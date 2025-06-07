https://ukraina.ru/20250607/skazhite-a-na-ukraine-nikto-ne-khochet-zastrelitsya-posle-kurskoy-avantyury-skandaly-nedeli-1063735233.html

"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели - 07.06.2025 Украина.ру

"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

Разбор итогов очередного раунда психоисторической войны. О чем говорят, что пишут украинские блогеры, политики, обычные люди? Что обсуждают?

2025-06-07T15:38

2025-06-07T15:38

2025-06-07T15:38

украина

россия

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

красный крест

рада

сбу

эксклюзив

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Зеленский объявил о том, что СБУ "провели блестящие диверсионные операции" в России.Но общество на Украине этого не заметило. Возможно, от кого-то Зеленский получил вялые аплодисменты. Но в основном, людям не до того. Им не интересны "блестящие операции" Зеленского.Совершенно нет радостного пафоса по поводу подрыва мостов и диверсий на аэродромах России.Во-первых, ждут реакции со стороны России, многие уезжают (кто еще не успел), многие едут в село "к бабушке". А реакция в виде ракетных ударов по производственным объектам ВПК (военно-промышленного комплекса) Украины и местам расположения ВСУ уже идет. За последние двое суток - по прифронтовым регионам Украины и в столице - Киеве, наносятся регулярные удары.Ну а во-вторых, все обсуждают страшную цифру "шесть тысяч".На переговорах в Стамбуле делегация России сообщила об обмене телами погибших.Цифра "шесть тысяч погибших" вызвала шок в украинском обществе.Тем более, что все совмещают две цифры. 6 тысяч и 400 тысяч.6 тысяч тел погибших со стороны ВСУ, которые готова передавать Россия.И 400 тысяч заявлений поступило от жителей Украины о пропавших без вести, о которых сообщил Красный крест.Сопоставили эти две цифры - и пришли к страшным выводам.Какие же на самом деле потери Украины? Задают себе вопрос "пересични громадяны" (обычные украинские граждане).Конечно, власть всё поняла и Украина начала под любыми предлогами отказываться принимать тела.Но это не останавливает информационный шквал обсуждения.София Федина, депутат Рады от партии Порошенко*, заявляет, что это погибшие во время вторжения в Курскую область России.Говорят также, что среди этих шести тысяч много офицеров.Игорь Мосийчук*, бывший депутат Рады, это подтверждает и спрашивает:"Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?""Потерь нет"Украинская пропагандистская мантра "потерь нет" долго действовала как успокоительное. Все понимали, что потери есть, но их количество оставалось тайной.Тем более, что основное количество потерь, и об этом тоже неоднократно писали и на Украине, и за её пределами - это "пропавшие без вести". Так удобным и безболезненным для себя образом украинский режим записывает погибших в просто "пропавших".И вдруг ужасная правда дошла до сознания сонного обывателя. Особенно в центре и на западе Украины, где до сих пор считают, что это "не их война".А многие на этом наоборот, даже наживаются. И уже им даже сложно и как-то неприятно представлять жизнь без войны.Без этих потоков денег, гуманитарки, без "халявы" на волонтерских сборах. Без воровства из бюджета.Итоги СтамбулаВо время предыдущих переговоров в Стамбуле Зеленский примчался и нервно ждал в Анкаре: что произойдёт на встрече российской и украинской делегаций.Как писала турецкая пресса, он просто просидел в кабинете Эрдогана шесть часов без всякого дела. Президент Турции "работал с документами", а Зеленский "читал свой телефон".На этот раз он удержался от визита к турецкому султану. Но сделал несколько крайне нервных заявлений, каждое из которых имеет смысл.Хотя все высказано в истеричной и хамской манере, которая привычна для Зеленского. Но в этот раз привычное хамство вполне объяснимо. Он страшно нервничает. Почему?Потому что итоги переговоров в Стамбуле оказались страшным ледяным шоком для людей на Украине.Информационная войнаЧасто говорят: Россия проигрывает информационную войну. Даже карикатуру рисовали: сидят два танкиста на развалинах какого-нибудь очередного Берлина, курят, и один другому говорит: "А всё-таки жаль, Серёга, что мы проиграли информационную войну".Но с этим можно серьёзно поспорить."Ботофермы" и сетки влияния во всемирной паутине перестают действовать. А именно с помощью этих сетей и "выигрывала" Украина.И правда начинает доходить до сознания обывателя.В этот раз на Украине опять попытались сконструировать психоэмоциональное состояние, драму.Работали на нескольких направлениях.Во-первых, была задача драматизировать российское общество: "вам нанесён катастрофический удар"!Во-вторых, для украинского: "мы ещё ого-го, ещё можем нанести террористические потери".В-третьих, для западного обывателя, с псевдоисторическим пафосом: "это был Перл - Харбор" для России.Перл ХарборСразу можно сказать по поводу последнего: на западное общество "блестящее историческое сравнение" не подействовало.Сам "психоисторический образ" выбран был крайне неудачно.Потому что чем в итоге закончился "Перл - Харбор"?Разгромом фашистской Японии и победой во Второй мировой, в которую внесли, конечно, свой большой вклад США.Не самый большой из всех, как пытался нам рассказать Дональд Трамп, но вклад был действительно существенный. Только не на европейском ТВД.