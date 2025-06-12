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Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС

Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС - 12.06.2025 Украина.ру

Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС

Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, во время которого планирует изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи. Об этом сообщило немецкое издание Tagesschau

2025-06-12T11:03

2025-06-12T11:03

2025-06-12T12:10

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Буквально за несколько часов до этого посол России в США Александр Дарчиев вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу и обсудил с ним ряд важных для двух стран тем. В их числе было возвращение прямых рейсов между Россией и США, решение проблемы с получением американских виз российскими гражданами и ограничений в работе российских журналистов в США. Также поднимался вопрос возвращения дипсобственности. Резюмируя итоги своей встречи с Трампом, Дарчиев отметил, что сегодня главным достижением является то, что Москва и Вашингтон "перешли от монологов к прагматичному разговору". Дипломат признал, что разговор двух государств "непростой", но "дорогу осилит идущий". Посол добавил, что между лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом "хорошая личная химия", а также есть понимание "что Россия и Америка должны быть вместе".Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Особенно часто это мнение звучало после того, как американский лидер пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз.И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль, что сейчас и демонстрирует в Киеве Писториус.В конце мая его шеф, канцлер Германии Фридрих Мерц, после переговоров с Владимиром Зеленским объявил о расширении военной поддержки Киева. Чуть позже сторонами было подписано оборонное соглашение.Также пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова разъяснила, что за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона стоит желание изолировать этот регион от России.Параллельно Нидерланды объявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие. Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров.Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие."Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.Похожее мнение в интервью изданию Украина.ру высказал и политолог Павел Святенков: Трамп готовит США к роли "победителя" в европейской войне.Также в беседе с журналистами издания Украина.ру руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заострил внимание на том, что Путин ставил две основные задачи перед началом СВО: денацификация и демилитаризация. И вторая выполняется не только в отношении Украины, но и Запада."Сегодня, мне кажется, наступает демилитаризация всей Европы, потому что Европа свои арсеналы практически исчерпала из-за того, что гонит их на Украину. Киев, естественно, уничтожает эти арсеналы. Мы отрабатываем на них цели, и видим, что многие системы вооружения и техники, которые выдаются как супер-технологичные, оказываются далеко не такими. Я не думаю, что Запад сможет чем-то серьезным дальше похвастаться, потому что все-таки они привыкли жить в комфортных условиях. Если, допустим, они сейчас попытаются вкладывать деньги в разработки новых видов вооружений и техники, эта тема очень серьезно повлияет на благополучие населения Запада. А Западу это не надо", - отметил Михайлов.

https://ukraina.ru/20250611/1063832749.html

https://ukraina.ru/20250605/general-mayor-fsb-v-otstavke-v-khode-svo-rossiya-demilitariziruet-ne-tolko-ukrainu-1063674652.html

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