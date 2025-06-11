https://ukraina.ru/20250611/ot-500-do-1000-dronov-ekspert-o-kriticheskoy-tochke-dlya-ukrainskoy-oborony-1063849542.html

От 500 до 1000 дронов: эксперт о критической точке для украинской обороны

От 500 до 1000 дронов: эксперт о критической точке для украинской обороны - 11.06.2025 Украина.ру

От 500 до 1000 дронов: эксперт о критической точке для украинской обороны

Ночные удары российских войск по украинской инфраструктуре представляют собой не разовые ответные действия, а часть продуманной стратегии постепенного истощения противника. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов

2025-06-11T20:00

2025-06-11T20:00

2025-06-11T20:00

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Военный эксперт подчеркнул, что Вооруженные силы РФ действуют последовательно и системно, не поддаваясь на эмоциональные реакции. Он сравнил российскую стратегию с "паровым катком", который методично движется вперед, не обращая внимания на пропагандистские качели украинской стороны.Шкурлатов отметил, что российские удары осуществляются ежедневно с постоянно возрастающей интенсивностью. При этом используются все виды современного вооружения — от сверхзвуковых ракет до тяжелых беспилотников. Особое внимание уделяется точному поражению исключительно военных и стратегически важных объектов.Комментируя украинскую операцию "Паутина", эксперт выразил скептицизм относительно реального масштаба нанесенного ущерба. По его словам, противник склонен преувеличивать свои успехи, выдавая желаемое за действительное.Отдельно Шкурлатов остановился на теме массового применения ударных беспилотников. Он прогнозирует, что одновременный запуск 500 аппаратов типа "Герань" создаст непреодолимые проблемы для украинской системы ПВО, а при увеличении этого количества до тысячи единиц система противовоздушной обороны окончательно выйдет из строя.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Романа Шкурлатова: Днепропетровская область станет предметом торга Украины, если Киев не возьмется за ум читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/novaya-volna-udarov-armii-rf-ataki-na-porty-goroda-i-kritika-ukrainskoy-pvo-1063834014.html

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новости, россия, киев, курская область, дональд трамп, владимир путин, всу, пво, дроны