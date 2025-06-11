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Трамп готовит США к роли "победителя" в европейской войне — Святенков

Трамп готовит США к роли "победителя" в европейской войне — Святенков - 11.06.2025 Украина.ру

Трамп готовит США к роли "победителя" в европейской войне — Святенков

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нынешний конфликт между Россией и Западом как возможность повторить исторический сценарий двух мировых войн, когда Америка вступала в боевые действия на завершающей стадии, чтобы получить максимальные выгоды при минимальных потерях

2025-06-11T04:00

2025-06-11T04:00

2025-06-11T04:00

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Такое мнение в интервью изданию "Украина.ру" высказал политолог Павел Святенков. Эксперт отметил, что часть американских элит считает национальным интересом США не вмешиваться в кризис напрямую, следуя исторической модели.Святенков подчеркнул, что Трамп действует в рамках этой исторической парадигмы. "Он вовсе не добренький дедушка. Он отстаивает интересы Америки, как он их понимает. Силы, стоящие за ним, считают: из намечающегося европейского кризиса надо выйти, наблюдать со стороны и потом собрать все призы – сорвать с елки все сладкие конфеты", — отметил собеседник издания.По словам политолога, американский президент сохраняет различные варианты действий: он и не против помирить Россию и Украину, и стяжать лавры миротворца.“Однако если не получится, он скажет: “Ну ладно, воюйте”. Германия снова имеет какие-то счеты с Россией? Ладно, Америка имеет достаточно ресурсов, чтобы спокойно наблюдать ситуацию из-за океана и прийти к шапочному разбору, но в статусе опять победителя", — добавил Святенков.Полный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, америка, дональд трамп, европа, запад