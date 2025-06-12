От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
© Getty Images / Apu Gomes
© Getty Images / Apu Gomes
Массовые протесты в Соединенных Штатах свидетельствуют о серьезных внутренних проблемах страны, но не предвещают ее скорого распада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"США являются серьезно больным государством, но с потенциалом прожить еще достаточно долго при правильном лечении", — отметил эксперт, напомнив неожиданное заявление госсекретаря Блинкена о хрупкости американской демократии. Иванов подчеркнул, что администрации президента США Дональда Трампа придется сосредоточиться на внутренних проблемах.
"Это приведет к тому, что администрация Трампа будет все меньше заинтересованной быть вовлеченной в чужой для них конфликт на Украине", — пояснил собеседник издания.
По мнению профессора, США могут переложить ответственность за украинский вопрос на европейских союзников. Эксперт также предостерег от крайних оценок происходящего в Америке, отметив, что страна обладает достаточным потенциалом для преодоления кризиса, но это потребует значительных ресурсов и внимания руководства.
В США уже несколько дней проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.
Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.
Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации и попиранием самого понятия демократии.
В ночь на 10 июня по протестующим был применен слезоточивый газ и резиновые пули, а к силам Нацгвардии подтянули 700 морпехов: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.
Вчера, 10:40Власти Лос-Анджелеса, жалевшие митингующих, немного передумалиМэр Лос-Анджелеса Карэн Басс объявила, что в центре города на несколько дней будет введен комендантский час с 20:00 до 06:00. Одна из причин введения такой меры - мародёрство, на этой неделе было разграблено около 23-х различных предприятий
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