https://ukraina.ru/20250610/chtoby-ne-dushil-kitay-kalinchuk-o-tom-pochemu-tramp-vyberet-ekonomiku-s-rf-vmesto-ukrainskoy-voyny-1063822636.html
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны - 10.06.2025 Украина.ру
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук
2025-06-10T20:15
2025-06-10T20:15
2025-06-10T20:15
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Он также допустил, что между Россией и США может быть налажено плотное экономическое взаимодействие. Например, американские компании могут вернуться к участию в российских нефтяных и газовых проектах.Калинчук также высказал мнение о возможном выходе США из переговорного процесса, связанного с украинским конфликтом."Поэтому ситуация может развернуться следующим образом: американцы скажут, что выходят из переговоров, а если европейцы хотят покупать у них оружие для Украины, то это дело Европы. А Трамп займется реализацией экономических проектов, в том числе с РФ", — заключил он.Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250609/plana-trampa-po-ukraine-byl-otvergnut-liderami-rossii-i-kitaya---spiegel-1063784341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, китай, россия, дональд трамп
Чтобы не душил Китай: Калинчук о том, почему Трамп выберет экономику с РФ вместо украинской войны
Америка больше не будет финансировать войну на Украине — президент США Дональд Трамп перестанет выделять Киеву кредиты, гранты и другую помощь. Всю эту нагрузку США попытаются переложить на Европу. Такое развитие событий вполне соответствует изначальным ожиданиям, считает политолог, историк Руслан Калинчук