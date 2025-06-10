https://ukraina.ru/20250610/migratsiya--edinstvennaya-pyaterka-trampa-svyatenkov-o-protestakh-kak-oruzhii-demokratov-1063823566.html

Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов

Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов - 10.06.2025 Украина.ру

Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов

Новые протесты в США, как и ранее движение Black Lives Matter, являются инструментом Демократической партии в борьбе против администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Их цель — подорвать рейтинг президента, единственной бесспорно сильной стороной которого остается миграционная политика

2025-06-10T20:00

2025-06-10T20:00

2025-06-10T20:00

новости

сша

европа

россия

дональд трамп

демократическая партия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063197157_0:98:3071:1825_1920x0_80_0_0_84d3ec23596a72f5f967cb472fb27dd9.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Павел Святенков.Святенков привел в пример карикатуру, где Трамп изображен школьником с "двойками" по всем предметам, кроме миграции, где у него "пятерка"."Даже оппозиционно настроенный карикатурист вынужден признать, что по миграции у Трампа все хорошо. Но сейчас противники пытаются создать впечатление, что и здесь не все идеально, чтобы обрушить его популярность", — пояснил политолог.По его словам, демократы используют протесты для давления на Трампа: если он жестко подавит волнения, его обвинят в "тирании", а судебный активизм позволит блокировать его меры на уровне окружных судов.Протесты движения Black Lives Matter сотрясали США в во время первой каденции Трампа. Сейчас в Лос-Анджелесе идут столкновения полиции и Нацгвардии с противниками миграционного законодательства. Подробности в публикации Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократииПолный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250610/los-andzheles-2025-kadry-s-protestov-uzhe-ne-otlichayutsya-ot-kartinki-evromaydana-2014-1063807985.html

сша

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, европа, россия, дональд трамп, демократическая партия