https://ukraina.ru/20250612/mishen-narisovana-v-drugom-meste-bouz-raskryl-odesskie-ugrozy-zelenskogo-1063868639.html

Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского

Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского - 12.06.2025 Украина.ру

Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского об Одессе как цели России. Соответствующую реакцию на слова главаря киевского режима он опубликовал в соцсети Х

2025-06-12T16:39

2025-06-12T16:39

2025-06-12T16:56

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Зеленский не единственный, кто стращает Европу "русской угрозой". На днях глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что якобы получил доступ к разведданным, свидетельствующим, что Москва рассматривает Украину как промежуточную цель, "дальше - нападение на страны Запада".Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Особенно часто это мнение звучало после того, как американский лидер пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз. И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль.Свидетельств тому за последние недели можно было заметить немало. Например, в четверг, 12 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус, чтобы "изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи".Пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба фактически объявили России Черноморскую войну, представив новую стратегию Евросоюза для этого региона. Вслед за этим Нидерланды пообещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров. И это несмотря на то, что уровень жизни европейцев уже сильно ухудшился из-за того, что их правительства спонсируют ВСУ.Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие."Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.О том, как Европа помогает лидеру США себя побеждать - в материале Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС.

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новости, европа, украина, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, минобороны, северный поток