https://ukraina.ru/20250609/neodnoznachnye-raschety-antirampistov-evropa-tyanet-trampa-na-voynu-pokornostyu-i-strakhom-zelenskogo-1063789836.html

Неоднозначные расчеты антирампистов. Европа тянет Трампа на войну покорностью и страхом Зеленского

Неоднозначные расчеты антирампистов. Европа тянет Трампа на войну покорностью и страхом Зеленского - 09.06.2025 Украина.ру

Неоднозначные расчеты антирампистов. Европа тянет Трампа на войну покорностью и страхом Зеленского

Недавнее бешенство просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского, которое стало реакцией на разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и толкнуло его на поток брани оскорблений в адрес двух лидеров, вполне объяснимо.

2025-06-09T17:22

2025-06-09T17:22

2025-06-09T17:22

дональд трамп

сша

владимир путин

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владимир зеленский

украина

нато

брюссель

киев

европа

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С одной стороны, Зеленский просто боится, и все больше напоминает крысу, которую загнали в угол на убой и ей не остается ничего другого, как защищать свою жизнь, бросаясь на всех, в том числе и на более сильных. Так поступил и Зеленский, которому показалось, что Путин и Трамп договорились слить его в унитаз истории. Он набросился с неконтролируемой критикой на Трампа, используя, как заметили обозреватели, весьма далекие от дипломатии обороты.По мнению Зеленского, раз Трамп не останавливает наступление России на фронтах СВО и это чревато уничтожением Украины, то, значит, он "разделяет с ним ответственность". С кем? С Путиным, конечно. "Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. …Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы. …Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными. …Каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру — всем, кто не хочет усиливать давление на нее", -- верещал Зеленский, изливая в соцсети свой завуалированный холодящий душу и мокрый кобчик страх.Он забыл лишь об одном – о терактах, которые совершили диверсанты от имени ВСУ, нападая на аэродромы со стратегическими бомбардировщиками и подрывая железнодорожные составы с гражданским населением. Трамп ему быстренько напомнил: "…Они (украинцы то есть. – Авт.) дали Путину основание пойти и разбомбить их ко всем чертям минувшей ночью. Поэтому мне оно и не нравилось. Когда я это увидел, я сказал: "Вот, теперь будет удар".И удары возмездия со стороны России продолжаются. И пока Зеленский жив, он – на коне, ибо как бы подтверждает "агрессивность России" и дает Трампу рычаги воздействия на российское руководство.При этом Трамп повторил свои тезисы о том, что Зеленский – "плохой парень", потому что ведет эскалацию на фронтах СВО к ядерному конфликту и к Третьей мировой. И не получает при этом никакого преимущества, устраивая теракты и диверсии на территории России.Так они и застыли сегодня друг перед другом – с обнаженными фигами. И в карманах, и в виде орудий для бесплодного и глупого препирательства, очень напоминающего то ли фехтование, то ли пинг-понг комбинациями из пальцев.Однако, с другой стороны, – и это самое страшное! – у Зеленского в качестве последних аргументов оправдания такого тупого поведения остаются не совсем уж беспочвенные расчеты, которые подпитываются информацией со стороны.Во-первых, он, нападая на Трампа с оголтелой критикой, как бы заручился поддержкой европейских антитрампистов в лице тамошней "банды четырех" – президентов Франции и Польши Эмманюэля Макрона и Анджея Дуды и глав правительств Германии и Великобритании Фрица Мерца и Кира Стармера, а также их матери-вдохновительницы с задатками агрессивного гинеколога – главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.Все вместе они выполняют самую важную для них геополитическую задачу – не дают Трампу соскочить с украинского конфликта и прекратить оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Для Европы уход США из нее и из ее проектов (в том числе и из войны с Россией руками украинцев) – это смерти подобно. Медленной и неотвратимой.И они, антитрамписты, пока добиваются своего – Трамп не выходит, а значит, и Зеленский своим гавканьем дело делает. При этом европейцы из последних сил продолжают пичкать киевский режим и деньгами, и оружием. Это тоже поддерживает позиции Зеленского внутри Украины, как удачного фюрера-попрошайки. В банде удачливость предводителя – мощный фактор единения до тех пор, пока Акела серьезно не промахнется…Во-вторых, своей "смелостью" Зеленский смыкается не только с европейскими, но и с американскими антитрампистами. И демократами, и уже республиканцами, которые по разным причинам уже проявляют недовольство Трампом.Европейцы и Зеленский надеются, что в США, благодаря этой случке американских и европейских антитрампистов, по-прежнему возобладает та точка зрения, в соответствии с которой Америка должна продолжать гегемонию и сохранять претензии на мировой господство. И для начала в Украине показать России, кто кому Рабинович.