Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя - 12.06.2025 Украина.ру
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Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя
Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя - 12.06.2025 Украина.ру
Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя
Главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию. В том числе путем дальнейшего удержания замороженных активов РФ. Об этом говорится в документе, подписанном по итогу сегодняшних обсуждений "Веймар+" в Риме
2025-06-12T18:02
2025-06-12T18:02
новости
украина
европа
киев
дональд трамп
борис писториус
михаил делягин
ес
мид
вооруженные силы украины
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Ранее украинские СМИ сообщали, что 12 июня, в День России, в Риме состоится международная конференция, посвященная безопасности ЕС и войне на Украине. Уточнялось, что это мероприятие проходит в рамках так называемой группы "Веймар+". То есть усиленного формата "Веймарского треугольника", в который входят Германия, Франция и Польша. Добавился к расширенной компании свидетелей Украины и министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига.Уточнялось также, что ключевой темой беседы стали совместные усилия для "восстановления справедливого мира, санкционное давление на агрессора и усиление Киева", уточнили в МИД Украины.Контакты Киева и ЕС участились после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз. И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль.Свидетельств тому за последние недели можно было заметить немало. Например, в четверг, 12 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус, чтобы "изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи".Пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба фактически объявили России Черноморскую войну, представив новую стратегию Евросоюза для этого региона. Вслед за этим Нидерланды пообещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров. И это несмотря на то, что уровень жизни европейцев уже сильно ухудшился из-за того, что их правительства спонсируют ВСУ.Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель президента США Дональда Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие."Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.О том, как Европа помогает лидеру США себя побеждать - в материале Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС.
https://ukraina.ru/20250612/mishen-narisovana-v-drugom-meste-bouz-raskryl-odesskie-ugrozy-zelenskogo-1063868639.html
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новости, украина, европа, киев, дональд трамп, борис писториус, михаил делягин, ес, мид, вооруженные силы украины, северный поток
Новости, Украина, Европа, Киев, Дональд Трамп, Борис Писториус, Михаил Делягин, ЕС, МИД, Вооруженные силы Украины, Северный поток

Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя

18:02 12.06.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
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Главы МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховный представитель ЕС заявили о готовности усилить санкционное давление на Россию. В том числе путем дальнейшего удержания замороженных активов РФ. Об этом говорится в документе, подписанном по итогу сегодняшних обсуждений "Веймар+" в Риме
Ранее украинские СМИ сообщали, что 12 июня, в День России, в Риме состоится международная конференция, посвященная безопасности ЕС и войне на Украине. Уточнялось, что это мероприятие проходит в рамках так называемой группы "Веймар+". То есть усиленного формата "Веймарского треугольника", в который входят Германия, Франция и Польша. Добавился к расширенной компании свидетелей Украины и министр иностранных дел этой страны Андрей Сибига.
Уточнялось также, что ключевой темой беседы стали совместные усилия для "восстановления справедливого мира, санкционное давление на агрессора и усиление Киева", уточнили в МИД Украины.
16:39
Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз ЗеленскогоИрландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского об Одессе как цели России. Соответствующую реакцию на слова главаря киевского режима он опубликовал в соцсети Х
Контакты Киева и ЕС участились после того, как американский лидер Дональд Трамп пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз. И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль.
Свидетельств тому за последние недели можно было заметить немало. Например, в четверг, 12 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус, чтобы "изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи".
Пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба фактически объявили России Черноморскую войну, представив новую стратегию Евросоюза для этого региона. Вслед за этим Нидерланды пообещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.
Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров. И это несмотря на то, что уровень жизни европейцев уже сильно ухудшился из-за того, что их правительства спонсируют ВСУ.
Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель президента США Дональда Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.
По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие.
"Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.
О том, как Европа помогает лидеру США себя побеждать - в материале Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС.
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Заголовок открываемого материала
18:02Шоры "Веймар+": ЕС придумал, как поддержать Киев, но забыл про себя
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