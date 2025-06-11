"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется
© скриншот видео
© скриншот видео
Усиление воздушных атак России по украинским объектам является ответом на теракты в Брянской и Курской областях, а также частью плановых действий ВКС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов
"Официальное заявление о том, что Россия ответит на теракты, было. Комплексный удар ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр" и БПЛА "Герань" — один из ответов", — заявил эксперт.
"Это говорит о том, что руководство Украины находится в растерянности и не координирует действия между [Владимиром] Зеленским, минобороны и Генштабом. Это серьезный симптом, на который обращают внимание даже зарубежные эксперты", — подчеркнул собеседник издания.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на