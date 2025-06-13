Финальный аккорд в Москве: Выдрин о том, когда и с кем Россия завершит переговорный процесс
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Информация о возможном проведении третьего раунда переговоров между Россией и США в Москве выглядит маловероятной. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
"Думаю, что это гипотетическая информация. Вряд ли кто-то сегодня гарантированно может сказать, где пройдут очередные переговоры", — заявил эксперт.
"В Москве же поставят окончательную точку в этом конфликте. Но позже. И с совсем другой “переговаривающейся стороной”, — считает собеседник издания.
Ранее российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев заявил, что "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".
11 июня, 10:21Посол РФ Дарчиев: до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близкоПодвижек во взаимодействии РФ и США по стратегической стабильности пока нет. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ. В то же время, он оговорился, что новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона пройдет в самое ближайшее время в российской столице
Полный текст интервью Дмитрия Выдрина: У Трампа и Маска впереди еще две ссоры, если только в США не вспыхнет гражданская война читайте на сайте Украина.ру.
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