https://ukraina.ru/20250612/stambulskie-peregovory-kak-tantsy-s-bubnom-ekspert-o-besperspektivnosti-dialoga-s-kievom-1063866553.html

Стамбульские переговоры как "танцы с бубном": эксперт о бесперспективности диалога с Киевом

Стамбульские переговоры как "танцы с бубном": эксперт о бесперспективности диалога с Киевом - 12.06.2025 Украина.ру

Стамбульские переговоры как "танцы с бубном": эксперт о бесперспективности диалога с Киевом

Переговоры в Стамбуле представляют собой лишь формальную уступку миротворческим инициативам Дональда Трампа, но не имеют реальных перспектив для мирного урегулирования. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-12T19:45

2025-06-12T19:45

2025-06-12T19:45

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"Стамбульские переговоры — это дань уважения [президенту США Дональду] Трампу и его потугам миротворца, его стремлению остановить военный конфликт по якобы гуманитарным соображениям", — пояснил эксперт. При этом он подчеркнул, что США остаются стороной конфликта, продолжая поставки вооружений и разведывательную поддержку Украине.Шкурлатов отметил, что Вашингтон через европейских союзников продолжает обеспечивать Киев системой "Старлинк", спутниковой разведкой и другими видами поддержки, без которых украинская армия была бы "слепа".Военный аналитик выразил скепсис относительно возможности урегулирования при посредничестве США. "Кровавый спор славян между собой никакой американец даже при самых искренних намерениях решить не может", — заявил Шкурлатов. По его мнению, возможны лишь временные локальные перемирия или обмены пленными, но не полноценное мирное соглашение.Эксперт также прокомментировал позицию украинской стороны, отметив, что Киев через Владимира Зеленского пытается спровоцировать ужесточение американской позиции против России.В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговаривали на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250607/krovavaya-bukhgalteriya-vsu-v-rossii-raskryli-pochemu-kiev-sorval-obmen-pogibshimi-soldatami--1063742420.html

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новости, украина, россия, киев, дональд трамп, владимир мединский, владимир зеленский, перемирие, переговоры