Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Новые протесты в США, как и ранее движение Black Lives Matter, являются инструментом Демократической партии в борьбе против администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Их цель — подорвать рейтинг президента, единственной бесспорно сильной стороной которого остается миграционная политика
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Павел Святенков.
"Самой популярной частью повестки Трампа является миграционная повестка. Если в области внешней политики, экономики общественное мнение оценивает политику Трампа разнонаправленно, то миграционная политика вызывает только позитивные оценки", — отметил эксперт.
Святенков привел в пример карикатуру, где Трамп изображен школьником с "двойками" по всем предметам, кроме миграции, где у него "пятерка".
"Даже оппозиционно настроенный карикатурист вынужден признать, что по миграции у Трампа все хорошо. Но сейчас противники пытаются создать впечатление, что и здесь не все идеально, чтобы обрушить его популярность", — пояснил политолог.
По его словам, демократы используют протесты для давления на Трампа: если он жестко подавит волнения, его обвинят в "тирании", а судебный активизм позволит блокировать его меры на уровне окружных судов.
"Если Трамп их жестко подавит, можно будет обвинить его, что он страшный тиран, затеять миллион судебных процессов. С другой стороны, сильные политические группировки могут найти благосклонных судей. Это так называемый судейский активизм, когда меры Трампа отклоняются на уровне дистриктов", — резюмировал Святенков.
Протесты движения Black Lives Matter сотрясали США в во время первой каденции Трампа. Сейчас в Лос-Анджелесе идут столкновения полиции и Нацгвардии с противниками миграционного законодательства. Подробности в публикации Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
09:30Лос-Анджелес-2025: кадры с протестов уже не отличаются от "картинки" Евромайдана-2014Кадры с протестов против миграционной политики Дональда Трампа уже не отличаются от Евромайдана в 2014 году. Многие эксперты уже подметили, что если мексиканские флаги заменить на украинские, разницы не будет видно. Украинские СМИ при этом поддерживают "свою" сторону, то есть протестующих-противников президента США Дональда Трампа
Полный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на