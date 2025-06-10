Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов - 10.06.2025 Украина.ру
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Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов
Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов - 10.06.2025 Украина.ру
Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов
Новые протесты в США, как и ранее движение Black Lives Matter, являются инструментом Демократической партии в борьбе против администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Их цель — подорвать рейтинг президента, единственной бесспорно сильной стороной которого остается миграционная политика
2025-06-10T20:00
2025-06-10T20:00
новости
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демократическая партия
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Павел Святенков.Святенков привел в пример карикатуру, где Трамп изображен школьником с "двойками" по всем предметам, кроме миграции, где у него "пятерка"."Даже оппозиционно настроенный карикатурист вынужден признать, что по миграции у Трампа все хорошо. Но сейчас противники пытаются создать впечатление, что и здесь не все идеально, чтобы обрушить его популярность", — пояснил политолог.По его словам, демократы используют протесты для давления на Трампа: если он жестко подавит волнения, его обвинят в "тирании", а судебный активизм позволит блокировать его меры на уровне окружных судов.Протесты движения Black Lives Matter сотрясали США в во время первой каденции Трампа. Сейчас в Лос-Анджелесе идут столкновения полиции и Нацгвардии с противниками миграционного законодательства. Подробности в публикации Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократииПолный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250610/los-andzheles-2025-kadry-s-protestov-uzhe-ne-otlichayutsya-ot-kartinki-evromaydana-2014-1063807985.html
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новости, сша, европа, россия, дональд трамп, демократическая партия
Новости, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Демократическая партия

Миграция — единственная “пятерка” Трампа: Святенков о протестах как оружии демократов

20:00 10.06.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP / Alex Brandon
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Новые протесты в США, как и ранее движение Black Lives Matter, являются инструментом Демократической партии в борьбе против администрации нынешнего президента США Дональда Трампа. Их цель — подорвать рейтинг президента, единственной бесспорно сильной стороной которого остается миграционная политика
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, публицист Павел Святенков.
"Самой популярной частью повестки Трампа является миграционная повестка. Если в области внешней политики, экономики общественное мнение оценивает политику Трампа разнонаправленно, то миграционная политика вызывает только позитивные оценки", — отметил эксперт.
Святенков привел в пример карикатуру, где Трамп изображен школьником с "двойками" по всем предметам, кроме миграции, где у него "пятерка".
"Даже оппозиционно настроенный карикатурист вынужден признать, что по миграции у Трампа все хорошо. Но сейчас противники пытаются создать впечатление, что и здесь не все идеально, чтобы обрушить его популярность", — пояснил политолог.
По его словам, демократы используют протесты для давления на Трампа: если он жестко подавит волнения, его обвинят в "тирании", а судебный активизм позволит блокировать его меры на уровне окружных судов.
"Если Трамп их жестко подавит, можно будет обвинить его, что он страшный тиран, затеять миллион судебных процессов. С другой стороны, сильные политические группировки могут найти благосклонных судей. Это так называемый судейский активизм, когда меры Трампа отклоняются на уровне дистриктов", — резюмировал Святенков.
Протесты движения Black Lives Matter сотрясали США в во время первой каденции Трампа. Сейчас в Лос-Анджелесе идут столкновения полиции и Нацгвардии с противниками миграционного законодательства. Подробности в публикации Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии
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Лос-Анджелес-2025: кадры с протестов уже не отличаются от "картинки" Евромайдана-2014Кадры с протестов против миграционной политики Дональда Трампа уже не отличаются от Евромайдана в 2014 году. Многие эксперты уже подметили, что если мексиканские флаги заменить на украинские, разницы не будет видно. Украинские СМИ при этом поддерживают "свою" сторону, то есть протестующих-противников президента США Дональда Трампа
Полный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.
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