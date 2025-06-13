Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе? - 13.06.2025 Украина.ру
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Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе? - 13.06.2025 Украина.ру
Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
Отсутствие решительных действий со стороны администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине позволяет Киеву продолжать боевые действия
2025-06-13T04:00
2025-06-13T04:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Иванов отметил, что для реального прекращения конфликта США должны остановить поставки вооружений, прекратить разведывательную поддержку и отключить систему "Старлинк" на Украине.Однако, по словам профессора, пока таких решений не принято, что позволяет конфликту продолжаться при европейской поддержке.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, историк Руслан Калинчук заявил, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, так как Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. По его словам, Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/sanktsii-iz-ada-kak-instrument-shantazha-svyatenkov-o-politicheskoy-igre-ssha-1063827960.html
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Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, президент США

Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?

04:00 13.06.2025
 
Трамп
Трамп
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Отсутствие решительных действий со стороны администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине позволяет Киеву продолжать боевые действия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
"Пока украинское руководство не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта приведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, а население открыто не заявит о нежелании воевать, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев", — заявил эксперт.
Иванов отметил, что для реального прекращения конфликта США должны остановить поставки вооружений, прекратить разведывательную поддержку и отключить систему "Старлинк" на Украине.
Однако, по словам профессора, пока таких решений не принято, что позволяет конфликту продолжаться при европейской поддержке.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, историк Руслан Калинчук заявил, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, так как Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. По его словам, Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны.
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Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.
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04:00Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
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