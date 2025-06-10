Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ - 10.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ
Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ - 10.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-06-10T17:26
2025-06-10T17:26
сво
харьков
россия
купянск
геннадий алехин
вооруженные силы украины
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На Харьковском направлении интенсивность боевых действий не стихает. В первую очередь, с двух флангов (северного и южного) Купянского участка фронта. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" уверенно продвигаются к северу от населенного пункта Двуречная и завязали бои вокруг н.п. Долгенькое. Там обширный участок с лесополосами и густым лесом. К примеру, вдоль автомобильной трассы на Великий Бурлук расположены многочисленные лесные массивы, а также три заказника-Бурлуцкий (326,0 га), Катериновский (527,0 га) и Божково (979,0 га).Таким образом российская армия расширяет плацдарм в сторону Великого Бурлука и охвата Купянска, действуя в нескольких оперативно-тактических направлениях, аналогично Краснолиманскому участку фронта на Донбассе. Южнее Купянска за минувшие сутки взорваны два автомобильных моста через реку Оскол. Одновременно наземные и воздушные средства поражения армии России наносят огневые удары по тыловым районам противника в Изюме и Балаклее. Отсюда ВСУ пытается перебрасывать силы и средства по направлению к Купянску, Чугуеву и Шевченково. По мнению говорящих информационных спикеров ВСУ, прорывные наступательные действия ВС РФ могут иметь плачевные последствия для ВСУ из-за невозможности организованного сопротивления и множества природных укрытий для наступающих русских штурмовиков.На мой взгляд, российская армия обозначила самое серьезное намерение наступать на Великий Бурлук, чтобы затем зайти в спину противнику, засевшему на южном берегу реки Волчья в городе Волчанск. Речь идет не только о текстовых сообщениях официальных представителей нашего силового ведомства, но и о многочисленных кадрах с геолокацией, подтверждающих расширение плацдарма на западном берегу Оскола, практических доказательств уничтожения опорников и районов обороны ВСУ.Северо-западнее Харькова противник пытается зарываться в землю, выстраивая линии обороны с помощью немецких специалистов и инструкторов. Они прибыли сюда еще в мае 2024 года, когда российская армия стала создавать плацдармы по линии Волчанск-Липцы-Казачья Лопань. Напомню, что самое короткое расстояние до Харькова от линии боевого соприкосновения(Липцы)-23-25 километров. Здесь довольно непростой рельеф местности: лесополосы и густой лес в сочетании с крупными водоемами (Травянское, Муромское, Печенежское) водохранилища, крутыми балками и оврагами, скученными населенными пунктами вдоль двух автомобильных трасс и многочисленных грунтовок, и лесных дорог. Всю эту местность противник не только минирует, но закатывает в бетон. Не случайно наши бойцы группировки "Север", выполняющие боевые задачи на этом участке, называют фортификационные укрытия ВСУ-"бетонным лесом".Да и в самом Харькове помимо метро, под землей есть система подземных туннелей и бункеров. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, надежную защиту и укрытия от возможного применения оружие массового поражения. А комплекс подземных сооружений в районе Харьков-сортировка ещё в советские времена считался одним из самых крупных в стране. ВСУ используют эти подземные сооружения и туннели для хранения боеприпасов и техники, разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов, операторов дронов.Поэтому высокоточные боеприпасы, ФАБы с модулем корректировки активно и эффективно используются нашей армией для уничтожения фортификационных укрытий не только по ЛБС, но и тыловым районам ВСУ в Харькове.Главком ВСУ Сырский буквально остатками резервов затыкает наиболее опасные участки фронта Харьковского направления, притормаживая наших штурмовиков в одном месте, но допуская опасные вклинивания армии России в другом.Сообщается и об успехах российских войск в Волчанске. Понимая важность этого узла обороны, сюда прибыли мотивированные "пожарные команды" армейского спецназа ВСУ, но все попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции ожидаемо провалились. Более того, украинские командиры на передовой вынуждены признать умелые и эффективные действия наших штурмовиков на мотоциклах, фланговые полуохваты, четкое взаимодействие с операторами-дроноводами.
https://ukraina.ru/20250609/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-esli-padut-sumy-front-vsu-razvalitsya-na-kuski-1063798910.html
харьков
россия
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Геннадий Алёхин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, харьков, россия, купянск, геннадий алехин, вооруженные силы украины
СВО, Харьков, Россия, Купянск, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины

Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ

17:26 10.06.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
На Харьковском направлении интенсивность боевых действий не стихает. В первую очередь, с двух флангов (северного и южного) Купянского участка фронта. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" уверенно продвигаются к северу от населенного пункта Двуречная и завязали бои вокруг н.п. Долгенькое. Там обширный участок с лесополосами и густым лесом. К примеру, вдоль автомобильной трассы на Великий Бурлук расположены многочисленные лесные массивы, а также три заказника-Бурлуцкий (326,0 га), Катериновский (527,0 га) и Божково (979,0 га).
