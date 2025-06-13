Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс - 13.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250613/finalnyy-akkord-v-moskve-vydrin-o-tom-kogda-i-s-kem-rossiya-zavershit-peregovornyy-protsess-1063869745.html
Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс - 13.06.2025 Украина.ру
Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
Информация о возможном проведении третьего раунда переговоров между Россией и США в Москве выглядит маловероятной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-06-13T03:30
2025-06-13T03:30
новости
москва
россия
сша
дмитрий выдрин
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8d976398e4d047e6ff9a9265608ad0f7.jpg
"Думаю, что это гипотетическая информация. Вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры", — заявил эксперт.По его мнению, "скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность". Выдрин также предположил, что Москва станет местом для финальных переговоров, но уже с другой стороной.Ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/1063832749.html
москва
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/02/1063577273_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_dc855d686b8e4d29a02e8d5131a6ba29.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, сша, дмитрий выдрин, дональд трамп, украина.ру
Новости, Москва, Россия, США, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, Украина.ру

Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс

03:30 13.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Информация о возможном проведении третьего раунда переговоров между Россией и США в Москве выглядит маловероятной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
"Думаю, что это гипотетическая информация. Вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры", — заявил эксперт.
По его мнению, "скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность". Выдрин также предположил, что Москва станет местом для финальных переговоров, но уже с другой стороной.
"В Москве же поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже. И с совсем другой “переговаривающейся стороной”, — считает собеседник издания.
Ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
11 июня, 10:21
Посол РФ Дарчиев: до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близкоПодвижек во взаимодействии РФ и США по стратегической стабильности пока нет. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ. В то же время, он оговорился, что новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона пройдет в самое ближайшее время в российской столице
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваРоссияСШАДмитрий ВыдринДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
04:43Не очень терпеливый Трамп разочаровался и в Украине и в России
04:30Террористы, но собеседники? Пучков объяснил, почему Россия ведет переговоры с Киевом
04:15Перед невозможным выбором: эксперт о дилемме украинского командования на Донбассе
04:00Гамбит Трампа: расчет или нерешительность в украинском вопросе?
03:45Машины вместо солдат: Шкурлатов объяснил, как конфликт стал самоподдерживающейся системой
03:30Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
03:19Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
03:15От Сталина до наших дней: эксперт о "шпиономании" в условиях СВО
20:45Логистический удар: эксперт о том, почему выход к трассе М-30 критически важен для наступления
20:30"Политический труп": Пучков о требованиях Зеленского встретиться с Путиным
20:15Запорожский фронт стал "бедным родственником" для ВСУ: Носков о раскладе военных сил
20:00От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
19:45Стамбульские переговоры как "танцы с бубном": эксперт о бесперспективности диалога с Киевом
19:30Гангстерский шарм против стрит-панка: эксперт о трех этапах конфликта Трампа и Маска
19:15Война и экономика: почему Россия избегает мобилизации — объяснение Пучкова
18:02Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя
17:33Наследники Ландмессера. Мятеж внутри немецкой правящей коалиции
17:28"Исполнил приказ Верховного Главнокомандующего": Путин встретится с бойцом СВО, женившимся по его совету
17:20О конфискации российских активов
Лента новостейМолния