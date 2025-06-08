https://ukraina.ru/20250608/mirnyy-zhitel-kurskoy-oblasti-rasskazal-kak-byl-ranen-fpv-dronom-vsu-1063764321.html

Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ

Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ - 08.06.2025 Украина.ру

Мирный житель Курской области рассказал, как был ранен fpv-дроном ВСУ

Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя села Сухиновка Курской области. Об этом 8 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.

2025-06-08T16:54

2025-06-08T16:54

2025-06-08T16:54

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Военные следователи продолжают работу в Курской области по установлению и документированию преступлений, совершенных военнослужащими Украины.Следователями установлено, что 20 мая 2025 года украинские военнослужащие, используя fpv-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали придомовую территорию жилого дома в селе Сухиновка Глушковского района Курской области. В результате произошедшего ранение получил 66-летний мужчина, сказано в официальном сообщении.Мужчина был госпитализирован. Пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного преступления, сообщив, что получил осколочные ранения ноги и спины. С целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Она также отметила, что устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению.Следственное ведомство опубликовало видеозапись дачи показаний пострадавшим мирным жителем.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела чувствительную для Киева проблему потерь ВСУ в публикации "Скажите, а на Украине никто не хочет застрелиться после Курской авантюры?" Скандалы недели

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