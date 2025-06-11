Трамп готовит США к роли "победителя" в европейской войне — Святенков
© AP / Paul Sancya
© AP / Paul Sancya
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает нынешний конфликт между Россией и Западом как возможность повторить исторический сценарий двух мировых войн, когда Америка вступала в боевые действия на завершающей стадии, чтобы получить максимальные выгоды при минимальных потерях
Такое мнение в интервью изданию "Украина.ру" высказал политолог Павел Святенков. Эксперт отметил, что часть американских элит считает национальным интересом США не вмешиваться в кризис напрямую, следуя исторической модели.
"Америка и в Первую, и во Вторую мировые войны приходила в Европу к шапочному разбору, — заявил эксперт. — Они всегда появлялись, когда Германия была на грани поражения, и вписывались в число победителей в главных ролях. Хотя Версальский мир не был ратифицирован американским сенатом, у Рузвельта и Трумэна закрепиться в Европе получилось. И США стали одним из основных победителей, хотя главный театр военных действий был на Тихом океане".
Святенков подчеркнул, что Трамп действует в рамках этой исторической парадигмы. "Он вовсе не добренький дедушка. Он отстаивает интересы Америки, как он их понимает. Силы, стоящие за ним, считают: из намечающегося европейского кризиса надо выйти, наблюдать со стороны и потом собрать все призы – сорвать с елки все сладкие конфеты", — отметил собеседник издания.
“Однако если не получится, он скажет: “Ну ладно, воюйте”. Германия снова имеет какие-то счеты с Россией? Ладно, Америка имеет достаточно ресурсов, чтобы спокойно наблюдать ситуацию из-за океана и прийти к шапочному разбору, но в статусе опять победителя", — добавил Святенков.
Полный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.
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