Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ - 06.06.2025 Украина.ру
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Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ
Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ - 06.06.2025 Украина.ру
Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ
Накануне международного Дня русского языка, утвержденного в ООН в 2010 году, в Латвии опять подтвердился неписанный, но неотвратимый русский закон: никому не говори, что делать, и тебе не скажут, кто ты и куда тебе идти.
2025-06-06T15:46
2025-06-06T15:46
латвия
россия
рига
владимир путин
нил ушаков
папа римский
сейм
ес
европарламент
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Там 5 июня 2025 года в местном парламенте, гордо названном "Сейм", решили демонстративно рассмотреть декларацию "Об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в годы СССР в Латвии "русификации". Предложил это дело Национальный альянс (Nacionālā apvienība, NA, "Национальный альянс "Все для Латвии!" – "За Отечество и Свободу/ЛННК", национал-консервативная партия), который в настоящее время управляет страной. То есть все что делалось, – это государственная политика, а не частная инициатива чрезмерно активных идиотов, которым всегда что-то надо и они хотят "засветиться".Понятно, почему делалось в этот день - накануне 6 июня, то есть накануне дня рождения Александра Пушкина, в честь которого и учрежден День русского языка. И в этот же день, 5 июня, президент России Владимир Путин в Москве проводил заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. И поставил две новые задачи: 1) усилить защиту и продвижение русского языка по планете и 2) создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России, что, по его словам, сохраняет языковое многообразие, которое является национальным достоянием и историко-культурным наследием многонациональной России.При этом Путин призвал все же усовершенствовать основы государственной языковой политики. Ибо этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России – ключевой опоры и доминанта общероссийской гражданской идентичности.А потом предложил учредить новый памятный день – "День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова". "Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу", – сказал президент России.И, конечно же, латыши, выскакивая из своих кургузых пиджачков и юбчонок, просто обязаны были это дело шепеляво испоганить. И поганили. Пока на трибуну Сейма на вышел депутат Алексей Росликов (ему латыши в имени и фамилии официально присобачили букву "-с") и не рассказал, что он думает о собравшихся, о том, что они делают и к чему призывают.Он, поговорив по-латышски, в конце перешел на русский: "Никто из нас не виновен, никто из присутствующих здесь не виновен в том, что вы испытываете внутреннюю неприязнь и ненависть к нашему языку. Что дальше? Вы придумаете для нас заповедник русскоязычных? Может быть, вы как-то обозначите и нас для этих застенков? Может быть, вы примете закон, что я больше не могу называть своего ребенка как-то, потому что он русскоязычный?".А потом добавил, что российский народ стоял на баррикадах вместе с латышами, и подчеркнул, что значительная часть Латвии – это русский народ, который дома говорит по-русски, но тоже участвует в развитии страны. А закончил депутат вообще феерично! "Нас больше, и русский язык – наш язык! Вот вам!", – выкрикнул он и дважды показал остальным депутатам кулак, согнув руку в локтевом суставе. Ну, очень красноречивый жест! После него всем стало ясно, куда им идти.Словесная вонь в ответ чуть не снесла крышу Сейма. В зале поднялись шум и гвалт, а вице-спикер Занда Калниня-Лукашевица немедленно подсуетилась и предложила исключить Росликова на одно заседание за "неэтичное поведение, использование русского языка, проявление неуважения к сейму и его членам".За это проголосовали 63 депутата, и Росликову пришлось покинуть зал, что он и сделал, даже на ступеньках напоминая своим эрзац-коллегам, что им все же следует послушаться и уяснить направление движения, которое он им указал.Кто такой Алексей Росликов? Ему 41 год, он – гражданин Латвии, всю жизнь прожил в Риге и даже одно время, став депутатом Рижской городской думы в 2017-2020 годах, был заместителем ее русского мэра Нила Ушакова (2009-2019), лидера партии "Согласие".Во всех биографиях Росликов заявлен, как бизнесмен и политик. Закончил Высшую школу бизнеса Turība, работал в Управлении государственной полиции Рижского региона, сначала санитаром, патрульным, потом инспектором (2004–2005).В 2015 году возглавил Латвийское общество работников сферы услуг и в 2017–2023 работал вице-президентом Латвийского объединения полицейских.