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До 16,5 лет лишения свободы: шестеро военнослужащих ВСУ приговорены за преступления в Курской области

До 16,5 лет лишения свободы: шестеро военнослужащих ВСУ приговорены за преступления в Курской области - 10.06.2025 Украина.ру

До 16,5 лет лишения свободы: шестеро военнослужащих ВСУ приговорены за преступления в Курской области

Суд вынес приговор шестерым украинским военнослужащим за совершение преступлений в Глушковском районе Курской области. Об этом 10 июня сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

2025-06-10T18:13

2025-06-10T18:13

2025-06-10T18:13

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Приговор вынесен в отношении военнослужащих 47 отдельной мехбригады ВСУ Василию Нагорному, Александру Рафалюку, Николаю Горпынченко, Анатолию Чепелу, Владимиру Яцковскому и Василию Машико. Они признаны виновными в совершении террористических актов на территории Курской области.В октябре 2024 года Нагорный, Рафалюк, Горпынченко, Чепела, Яцковский и Машико в целях совершения террористического акта в составе подразделений вооруных формирований Украины (ВФУ) на бронемашине "Козак" незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.Все шестеро фигурантов были задержаны военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе боевых действий."Приговором суда Нагорному, Горпынченко, Машико назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы каждому; Рафалюку, Чепеле, Яцковскому - 16 лет каждому. Первые 4 года фигуранты будут отбывать наказание в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в следственном ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.До этого Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ Автор издания Украина.ру Елена Мурзинарассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

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