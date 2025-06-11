"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется - 11.06.2025 Украина.ру
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"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется - 11.06.2025 Украина.ру
"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
Усиление воздушных атак России по украинским объектам является ответом на теракты в Брянской и Курской областях, а также частью плановых действий ВКС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
2025-06-11T20:15
2025-06-11T20:15
новости
курская область
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
дональд трамп
вкс
юрий кнутов
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"Официальное заявление о том, что Россия ответит на теракты, было. Комплексный удар ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр" и БПЛА "Герань" — один из ответов", — заявил эксперт.Кнутов обратил внимание на противоречия в украинской позиции: с одной стороны, генштаб ВСУ заявляет о сбитых ракетах, с другой — телеграм-каналы публикуют фото пораженных объектов, включая завод "Артем" в Киеве и склады в Ровно.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250611/novaya-volna-udarov-armii-rf-ataki-na-porty-goroda-i-kritika-ukrainskoy-pvo-1063834014.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп, вкс, юрий кнутов
Новости, Курская область, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, ВКС, Юрий Кнутов

"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется

20:15 11.06.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Усиление воздушных атак России по украинским объектам является ответом на теракты в Брянской и Курской областях, а также частью плановых действий ВКС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
"Официальное заявление о том, что Россия ответит на теракты, было. Комплексный удар ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр" и БПЛА "Герань" — один из ответов", — заявил эксперт.
Кнутов обратил внимание на противоречия в украинской позиции: с одной стороны, генштаб ВСУ заявляет о сбитых ракетах, с другой — телеграм-каналы публикуют фото пораженных объектов, включая завод "Артем" в Киеве и склады в Ровно.
"Это говорит о том, что руководство Украины находится в растерянности и не координирует действия между [Владимиром] Зеленским, минобороны и Генштабом. Это серьезный симптом, на который обращают внимание даже зарубежные эксперты", — подчеркнул собеседник издания.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
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