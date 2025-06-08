Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ - 08.06.2025 Украина.ру
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Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ
Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ - 08.06.2025 Украина.ру
Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ
Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка Курской области. Об этом 8 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-06-08T16:54
2025-06-08T16:54
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Военные следователи продолжают работу в Курской области по установлению и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины.Следователями установлено, что 20 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил 66-летний мужчина, сказано в официальном сообщении.Мужчина был госпитализирован. Пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил осколочные ранения ноги и спины. С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Она также отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Следственное ведомство опубликовало видеозапись дачи показаний пострадавшим мирным жителем.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели
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новости, курская область, украина, россия, елена мурзина, вооруженные силы украины, ск рф, украина.ру, всу, мирные жители, военные преступления, кто
Новости, Курская область, Украина, Россия, Елена Мурзина, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Украина.ру, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, КТО

Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ

16:54 08.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСК РФ, следком
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка Курской области. Об этом 8 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Военные следователи продолжают работу в Курской области по установлению и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины.
Следователями установлено, что 20 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил 66-летний мужчина, сказано в официальном сообщении.
Мужчина был госпитализирован. Пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил осколочные ранения ноги и спины. С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она также отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.
Следственное ведомство опубликовало видеозапись дачи показаний пострадавшим мирным жителем.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели
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