https://ukraina.ru/20250613/finalnyy-akkord-v-moskve-vydrin-o-tom-kogda-i-s-kem-rossiya-zavershit-peregovornyy-protsess-1063869745.html

Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс

Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс - 13.06.2025 Украина.ру

Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс

Информация о возможном проведении третьего раунда переговоров между Россией и США в Москве выглядит маловероятной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-06-13T03:30

2025-06-13T03:30

2025-06-13T03:30

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"Думаю, что это гипотетическая информация. Вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры", — заявил эксперт.По его мнению, "скорее всего будет Стамбул-3, Стамбул-4, и так далее. Привычная логистика — равноудаленность". Выдрин также предположил, что Москва станет местом для финальных переговоров, но уже с другой стороной.Ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/1063832749.html

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новости, москва, россия, сша, дмитрий выдрин, дональд трамп, украина.ру