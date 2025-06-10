https://ukraina.ru/20250610/polkovnik-gennadiy-alkhin-severyane-prolamyvayut-betonnyy-les-pod-kharkovom-a-vsu-brosayut-v-boy-1063815445.html

Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ

Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ - 10.06.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.

2025-06-10T17:26

2025-06-10T17:26

2025-06-10T17:26

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купянск

геннадий алехин

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На Харьковском направлении интенсивность боевых действий не стихает. В первую очередь, с двух флангов (северного и южного) Купянского участка фронта. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" уверенно продвигаются к северу от населенного пункта Двуречная и завязали бои вокруг н.п. Долгенькое. Там обширный участок с лесополосами и густым лесом. К примеру, вдоль автомобильной трассы на Великий Бурлук расположены многочисленные лесные массивы, а также три заказника-Бурлуцкий (326,0 га), Катериновский (527,0 га) и Божково (979,0 га).Таким образом российская армия расширяет плацдарм в сторону Великого Бурлука и охвата Купянска, действуя в нескольких оперативно-тактических направлениях, аналогично Краснолиманскому участку фронта на Донбассе. Южнее Купянска за минувшие сутки взорваны два автомобильных моста через реку Оскол. Одновременно наземные и воздушные средства поражения армии России наносят огневые удары по тыловым районам противника в Изюме и Балаклее. Отсюда ВСУ пытается перебрасывать силы и средства по направлению к Купянску, Чугуеву и Шевченково. По мнению говорящих информационных спикеров ВСУ, прорывные наступательные действия ВС РФ могут иметь плачевные последствия для ВСУ из-за невозможности организованного сопротивления и множества природных укрытий для наступающих русских штурмовиков.На мой взгляд, российская армия обозначила самое серьезное намерение наступать на Великий Бурлук, чтобы затем зайти в спину противнику, засевшему на южном берегу реки Волчья в городе Волчанск. Речь идет не только о текстовых сообщениях официальных представителей нашего силового ведомства, но и о многочисленных кадрах с геолокацией, подтверждающих расширение плацдарма на западном берегу Оскола, практических доказательств уничтожения опорников и районов обороны ВСУ.Северо-западнее Харькова противник пытается зарываться в землю, выстраивая линии обороны с помощью немецких специалистов и инструкторов. Они прибыли сюда еще в мае 2024 года, когда российская армия стала создавать плацдармы по линии Волчанск-Липцы-Казачья Лопань. Напомню, что самое короткое расстояние до Харькова от линии боевого соприкосновения(Липцы)-23-25 километров. Здесь довольно непростой рельеф местности: лесополосы и густой лес в сочетании с крупными водоемами (Травянское, Муромское, Печенежское) водохранилища, крутыми балками и оврагами, скученными населенными пунктами вдоль двух автомобильных трасс и многочисленных грунтовок, и лесных дорог. Всю эту местность противник не только минирует, но закатывает в бетон. Не случайно наши бойцы группировки "Север", выполняющие боевые задачи на этом участке, называют фортификационные укрытия ВСУ-"бетонным лесом".Да и в самом Харькове помимо метро, под землей есть система подземных туннелей и бункеров. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, надежную защиту и укрытия от возможного применения оружие массового поражения. А комплекс подземных сооружений в районе Харьков-сортировка ещё в советские времена считался одним из самых крупных в стране. ВСУ используют эти подземные сооружения и туннели для хранения боеприпасов и техники, разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов, операторов дронов.Поэтому высокоточные боеприпасы, ФАБы с модулем корректировки активно и эффективно используются нашей армией для уничтожения фортификационных укрытий не только по ЛБС, но и тыловым районам ВСУ в Харькове.Главком ВСУ Сырский буквально остатками резервов затыкает наиболее опасные участки фронта Харьковского направления, притормаживая наших штурмовиков в одном месте, но допуская опасные вклинивания армии России в другом.Сообщается и об успехах российских войск в Волчанске. Понимая важность этого узла обороны, сюда прибыли мотивированные "пожарные команды" армейского спецназа ВСУ, но все попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции ожидаемо провалились. Более того, украинские командиры на передовой вынуждены признать умелые и эффективные действия наших штурмовиков на мотоциклах, фланговые полуохваты, четкое взаимодействие с операторами-дроноводами.

https://ukraina.ru/20250609/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-esli-padut-sumy-front-vsu-razvalitsya-na-kuski-1063798910.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

сво, харьков, россия, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины