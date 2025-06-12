Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского - 12.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250612/mishen-narisovana-v-drugom-meste-bouz-raskryl-odesskie-ugrozy-zelenskogo-1063868639.html
Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского
Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского - 12.06.2025 Украина.ру
Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского об Одессе как цели России. Соответствующую реакцию на слова главаря киевского режима он опубликовал в соцсети Х
2025-06-12T16:39
2025-06-12T16:56
новости
европа
украина
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
дональд трамп
ес
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063866277_0:469:1073:1072_1920x0_80_0_0_8d565b03329cf1a8e69db4f6258e4cbc.jpg
Зеленский не единственный, кто стращает Европу "русской угрозой". На днях глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что якобы получил доступ к разведданным, свидетельствующим, что Москва рассматривает Украину как промежуточную цель, "дальше - нападение на страны Запада".Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Особенно часто это мнение звучало после того, как американский лидер пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз. И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль.Свидетельств тому за последние недели можно было заметить немало. Например, в четверг, 12 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус, чтобы "изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи".Пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба фактически объявили России Черноморскую войну, представив новую стратегию Евросоюза для этого региона. Вслед за этим Нидерланды пообещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров. И это несмотря на то, что уровень жизни европейцев уже сильно ухудшился из-за того, что их правительства спонсируют ВСУ.Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие."Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.О том, как Европа помогает лидеру США себя побеждать - в материале Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС.
https://ukraina.ru/20250610/1063822174.html
европа
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0c/1063866277_0:268:1073:1072_1920x0_80_0_0_d7e6b143de069237be9864ffe2f1455d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, ес, вооруженные силы украины, минобороны, северный поток
Новости, Европа, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, ЕС, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Северный поток

Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского

16:39 12.06.2025 (обновлено: 16:56 12.06.2025)
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского об Одессе как цели России. Соответствующую реакцию на слова главаря киевского режима он опубликовал в соцсети Х

"Зеленский отчаянно пытается выкачать из Европы как можно больше наличных и оружия", - отреагировал Боуз на слова Зеленского о том, что Одесса - якобы мишень Москвы и российские военные нацелились на этот город, чтобы затем выйти на границу с Молдавией и Румынией.

© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Зеленский не единственный, кто стращает Европу "русской угрозой". На днях глава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что якобы получил доступ к разведданным, свидетельствующим, что Москва рассматривает Украину как промежуточную цель, "дальше - нападение на страны Запада".
Второй раунд переговоров России и Украины
10 июня, 17:08
Глава немецкой разведки: Переговоры бессмысленны, Москва рассматривает Киев как промежуточную цельГлава немецкой разведки Бруно Каль заявил, что якобы получил доступ к разведданным, свидетельствующим, что Россия рассматривает Украину как промежуточную цель
Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Особенно часто это мнение звучало после того, как американский лидер пригрозил выйти из конфликта на Украине, оставив там "за старшего" Евросоюз. И Европа, несмотря на отсутствие соответствующей военно-материальной базы активно включилась в предложенную ей роль.
Свидетельств тому за последние недели можно было заметить немало. Например, в четверг, 12 июня, в Киев с необъявленным визитом прибыл глава Минобороны Германии Борис Писториус, чтобы "изучить ситуацию на Украине и обсудить с представителями киевского режима предоставление ВСУ новой военной помощи".
Пару недель назад Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба фактически объявили России Черноморскую войну, представив новую стратегию Евросоюза для этого региона. Вслед за этим Нидерланды пообещали Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро, куда войдут как минимум сотня кораблей различного назначения, морские беспилотники, системы вооружения и оборудование для наблюдения: Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие.
Также стало известно, что Еврокомиссия планирует ввести санкции против обеих ниток "Северного потока" и "околороссийских" танкеров. И это несмотря на то, что уровень жизни европейцев уже сильно ухудшился из-за того, что их правительства спонсируют ВСУ.
Многие эксперты склоняются к тому, что в этом и состояла цель Трампа: разорить Европу с помощью ее милитаризации. В частности, ранее об этом изданию Deita говорил зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.
По его мнению, новое американское руководство заинтересовано в том, чтобы Евросоюз оказался в состоянии полного разорения, так им будет проще управлять. И самый простой способ реализовать эту задачу - заставить Европу тратиться на оружие.
"Американцы заставят Европу приобретать у них оружие по завышенным ценам, что постепенно приведет к разорению ЕС. В то же время США будут становиться все более сильной державой, выкачивая из ослабленной Европы рабочую силу и крупный бизнес", - отметил Делягин.
О том, как Европа помогает лидеру США себя побеждать - в материале Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийДональд ТрампЕСВооруженные силы УкраиныМинобороныСеверный поток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:09Следующее поколение американцев будет говорить по-русски без акцента: Тим Керби объяснил, почему
16:43Без отпечатков и осмотра врача: Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев
16:39Мишень нарисована в другом месте: Боуз раскрыл суть одесских угроз Зеленского
16:00Князь киевский Игорь Старый: испытал на себе "греческий огонь" и превратил Чёрное море в "Русское"
15:45Путин поздравил граждан с Днем России и вручил награды. В том числе ядерщику Дикову
15:30Для чего была нужна ссора Трампа с Маском и где пройдёт буферная зона России с Украиной — Ордуханян
13:49Учитель Зеленского по украинскому языку сбежал из страны, его ученики обсуждают это по-русски
12:54Триколор над Херсоном и двустороннее продвижение в Днепропетровской области: фронтовая сводка
12:22Геннадий Алёхин: Фронт методично двигается к Сумам. ВСУ пытаются зацепиться за курское приграничье
11:48Зачем на самом деле приезжал в Москву Эррол Маск? Почему поссорились и тут же помирились Илон и Дональд?
11:21Ефремова, вышедшего из тюрьмы по УДО, внесли в "Миротворец"
11:03Как только Дарчиев вышел из Белого дома, Писториус отправился в Киев: как Трамп разоряет ЕС
10:42Комендантский час митингам в США не помеха: протесты продолжают "заражать" города
09:49Регионы РФ атаковали дроны ВСУ, у большинства был один адрес
09:36Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже
08:02"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"
07:00Дмитрий "Гоблин" Пучков: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим
06:00Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс
04:45На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
04:30"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке
Лента новостейМолния