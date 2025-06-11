https://ukraina.ru/20250611/geran-doletela-knutov-o-tom-pochemu-ukrainskaya-pvo-ne-spravlyaetsya-1063851171.html

"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется

"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется - 11.06.2025 Украина.ру

"Герань" долетела: Кнутов о том, почему украинская ПВО не справляется

Усиление воздушных атак России по украинским объектам является ответом на теракты в Брянской и Курской областях, а также частью плановых действий ВКС. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк ПВО Юрий Кнутов

2025-06-11T20:15

2025-06-11T20:15

2025-06-11T20:15

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"Официальное заявление о том, что Россия ответит на теракты, было. Комплексный удар ракетами "Кинжал" и "Искандер", крылатыми ракетами Х-101, ракетами морского базирования "Калибр" и БПЛА "Герань" — один из ответов", — заявил эксперт.Кнутов обратил внимание на противоречия в украинской позиции: с одной стороны, генштаб ВСУ заявляет о сбитых ракетах, с другой — телеграм-каналы публикуют фото пораженных объектов, включая завод "Артем" в Киеве и склады в Ровно.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти — получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и Днепропетровску читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250611/novaya-volna-udarov-armii-rf-ataki-na-porty-goroda-i-kritika-ukrainskoy-pvo-1063834014.html

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новости, курская область, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, дональд трамп, вкс, юрий кнутов