В 2019 году Росликов был исключен из мэрской партии "Согласие", был независимым депутатом, пока в 2021 году не создал политическую партию "За стабильность!" (по-латышски: Stabilitātei!, ST!), по списку которой через год был избран в нынешний 14-й Сейм. Вместе с десятком своих соратников. С 2022 года Росликов входит в состав Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции.Его партия "За стабильность!" активно выступает за поддержку русскоязычного населения Латвии. В этом вопросе за излишнюю "компромиссность" Росликов разошелся с Ушаковым, который, спасаясь от антикоррупционных расследований дома, ушел в 2019 году депутатом в Европарламент. И там является одним из двух латвийских депутатов Европарламента, которые вместе с Иварсом Иябсом являются членами Межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТ*. И это лишний раз подтверждает: как только заражаешься русофобией или поддакиваешь ей, сразу прут из тебя и все другие извращения…Росликов, как видим, не такой. И за это ему, ясное дело, будут мстить латышские патриоты с русофобским и заднеприводным душком. Уже зазвучали голоса в Латвии, чтобы Росликова не только отстранить от заседаний Сейма, а вообще лишить мандата парламентария. Если получится.В странах Скандинавии это сегодня, похоже, тренд – наказывать за русофилию. Например, в финском городе Лаппенранте в мае этого года депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции политической партии Союз левых сил. За то, что позволил себе "неподобающее поведение" – говорил по-русски, поддерживал открытие российско-финской границы, и не осудил публично военную операцию на Украине. Девяткин был избран в горсовет с большим перевесом голосов, но это никого не волнует – говорить на языке "агрессора" нельзя.Случай с Росликовым в Латвии – из той же серии. Это эпизод борьбы между нормальностью и русофобией, которая уже превращается в лингвоцид (тотальный запрет русского языка с наказанием за его употребление), за которым просматриваются призывы к геноциду русских. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич по этому поводу сказал как-то российским журналистам aif.ru: "…Если бабушка в автобусе сказала три слова по-русски, ее, по мнению некоторых, нужно было вывести и расстрелять у ближайшей стены. Я не шучу – сегодня многие латвийские политики считают, что по-русски можно сказать только предсмертное слово. Формально в Латвии, как и в Евросоюзе, смертной казни нет, но людей могут убивать в тюрьмах".В Латвии официально признают: русские в стране составляют 23,5% населения Латвии, хотя, по некоторым оценкам, их число может быть выше, поскольку некоторые боятся указывать свою национальность. Например, бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин рассказал, что 38% жителей Латвии назвали русский язык родным. Однако в Риге за разговор на русском языке в общественном месте можно получить административный штраф.Кроме того, правительство Латвии намерено законодательно запретить использование русского языка в стенах парламента. А ранее приняло постановление, запрещающее школьникам с 2026 года выбирать русский язык в качестве второго иностранного.Только в прошедшем мае этого года артисток латвийской группы Tautumeitas подвергли критике в Латвии за интервью журналисту на русском языке. А глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что выход интервью на русском языке в эфире СМИ является недопустимым, особенно в рамках "Евровидения".Росликова часто упрекали, что он тоже излишне компромиссен в вопросе языка. Но он громко заявил о себе в декабре 2023 года, когда известный латвийский телеведущий Армандс Пуче, не стесняясь, оскорбил русских и выступил за отмену финансирования школ, где учатся нацменьшинства, потому что от русских исходит "угроза национальной безопасности". И Росликов в Сейме сказал: "Он (Пуче — Авт.) сравнил русскоязычных детей со свиньями, вот так оно и есть, слово в слово, цитирую, и сказал: пока в Латвии есть такие свиньи и джедаи... Недопустимо, чтобы Государственная полиция оставляла этот вопрос незамеченным, игнорировала его. …И я добавлю еще, снова цитируя его, о переходе на латышский язык в школах. По его словам, никто не спрашивает свинью, когда ее готовят к убою. Безумие! На мой взгляд, полный маразм! Ну, за такие слова, ну точно, придется ответить".Никто, конечно же, ни за что не ответил. Русофобия – это, повторяю, восходящий возрастающий тренд. Действительный член Санкт-Петербургской академии истории науки и техники, член Санкт-Петербургского Английского собрания и политолог Юрий Светов по этому поводу сказал о случае с Росликовым: "Для латвийцев это нормальная реакция, ведь Росликов же сказал наглую, по их мнению, фразу: "Русский язык — это наш язык". Ну как такое можно терпеть? За это, по их мнению, надо наказывать и изгонять. Это же определенная тенденция. …И русский язык для них просто, ну, главная угроза. Я бы хотел напомнить слова Папы Римского Иоанна Павла II, это первый был Папа Римский из Европы, поляк по происхождению. Он говорил, цените, учите русский язык, это латынь Восточной Европы".