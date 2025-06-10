Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны - 10.06.2025 Украина.ру
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Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны - 10.06.2025 Украина.ру
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук
2025-06-10T20:15
2025-06-10T20:15
новости
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дональд трамп
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Он также допустил, что между Россией и США может быть налажено плотное экономическое взаимодействие. Например, американские компании могут вернуться к участию в российских нефтяных и газовых проектах.Калинчук также высказал мнение о возможном выходе США из переговорного процесса, связанного с украинским конфликтом."Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ", — заключил он.Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250609/plana-trampa-po-ukraine-byl-otvergnut-liderami-rossii-i-kitaya---spiegel-1063784341.html
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп

Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны

20:15 10.06.2025
 
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© Public domain
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Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук
Он также допустил, что между Россией и США может быть налажено плотное экономическое взаимодействие. Например, американские компании могут вернуться к участию в российских нефтяных и газовых проектах.
"Мы не хотим быть задушенными в объятиях Китая, и нам нужны технологии", — отметил собеседник издания.
Калинчук также высказал мнение о возможном выходе США из переговорного процесса, связанного с украинским конфликтом.
"Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ", — заключил он.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Вчера, 13:10
План Трампа по Украине был отвергнут лидерами России и Китая - SpiegelПрезидент СШАДональд Трамп не мог реализовать свои намерения по урегулированию украинской проблемы, так как н понимает механизмов мировой политики и его намерения не были приняты лидерами России и КНР. Об этом 8 июня сообщил западногерманский журнал Der Spiegel
Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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