Таким образом российская армия расширяет плацдарм в сторону Великого Бурлука и охвата Купянска, действуя в нескольких оперативно-тактических направлениях, аналогично Краснолиманскому участку фронта на Донбассе. Южнее Купянска за минувшие сутки взорваны два автомобильных моста через реку Оскол. Одновременно наземные и воздушные средства поражения армии России наносят огневые удары по тыловым районам противника в Изюме и Балаклее.
Отсюда ВСУ пытается перебрасывать силы и средства по направлению к Купянску, Чугуеву и Шевченково. По мнению говорящих информационных спикеров ВСУ, прорывные наступательные действия ВС РФ могут иметь плачевные последствия для ВСУ из-за невозможности организованного сопротивления и множества природных укрытий для наступающих русских штурмовиков.
На мой взгляд, российская армия обозначила самое серьезное намерение наступать на Великий Бурлук, чтобы затем зайти в спину противнику, засевшему на южном берегу реки Волчья в городе Волчанск. Речь идет не только о текстовых сообщениях официальных представителей нашего силового ведомства, но и о многочисленных кадрах с геолокацией, подтверждающих расширение плацдарма на западном берегу Оскола, практических доказательств уничтожения опорников и районов обороны ВСУ.
Северо-западнее Харькова противник пытается зарываться в землю, выстраивая линии обороны с помощью немецких специалистов и инструкторов. Они прибыли сюда еще в мае 2024 года, когда российская армия стала создавать плацдармы по линии Волчанск-Липцы-Казачья Лопань. Напомню, что самое короткое расстояние до Харькова от линии боевого соприкосновения(Липцы)-23-25 километров. Здесь довольно непростой рельеф местности: лесополосы и густой лес в сочетании с крупными водоемами (Травянское, Муромское, Печенежское) водохранилища, крутыми балками и оврагами, скученными населенными пунктами вдоль двух автомобильных трасс и многочисленных грунтовок, и лесных дорог. Всю эту местность противник не только минирует, но закатывает в бетон. Не случайно наши бойцы группировки "Север", выполняющие боевые задачи на этом участке, называют фортификационные укрытия ВСУ-"бетонным лесом".
Да и в самом Харькове помимо метро, под землей есть система подземных туннелей и бункеров. Так, Харьковский метрополитен строился по всем классическим советским законам, учитывая, скажем так, надежную защиту и укрытия от возможного применения оружие массового поражения. А комплекс подземных сооружений в районе Харьков-сортировка ещё в советские времена считался одним из самых крупных в стране. ВСУ используют эти подземные сооружения и туннели для хранения боеприпасов и техники, разместили учебные классы по подготовке инструкторов, снайперов, операторов дронов.
Поэтому высокоточные боеприпасы, ФАБы с модулем корректировки активно и эффективно используются нашей армией для уничтожения фортификационных укрытий не только по ЛБС, но и тыловым районам ВСУ в Харькове.
Главком ВСУ Сырский буквально остатками резервов затыкает наиболее опасные участки фронта Харьковского направления, притормаживая наших штурмовиков в одном месте, но допуская опасные вклинивания армии России в другом.
Сообщается и об успехах российских войск в Волчанске. Понимая важность этого узла обороны, сюда прибыли мотивированные "пожарные команды" армейского спецназа ВСУ, но все попытки контратаковать и вернуть утраченные позиции ожидаемо провалились. Более того, украинские командиры на передовой вынуждены признать умелые и эффективные действия наших штурмовиков на мотоциклах, фланговые полуохваты, четкое взаимодействие с операторами-дроноводами.
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Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Вчера, 18:05
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на кускиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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17:30DeepState: ВС РФ идут между Запорожьем и Дачным
17:26Полковник Геннадий Алёхин: "Северяне" проламывают бетонный лес под Харьковом, а ВСУ бросают в бой спецназ
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