А потом политолог и объяснил причину такой звериной русофобии – это проплаченный заказ Запада, который пропагандирует "отмену России" и который очень горячо воспринят в Прибалтике: "Такая ситуация с русофобией в подобных странах может измениться только тогда, когда они получат другую команду от тех, от кого они зависят, и им перестанут спонсировать русофобию. Это внутренняя сущность этих людей. Посмотрите, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас была премьер-министром Эстонии. Чем она прославилась в укреплении экономики Эстонии? Ничем. Как русофоб — да. Она получила должность, она теперь министр иностранных дел Евросоюза. Там какой-то хмырь, простите за это слово, из Латвии теперь стал еврокомиссаром по обороне (Андрюс Кубилюс. – Авт.). Им за эту русофобию дают соответствующие возмещения. Они будут русофобами, пока это выгодно".Однако Росликов выступил, и этот его жест многие расценили, как появление нового героя, который подарил новый символ борьбы с мировым злом. Во всяком случае, зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил и похвалил поступок Росликова в защиту русского языка и его форму: "Накануне дня рождения А.С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!"И точно такая же у Росликова партия "За стабильность!". Она призывает к выходу из Евросоюза, достижению экономического суверенитета и энергетической независимости, поддерживает прямые президентские выборы, сокращение числа депутатов и мажоритарное голосование, пересмотр налоговой политики, в том числе снижение НДС на продукты питания и лекарства, а также за право на образование на русском языке.А значит, в Прибалтике, может быть, еще не все потеряно. Если грамотно помочь. Чтобы не допустить повторения украинского варианта русофобии и геноцида.Подробнее о русофобе Андрюсе Кубилюсе "Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса"*Организация, признано в России экстремистской
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Владимир Скачко
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Владимир Скачко
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латвия, россия, рига, владимир путин, нил ушаков, папа римский, сейм, ес, европарламент
Латвия, Россия, Рига, Владимир Путин, Нил Ушаков, Папа Римский, сейм, ЕС, Европарламент

Знак защитника. В Латвии утвердился новый русский символ

15:46 06.06.2025
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Накануне международного Дня русского языка, утвержденного в ООН в 2010 году, в Латвии опять подтвердился неписанный, но неотвратимый русский закон: никому не говори, что делать, и тебе не скажут, кто ты и куда тебе идти.
Там 5 июня 2025 года в местном парламенте, гордо названном "Сейм", решили демонстративно рассмотреть декларацию "Об устранении лингвистических последствий" якобы проводившейся в годы СССР в Латвии "русификации". Предложил это дело Национальный альянс (Nacionālā apvienība, NA, "Национальный альянс "Все для Латвии!" – "За Отечество и Свободу/ЛННК", национал-консервативная партия), который в настоящее время управляет страной. То есть все что делалось, – это государственная политика, а не частная инициатива чрезмерно активных идиотов, которым всегда что-то надо и они хотят "засветиться".
Понятно, почему делалось в этот день - накануне 6 июня, то есть накануне дня рождения Александра Пушкина, в честь которого и учрежден День русского языка. И в этот же день, 5 июня, президент России Владимир Путин в Москве проводил заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. И поставил две новые задачи: 1) усилить защиту и продвижение русского языка по планете и 2) создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России, что, по его словам, сохраняет языковое многообразие, которое является национальным достоянием и историко-культурным наследием многонациональной России.
При этом Путин призвал все же усовершенствовать основы государственной языковой политики. Ибо этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России – ключевой опоры и доминанта общероссийской гражданской идентичности.
А потом предложил учредить новый памятный день – "День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова". "Автор легендарных "Журавлей", он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу", – сказал президент России.
И, конечно же, латыши, выскакивая из своих кургузых пиджачков и юбчонок, просто обязаны были это дело шепеляво испоганить. И поганили. Пока на трибуну Сейма на вышел депутат Алексей Росликов (ему латыши в имени и фамилии официально присобачили букву "-с") и не рассказал, что он думает о собравшихся, о том, что они делают и к чему призывают.