В США у Трампа действительно очень ухудшились позиции. Например, во время начавшихся бунтов в Калифорнии начал прорабатываться и обкатывается самый серьезный механизм сопротивления Трампу: он, как президент, остановил федеральное финансирование штата, а штат в ответ пригрозил заблокировать отправку в центр собранных налогов. Эта внутренняя финансовая война может спровоцировать и другие демократические штаты США на подобное же поведение, и может рухнуть общая финансовая система. А это поставит страну на грань краха однозначно. И уж точно ослабит позиции Трампа донельзя. Сшивать страну он может в том числе и войной в Украине. И опять расчет антитрампистов сработает. Не надолго, возможно, но первый положительный эффект от расчетов – налицо.И наконец, в-третьих, все эти споры и война с Трампом мобилизуют Европу. В том числе, и на помощь Украине. Тем, что мобилизуется и подтягивает свои производственные показатели коллективный ВПК Евросоюза.Но уже сегодня НАТО накачивает Киев оружием – принято решение выделить Украине 20 млрд евро на войну. То есть вместо предложенных Трампом попыток остановить конфликт, Запад продолжает снабжать режим Зеленского оружием — ценой новых жертв и эскалации.Об этом сообщил по итогам недавних встреч министров стран Альянса генсек НАТО Марк Рютте, добавив также, что в Брюсселе, кроме прочего, прошла и встреча ядерной группы НАТО, чьи представители заявили, что ядерное сдерживание — "краеугольный камень" их безопасности.То есть европейцы сами дёргают ядерного тигра за усы. В надежде, что успеют нарастить мускулы до перехода СВО в еще более активную фазу. И несмотря на то, что тот же Рютте признал: Россия обогнала НАТО по темпам производства боеприпасов и за три месяца производит столько боеприпасов, сколько весь Альянс — за год. И это при том, что экономики стран НАТО в 25 раз мощнее, но у них ничего пока не получается. Тот же Рютте фактически признал: бюджеты есть, но на бумаге, корпорации есть, но медленно фурычат, саммиты идут один за другим, а толку ноль, санкции, угрозы, громкие речи имеются в навальном виде, но вот на производство снарядов не хватает темпа. И речи не могут заменить способность развивать военный сектор.Но НАТО, повторюсь, надеется, что оно торможением и забалтыванием процессов, псевдо-мирными эрзац-переговорами, политическим обманом и дипломатической волокитой успеет все отладить и начать выделять 5% от ВВП на оборонку и на ВПК.ЕС и НАТО готовы синхронизировать свое усиленное и форсированное вооружение, рисуя в штаб-квартирах "планы на 2030-й" – программу "перевооружить Европу" на общую сумму в 800 млрд евро. А это действительно может быть серьезно.Понятно и то, на что еще рассчитывает лично Зеленский: если все его расчеты окажутся верными и принесут желаемые результаты, то и он окажется по-прежнему нужным. Его во всяком случае, не пристрелят, как собаку сутулую, его же британские охранники, уже нередко выполняющие роль конвоя, а дадут возможность уехать за границы Украины к давно наворованному и заботливо припасенному.Однако есть и другие приметы, от которых у Зеленского должен появляться холодный пот и убивать ползущих по телу мурашек ужаса:– Трамп по-прежнему не удостаивает Зеленского личным общением, но вот в The New York Times вышел материал, в котором говорится о том, что президент США испытывает "особую неприязнь" к укро-недофюреру. А вот Путина Трамп хотя бы на словах уважает;– Трамп же фактически подставил Украину и ее неонацистов, когда фактически обнулил результаты их авантюр на стратегических аэродромах России, когда опроверг ложь о российских потерях: Reuters, ссылаясь на американских чиновников, заявило, что реальные потери российской авиации в результате недавней атаки оказались вдвое меньше озвученных Киевом;– "вторая жена Зеленского" – глава офиса президенты Украины (ОПУ) Андрей Ермак вдруг заговорил о намерении завершить политическую карьеру одновременно с лидером киевского режима. "Я пришел в политику вместе с Владимиром Зеленским — и уйду вместе с ним", — зачем-то рассказал он. Что случилось? Куда он намылился – в схрон от ответственности или на место Зеленского, на что мог получить "ярлык" во время недавнеого визита в США?Это, согласитесь, очень интересные вопросы. А война меже тем, как и возня на самых разных направлениях продолжается, уходя под ковер, не переставая при этом быть не менее страшной и не предсказуемой по последствиям.О том, что происходит в эти часы и дни в США и чем это может напоминать недавние события на Украине - в статье Павла Котова "Беспорядки в Лос-Анджелесе. США позволяют себе то, что когда-то запретили Украине"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250605/1063646885.html

https://ukraina.ru/20250609/petlya-na-shee-zelenskogo-zatyagivaetsya-ukrainskie-i-rossiyskie-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1063767376.html

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