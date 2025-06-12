https://ukraina.ru/20250612/dmitriy-goblin-puchkov-zelenskiy-khochet-zhit-poetomu-ne-dast-zhizni-drugim-1063856614.html

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим - 12.06.2025 Украина.ру

Дмитрий "Гоблин" Пучков: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим

Была когда-то советская детская песня — про коричневую пуговку. Пионерский отряд шёл, увидел пуговицу: пуговица не наша, у нас нет коричневой. На погранзаставу пришли – вот пуговица. Те бегом побежали, раз – и поймали негодяя, который прокрался к нам, несёт смерть и разрушение.

2025-06-12T07:00

2025-06-12T07:00

2025-06-12T07:00

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россия

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киев

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владимир путин

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вооруженные силы украины

теракт

мвд

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Российский блогер, писатель, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом "старший оперуполномоченный Goblin", в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал, как мобилизовать население в период ведения СВО, а также поделился своим видением переговорного процесса.— Дмитрий Юрьевич, Зеленский опять требует встречи с Путиным, ссылаясь на то, что украинская делегация не имеет никаких полномочий обсуждать мирный договор с вопросами территорий. Чего он добивается?— Отмены переговоров, по всей видимости. Зеленскому время тянуть необходимо, поскольку, если прекратятся боевые действия, то он как условно лидер войны никому не будет нужен. Придётся от него избавляться.Кто избавляться будет – вероятно, хозяева. Как избавляться будут – скажут, наверное, что Петров и Баширов, опять отличились, и так получилось. То есть, списав всё это на нас.А Зеленский просто-напросто хочет жить. То, что Россия выступила с инициативой проведения мирных переговоров – это прекрасно. А он не может их поддержать, потому что ему война нужна. Соответственно, никаких договорённостей быть не может.Дальше он начинает: "Я требую переговоров" [с Путиным]. Вопрос: "Кто ты такой, о чём с тобой разговаривать?" Он никто. Президентские полномочия давно закончились. Еще вопрос: "Бумаги, подписанные тобой, имеют какую-то ценность, отличную, простите, от туалетной бумаги?" Нет, не имеют. "Тогда куда ты лезешь?"Всё это имитация кипучей деятельности, в реальности не несущая ничего, кроме желания продолжать войну. Всё!— Ранее Владимир Путин назвал режим Зеленского террористическим. Как это вписывается в то, что мы ведем с таким режимом переговоры? Нам это необходимо?— Переговоры нам нужны. Худой мир лучше доброй ссоры. Там, как ни крути, всё равно гибнут наши люди. Нам это не надо категорически, поэтому давайте вести мирные переговоры. Просто мы знаем, с кем имеем дело. И нам важно, чтобы переговоры проходили на наших условиях.Киев говорит: "Мы отказываемся обсуждать границы, новые территории". А мы не отказываемся – это наши территории, они у нас в Конституции записаны. От чего ещё вы там отказываетесь? Вы даже тела своих солдат забирать не хотели!Всё правильно мы делаем! Абсолютно правильно. А то что, делает Украина – так да, это террористическое государство. И это [когда Киев отказался забирать тела солдат ВСУ] только лишнее напоминание о том, что они именно такие.— А если нам не удастся договориться, в каком формате могут продолжиться военные действия?— В обычном. Точно так же, как оно раньше шло, и сейчас происходит.Мы не военные, мы не знаем что там происходит. До начала боевых действий все смотрели телевизор, видели танковый биатлон и твёрдо были уверены, что везде безобразие, а уж в армии – там всё хорошо. Начались боевые действия. Мы видим, они 3 года идут уже.Товарищ Сталин на четвёртом году уже к Берлину подходил, а мы… Но давайте сами себе зададим вопрос: если наши войска стремительным домкратом пойдут вперёд, мы число жертв у ВС РФ представляем? Нам это надо?Поэтому – как идёт, так идёт. Обратите внимание – никакой мобилизации у нас нет.— А это правильно?— Конечно, правильно. Это сильно влияет на так называемое народное хозяйство. Если вы здоровых работоспособных мужиков из промышленности вынете и отправите воевать, что с этой промышленностью будет? Как сохранить баланс между производством и боевыми действиями? Те, кто хочет, идите на фронт. Так и происходит.За деньги? Ну, дорогие друзья, прежде чем рассказывать сказки про патриотизм, вы во двор выйдите, оглянитесь — увидите, что у нас капитализм. Да, за всё в этой жизни надо платить. Вот людям и платят.Честь и хвала тем, кто, несмотря ни на что, взял автомат в руки и пошёл воевать, решать боевые задачи за нашу дорогую Родину.Но нет никаких танковых клиньев, которые до Львова уже дошли, потому что это сопряжено с огромными потерями. Исходя из того, что мы 3 года наблюдаем, никто ничего подобного делать не будет. Медленно – да, медленно. Тем не менее, всё равно Россия идёт вперёд, а Украина отступает.— По ситуации с подрывами хочу услышать ваше мнение. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев неоднократно бил тревогу по поводу того, что в МВД фактически некому работать: нехватка участковых достигает 50%, а следователей — 75%. Поэтому имеющимся составом достаточно сложно охватить огромную Россию и уследить за всеми подозрительными лицами и ситуациями. Вы были оперуполномоченным и кинологом в советское время? Как тогда справлялись, особенно в 90-е?— Никак. Страну погрузили в кровавый уголовный беспредел. Что могли, то делали. А как по-другому? Противоположное, так сказать, действие. Ну, давайте, всё бросим, ляжем, заплачем и ничего делать не будем. Это же неправильно. Поэтому, что есть, то и есть.Надо ли больше делать? Конечно, надо. Как вы понимаете, произошедший в РФ террористический акт говорит о том, что оперативные службы не доглядели. Теракт подготовили и совершили.Есть ли у нацистской Украины на территории Российской Федерации агентурные сети? Есть, и огромные! Тут не надо никакими иллюзиями терзаться. Они тридцать лет сюда завозили людей, боеприпасы, взрывчатку, оборудование! Прятали и сидели, ждали момента. Вот момент настал, они начали действовать.— Как вскрывать это?— Давайте как обычно продолжим разоблачать товарища Сталина, у которого кругом шпиономания, он дурачок и псих был, ему везде шпионы мерещились. Не мерещилось ему ничего! И сейчас точно так же – ничего нам не мерещится. Для того, чтобы подобными вещами заниматься, нужны силы.Да, теперь у нас есть Интернет, у нас есть социальные сети, в которых видно, с кем ты общаешься, на какие темы и прочее. Это выявлять стало сильно проще, но для этого возвращаемся к началу.Нужен личный состав, которого нет. Личный состав необходимо обучить и технически вооружить. А где всё? Почему никого нет? Да, потому, первейшее — там не платят ничего. Там маленькие зарплаты, чудовищная нагрузка и нечеловеческая ответственность. Чего коснись – тебя посадят без разговоров.— И как быть?— Это дело государственное, это не решается нашими разговорами. Мы можем что-то озвучить, а делать это должно государство. Когда милицию переименовали в "полицию" – зачем это сделали, объясните? Тем более, что "полицейский" для русского уха – это полицай. То есть пособник гитлеровских нацистов.Вы хотите, чтобы оно эффективно заработало? Так чтобы машина лучше ездила, её не надо из красного цвета перекрашивать в зелёный. Это не поможет. Наверное, необходимо двигатель менять, трансмиссию, колёса другие ставить, и так далее.Поэтому и нам нужно готовить учебные заведения, повышать престижность службы, чтобы туда шли люди и было почётно Родину защищать. Где есть такое? Я лично не вижу. Поэтому Колокольцев не просто так про это говорит.И на освобождённых территориях – там тоже число оперуполномоченных требуется изрядное, местные не справятся. Это даже при том, что там сотрудники их этих мест нужны, потому что необходимо всех граждан знать.Оперативник не может по-другому работать. Если из Москвы человека перевести в Питер, он работать не сможет, несмотря на то, что это Российская Федерация. Свои все должны быть, здесь выросшие, корни пустившие.Точно так же и там – их много надо, работа нужна основательная, постоянная.С моей точки зрения, необходимо активнее в это вовлекать население. Была когда-то такая советская детская песня про коричневую пуговку. Пионерский отряд шёл, увидел пуговицу: пуговица не наша, у нас нет коричневой. На погранзаставу – вот пуговица. Те бегом побежали, раз – поймали негодяя, который прокрался к нам, несёт смерть и разрушение.Надо ли детей так воспитывать? Обязательно надо! Начинать надо с детей.А с этими сволочами – безо всякой пощады, потому что, как говорится, если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить – он так ничего и не поймёт. Цацкаться с ними нельзя, нет.— У меня возникает ощущение, что население не понимает, что идёт война. Как пробудить бдительность у наших граждан?— Бдительность важна и нужна. Как пробудить ее — да телевизором! Там всё примитивно, ничего хитрого нет.— В телевизоре у нас сериалы, мыльные оперы…— Да. Я как НТВ утром включу, завтракаю и жду, когда в 10:00 "Новости" начнутся. Там бегает Мухтар [сериал "Возвращение Мухтара"], показывают "Морских дьяволов" без порядка. Во всех стреляют, всех убивают, кого-то пытают, где-то продажные полицейские, и так далее.Вы вместо этого не пробовали, что-нибудь нормальное, осмысленное показывать — что гражданам пользу несёт? Нет, не пробовали. А давно пора. Обратите внимание, как под Иркутском стояла фура, из неё вылетали квадрокоптеры — тут же мужики прибежали, забросали их камнями. Обращаю внимание – БПЛА эти все со взрывчаткой были. Что ж они не забоялись залезть на фуру и бороться с этим?И у нас практически все такие люди. Дайте волю, организуйте, покажите, научите.Я помню девяностые годы, когда в Москве дома взорвали — внезапно пришлось всем самоорганизоваться, разбиться на бригады, нести дежурство, проверять подвалы. Это ваша жизнь, между прочим — ваших жён, детей, матерей, отцов.Или вам кажется, что государство вместо вас и за вас должно всё делать? Оно, может быть, и должно, но не сделает. Работать надо всем: и гражданам, и милиции, и правительству, и остальным.Также о том, как предотвратить теракты в России и раскрыть диверсант, в интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии.

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Анна Черкасова

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