Он, поговорив по-латышски, в конце перешел на русский: "Никто из нас не виновен, никто из присутствующих здесь не виновен в том, что вы испытываете внутреннюю неприязнь и ненависть к нашему языку. Что дальше? Вы придумаете для нас заповедник русскоязычных? Может быть, вы как-то обозначите и нас для этих застенков? Может быть, вы примете закон, что я больше не могу называть своего ребенка как-то, потому что он русскоязычный?".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
А потом добавил, что российский народ стоял на баррикадах вместе с латышами, и подчеркнул, что значительная часть Латвии – это русский народ, который дома говорит по-русски, но тоже участвует в развитии страны. А закончил депутат вообще феерично! "Нас больше, и русский язык – наш язык! Вот вам!", – выкрикнул он и дважды показал остальным депутатам кулак, согнув руку в локтевом суставе. Ну, очень красноречивый жест! После него всем стало ясно, куда им идти.
© rua.gr
© rua.gr
Словесная вонь в ответ чуть не снесла крышу Сейма. В зале поднялись шум и гвалт, а вице-спикер Занда Калниня-Лукашевица немедленно подсуетилась и предложила исключить Росликова на одно заседание за "неэтичное поведение, использование русского языка, проявление неуважения к сейму и его членам".
За это проголосовали 63 депутата, и Росликову пришлось покинуть зал, что он и сделал, даже на ступеньках напоминая своим эрзац-коллегам, что им все же следует послушаться и уяснить направление движения, которое он им указал.
Кто такой Алексей Росликов? Ему 41 год, он – гражданин Латвии, всю жизнь прожил в Риге и даже одно время, став депутатом Рижской городской думы в 2017-2020 годах, был заместителем ее русского мэра Нила Ушакова (2009-2019), лидера партии "Согласие".
Во всех биографиях Росликов заявлен, как бизнесмен и политик. Закончил Высшую школу бизнеса Turība, работал в Управлении государственной полиции Рижского региона, сначала санитаром, патрульным, потом инспектором (2004–2005).
В 2015 году возглавил Латвийское общество работников сферы услуг и в 2017–2023 работал вице-президентом Латвийского объединения полицейских.
В 2019 году Росликов был исключен из мэрской партии "Согласие", был независимым депутатом, пока в 2021 году не создал политическую партию "За стабильность!" (по-латышски: Stabilitātei!, ST!), по списку которой через год был избран в нынешний 14-й Сейм. Вместе с десятком своих соратников. С 2022 года Росликов входит в состав Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и противодействию коррупции.
Его партия "За стабильность!" активно выступает за поддержку русскоязычного населения Латвии. В этом вопросе за излишнюю "компромиссность" Росликов разошелся с Ушаковым, который, спасаясь от антикоррупционных расследований дома, ушел в 2019 году депутатом в Европарламент. И там является одним из двух латвийских депутатов Европарламента, которые вместе с Иварсом Иябсом являются членами Межгруппы Европейского парламента по правам ЛГБТ*. И это лишний раз подтверждает: как только заражаешься русофобией или поддакиваешь ей, сразу прут из тебя и все другие извращения…
Росликов, как видим, не такой. И за это ему, ясное дело, будут мстить латышские патриоты с русофобским и заднеприводным душком. Уже зазвучали голоса в Латвии, чтобы Росликова не только отстранить от заседаний Сейма, а вообще лишить мандата парламентария. Если получится.
В странах Скандинавии это сегодня, похоже, тренд – наказывать за русофилию. Например, в финском городе Лаппенранте в мае этого года депутата российского происхождения Ивана Девяткина исключили из фракции политической партии Союз левых сил. За то, что позволил себе "неподобающее поведение" – говорил по-русски, поддерживал открытие российско-финской границы, и не осудил публично военную операцию на Украине. Девяткин был избран в горсовет с большим перевесом голосов, но это никого не волнует – говорить на языке "агрессора" нельзя.
Случай с Росликовым в Латвии – из той же серии. Это эпизод борьбы между нормальностью и русофобией, которая уже превращается в лингвоцид (тотальный запрет русского языка с наказанием за его употребление), за которым просматриваются призывы к геноциду русских. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич по этому поводу сказал как-то российским журналистам aif.ru: "…Если бабушка в автобусе сказала три слова по-русски, ее, по мнению некоторых, нужно было вывести и расстрелять у ближайшей стены. Я не шучу – сегодня многие латвийские политики считают, что по-русски можно сказать только предсмертное слово. Формально в Латвии, как и в Евросоюзе, смертной казни нет, но людей могут убивать в тюрьмах".
В Латвии официально признают: русские в стране составляют 23,5% населения Латвии, хотя, по некоторым оценкам, их число может быть выше, поскольку некоторые боятся указывать свою национальность. Например, бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин рассказал, что 38% жителей Латвии назвали русский язык родным. Однако в Риге за разговор на русском языке в общественном месте можно получить административный штраф.
Кроме того, правительство Латвии намерено законодательно запретить использование русского языка в стенах парламента. А ранее приняло постановление, запрещающее школьникам с 2026 года выбирать русский язык в качестве второго иностранного.
Только в прошедшем мае этого года артисток латвийской группы Tautumeitas подвергли критике в Латвии за интервью журналисту на русском языке. А глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш заявил, что выход интервью на русском языке в эфире СМИ является недопустимым, особенно в рамках "Евровидения".
Росликова часто упрекали, что он тоже излишне компромиссен в вопросе языка. Но он громко заявил о себе в декабре 2023 года, когда известный латвийский телеведущий Армандс Пуче, не стесняясь, оскорбил русских и выступил за отмену финансирования школ, где учатся нацменьшинства, потому что от русских исходит "угроза национальной безопасности". И Росликов в Сейме сказал: "Он (Пуче — Авт.) сравнил русскоязычных детей со свиньями, вот так оно и есть, слово в слово, цитирую, и сказал: пока в Латвии есть такие свиньи и джедаи... Недопустимо, чтобы Государственная полиция оставляла этот вопрос незамеченным, игнорировала его. …И я добавлю еще, снова цитируя его, о переходе на латышский язык в школах. По его словам, никто не спрашивает свинью, когда ее готовят к убою. Безумие! На мой взгляд, полный маразм! Ну, за такие слова, ну точно, придется ответить".
Никто, конечно же, ни за что не ответил. Русофобия – это, повторяю, восходящий возрастающий тренд. Действительный член Санкт-Петербургской академии истории науки и техники, член Санкт-Петербургского Английского собрания и политолог Юрий Светов по этому поводу сказал о случае с Росликовым: "Для латвийцев это нормальная реакция, ведь Росликов же сказал наглую, по их мнению, фразу: "Русский язык — это наш язык". Ну как такое можно терпеть? За это, по их мнению, надо наказывать и изгонять. Это же определенная тенденция. …И русский язык для них просто, ну, главная угроза. Я бы хотел напомнить слова Папы Римского Иоанна Павла II, это первый был Папа Римский из Европы, поляк по происхождению. Он говорил, цените, учите русский язык, это латынь Восточной Европы".
А потом политолог и объяснил причину такой звериной русофобии – это проплаченный заказ Запада, который пропагандирует "отмену России" и который очень горячо воспринят в Прибалтике: "Такая ситуация с русофобией в подобных странах может измениться только тогда, когда они получат другую команду от тех, от кого они зависят, и им перестанут спонсировать русофобию. Это внутренняя сущность этих людей. Посмотрите, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас была премьер-министром Эстонии. Чем она прославилась в укреплении экономики Эстонии? Ничем. Как русофоб — да. Она получила должность, она теперь министр иностранных дел Евросоюза. Там какой-то хмырь, простите за это слово, из Латвии теперь стал еврокомиссаром по обороне (Андрюс Кубилюс. – Авт.). Им за эту русофобию дают соответствующие возмещения. Они будут русофобами, пока это выгодно".
Однако Росликов выступил, и этот его жест многие расценили, как появление нового героя, который подарил новый символ борьбы с мировым злом. Во всяком случае, зампред Совбеза Дмитрий Медведев оценил и похвалил поступок Росликова в защиту русского языка и его форму: "Накануне дня рождения А.С. Пушкина приличные люди доходчиво все объяснили махровым русофобам на родном, русском!"
И точно такая же у Росликова партия "За стабильность!". Она призывает к выходу из Евросоюза, достижению экономического суверенитета и энергетической независимости, поддерживает прямые президентские выборы, сокращение числа депутатов и мажоритарное голосование, пересмотр налоговой политики, в том числе снижение НДС на продукты питания и лекарства, а также за право на образование на русском языке.
А значит, в Прибалтике, может быть, еще не все потеряно. Если грамотно помочь. Чтобы не допустить повторения украинского варианта русофобии и геноцида.
Подробнее о русофобе Андрюсе Кубилюсе "Воевать до победного конца. Всего". Семь лиц старого литовца-русофоба Андрюса Кубилюса"
*Организация, признано в России экстремистской
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