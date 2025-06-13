Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
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Отсутствие решительных действий со стороны администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине позволяет Киеву продолжать боевые действия
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов.
"Пока украинское руководство не поймет, что дальнейшее продолжение конфликта приведет к тому, что территория страны будет сжиматься как шагреневая кожа, а население открыто не заявит о нежелании воевать, переговоры будут тянуться при поддержке европейцев", — заявил эксперт.
Иванов отметил, что для реального прекращения конфликта США должны остановить поставки вооружений, прекратить разведывательную поддержку и отключить систему "Старлинк" на Украине.
Однако, по словам профессора, пока таких решений не принято, что позволяет конфликту продолжаться при европейской поддержке.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, историк Руслан Калинчук заявил, что Америка больше не будет финансировать войну на Украине, так как Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. По его словам, Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны.
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