Именно на тихоокеанском направлении США и воевали активно, и громили Японию и её флот. Там, кстати, серьезно пострадал будущий президент Джон Кеннеди, который потом всю жизнь страдал от травмы позвоночника.Так что "Перл - Харбор" - это мало того, что несопоставимо с теми потерями, которые тогда понесли США (катастрофическими). Это ещё и крайне неудачное сравнение для Украины, которая становится "Японией, которая неизбежно проиграет".Отдельно надо отметить реакцию европейских руководителей, которые вдруг затихли, прекратилась бешеная истерика Макрона и Мерца со Стармером: а вот мы сейчас введём войска, вот мы введём! Киев, Львов и Одесса. Наши доблестные боевые зулусы...И вдруг - тишина. Сразу после украинских терактов все набрали в рот воды.Макрон старательно демонстрирует поцелуи и объятия с Брижит.Мерц подобострастно заглядывает в глаза Трампу.Стармер после нескольких скандалов, в том числе с украинскими беженцами - моделями, которым он не доплатил, а они сожгли ему дом и машину, вообще затих.Про реакцию Трампа надо писать отдельно. Но общее настроение "я понимаю Владимира Путина".Кроме того, Трамп и военные в США задумались о том, как беспилотники могут добраться к их военным базам. Например, на роботе - такси. "А управлять ими будет 12-летний школьник из Афганистана, сидя у себя дома" (так пишут блогеры).Это ещё одна серьёзная тема. Международный терроризм. Который возглавляет, увы, самая "отбитая" на сегодня страна - Украина.Общество в РоссииОбщество в России, кроме нескольких нервно настроенных блогеров, отреагировало сдержанно.Мало кто верит вранью Украины, уже привыкли, выработался иммунитет. Стали читать тех, кто не спешит с эмоциональным реагированием. Стали ждать экспертных оценок. Которые просто не могут появиться "через пару часов".И обсуждают планы на будущее: сколько ещё областей Украины перейдут под контроль России.Вернее, даже "перебегут", как только предоставится возможность.Метаморфозы на УкраинеНу а что же общество на Украине?Произошли удивительные метаморфозы.Народ полностью переключился на ту повестку, которую предложила Россия.Вернее, это не была даже информационная повестка. Это, почти наверняка, не планировалось как эпизод информационной войны.Просто сказали "готовы передать шесть тысяч погибших, которых удалось идентифицировать".И только об этом все на Украине теперь и говорят.Народ не интересуется ни диверсиями, ни терактами в России. Ни "Перл Харбором" Зеленского.Народ в шоке и в прострации.Сколько же всего погибших?Им просто сказали правду.И всё, все "информационные ловушки" Зеленского перестали действовать."Встречи бессмысленные"И вот поэтому мечется Зеленский.Он уже поспешно сообщил, что считает бессмысленным продолжение стамбульских встреч "на уровне, не приводящем к решениям."А вот народ на Украине считает последнюю встречу очень даже осмысленной. И считает, что решения были.Разумеется, нельзя говорить про весь народ. Но то, что пишут и говорят в соцсетях - это шоковое состояние.Когда люди находятся всё время в потоке лживых новостей "мы скоро победим" "сбили всё" и "потерь нет", любой кусочек правды оказывается шоком.Шесть тысяч??А говорят, что будет в два раза больше. Двенадцать тысяч готова передать Россия, как пишет Игорь Мосийчук.Зеленский выкручивается, как уж. "Это не наши, это их потери". Но поскольку шесть тысяч уже идентифицированные всушники, в обществе требуют опубликовать фамилии.Сделать это может только Россия. И это было бы, наверное, правильно.И тут наступает время другой цифры: 400 тысяч. Обращений по поводу пропавших без вести.Эту цифру опубликовал Красный крест, её уже опровергают. Уже говорят: да там может быть по 2-3 заявления от семьи. Странно, неужели все пишут по 2-3 заявления? Может, наоборот, не все написали в Красный крест?Но это в любом случае цифра катастрофически болезненная.Дело в том, что с целью избежать выплат семьям, на Украине погибшие числятся "пропавшими без вести".Семьи в невыносимой ситуации: надежда ещё живёт. Люди находятся в огромном напряжении.Поэтому две цифры: 6 тысяч и 400 тысяч - привели издёрганных людей в состояние шока."Идиоты"Это второе заявление Зеленского, касается предложения о паузах на 2-3 дня на фронте, чтобы собрать тела погибших.Почему он ответил на это предложение "идиоты"?Это обычная практика всех войн. Почему Зеленский так отреагировал?По той же причине: для Зеленского любые упоминания о погибших, любое появление тел погибших - это катастрофа для имиджа.Объясняет украинский политолог Константин Бондаренко:"Зеленский продолжает КВН.Но он был очень плох в конкурсе капитанов, их команда не выиграла ни одного конкурса капитанов. Кроме того, Зеленский - не мастер импровизации. Он может хорошо говорить под телесуфлёр, с трагизмом в голосе.Но тут он просто растерялся."Дело не только в этом. Не только в плохой игре плохого актёра.Все гуманитарные инициативы России, которые чрезвычайно важны и очень поддерживаются сотнями тысяч семей и всем украинским обществом, для Зеленского, наоборот, смертельно опасны.О том, почему переговоры между Россией и Украиной не могут при нынешнем руководстве Украины привести к позитивным результатам - в статье Захара Виноградова "Что не так с переговорами по Украине"*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, россия, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, дональд трамп, красный крест, рада, сбу, эксклюзив