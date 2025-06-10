Трупы как разменная монета: Калинчук объяснил, почему Украина больше не торопится с обменом тел
© Миноброны РФ
© Миноброны РФ
Киевский режим задерживает обмен телами павших бойцов из-за огромных компенсаций и нежелания раскрывать реальные потери. Кроме того, администрация Трампа теряет интерес к Украине, что позволяет Киеву игнорировать договоренности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, историк Руслан Калинчук
По его словам, если взять 6 тысяч тел, то выплаты составят около 60 миллиардов гривен (почти 1,5 миллиарда долларов). Также неприятным моментом для украинских властей могут стать разговоры о реальном числе погибших.
"Но думаю, это все не главное, потому что, если киевский режим не хотел выплачивать компенсации, можно было в Стамбуле не соглашаться на это условие", — отметил Калинчук.
Политолог также связал задержки с изменением позиции США. "Скорее всего, в администрации [американского президента Дональда] Трампа теряют интерес к Украине и все больше грязнут в собственных противоречиях. Например, недавняя знаменитая ссора Трампа с [американским предпринимателем Илоном] Маском", — пояснил собеседник издания.
Во вторник, 10 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что трейлеры с телами погибших уже несколько дней стоят на границе, все готово к передаче их Украине.
В понедельник, 2 июня, состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Позже стало известно, что киевский режим нашел радикальный способ решить вопрос выплат семьям погибших военнослужащих. Все оказалось очень просто. Теперь пропавших без вести бойцов ВСУ смогут официально признать умершими только через два года после окончания официально не объявленной войны. Родственникам придется доказывать их смерть через суд: Киев придумал, как решить вопрос с нежелательными телами.
Спустя несколько дней Представители РФ приехали на условленное место... а Киев отказался принимать тела. О мнении других экспертов по этому поводу — в публикации Кровавая бухгалтерия ВСУ: в России раскрыли, почему Киев сорвал обмен погибшими солдатами.
Полный текст интервью До свидания, мы воюем дальше. Руслан Калинчук о том, зачем Киев сорвал обмен пленными и телами бойцов ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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