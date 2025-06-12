От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву - 12.06.2025 Украина.ру
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От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву - 12.06.2025 Украина.ру
От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
Массовые протесты в Соединенных Штатах свидетельствуют о серьезных внутренних проблемах страны, но не предвещают ее скорого распада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-06-12T20:00
2025-06-12T20:00
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"США являются серьезно больным государством, но с потенциалом прожить еще достаточно долго при правильном лечении", — отметил эксперт, напомнив неожиданное заявление госсекретаря Блинкена о хрупкости американской демократии. Иванов подчеркнул, что администрации президента США Дональда Трампа придется сосредоточиться на внутренних проблемах.По мнению профессора, США могут переложить ответственность за украинский вопрос на европейских союзников. Эксперт также предостерег от крайних оценок происходящего в Америке, отметив, что страна обладает достаточным потенциалом для преодоления кризиса, но это потребует значительных ресурсов и внимания руководства.В США уже несколько дней проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации и попиранием самого понятия демократии.В ночь на 10 июня по протестующим был применен слезоточивый газ и резиновые пули, а к силам Нацгвардии подтянули 700 морпехов: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, донбасс, дональд трамп, энтони блинкен, пентагон, митинг
Новости, США, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Пентагон, митинг

От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву

20:00 12.06.2025
 
© Getty Images / Apu Gomes
© Getty Images / Apu Gomes
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Массовые протесты в Соединенных Штатах свидетельствуют о серьезных внутренних проблемах страны, но не предвещают ее скорого распада. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"США являются серьезно больным государством, но с потенциалом прожить еще достаточно долго при правильном лечении", — отметил эксперт, напомнив неожиданное заявление госсекретаря Блинкена о хрупкости американской демократии. Иванов подчеркнул, что администрации президента США Дональда Трампа придется сосредоточиться на внутренних проблемах.
"Это приведет к тому, что администрация Трампа будет все меньше заинтересованной быть вовлеченной в чужой для них конфликт на Украине", — пояснил собеседник издания.
По мнению профессора, США могут переложить ответственность за украинский вопрос на европейских союзников. Эксперт также предостерег от крайних оценок происходящего в Америке, отметив, что страна обладает достаточным потенциалом для преодоления кризиса, но это потребует значительных ресурсов и внимания руководства.
В США уже несколько дней проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.
Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос- Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.
Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации и попиранием самого понятия демократии.
В ночь на 10 июня по протестующим был применен слезоточивый газ и резиновые пули, а к силам Нацгвардии подтянули 700 морпехов: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.
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Полный текст интервью Олег Иванов: Украина пыталась поставить Россию под удар, но в США раскрыли подлый трюк читайте на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
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20:00От Лос-Анджелеса до Донбасса: Иванов о том, как американские волнения ударят по Киеву
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