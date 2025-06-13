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Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?

Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе? - 13.06.2025 Украина.ру

Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?

Отсутствие решительных действий со стороны администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине позволяет Киеву продолжать боевые действия

2025-06-13T04:00

2025-06-13T04:00

2025-06-13T04:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.Иванов отметил, что для реального прекращения конфликта США должны остановить поставки вооружений, прекратить разведывательную поддержку и отключить систему "Старлинк" на Украине.Однако, по словам профессора, пока таких решений не принято, что позволяет конфликту продолжаться при европейской поддержке.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, историк Руслан Калинчук заявил, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, так как Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. По его словам, Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/sanktsii-iz-ada-kak-instrument-shantazha-svyatenkov-o-politicheskoy-igre-ssha-1063827960.html

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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, президент сша