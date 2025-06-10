https://ukraina.ru/20250610/chtoby-ne-dushil-kitay-kalinchuk-o-tom-pochemu-tramp-vyberet-ekonomiku-s-rf-vmesto-ukrainskoy-voyny-1063822636.html

Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны

Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны - 10.06.2025 Украина.ру

Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны

Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук

2025-06-10T20:15

2025-06-10T20:15

2025-06-10T20:15

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Он также допустил, что между Россией и США может быть налажено плотное экономическое взаимодействие. Например, американские компании могут вернуться к участию в российских нефтяных и газовых проектах.Калинчук также высказал мнение о возможном выходе США из переговорного процесса, связанного с украинским конфликтом."Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ", — заключил он.Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250609/plana-trampa-po-ukraine-byl-otvergnut-liderami-rossii-i-kitaya---spiegel-1063784341.html

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новости, сша, китай, россия, дональд трамп