"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/otvratitelnaya-merzost-polnaya-svininy-mask-nameknul-chto-trampu-nesdobrovat-1063639722.html
"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать
"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать - 04.06.2025 Украина.ру
"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать
Илона Маска прорвало. После ухода с госслужбы миллиардер не сдерживается в выражениях и вовсю критикует детище Дональда Трампа – т.н. Один Большой Прекрасный закон о налогах. Что это? Борьба за справедливость или личная обида экстравагантного бизнесмена? Разбиралось Украина.ру
2025-06-04T16:55
2025-06-04T16:55
эксклюзив
сша
илон маск
дональд трамп
tesla
белый дом
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805511_171:0:2726:1437_1920x0_80_0_0_7d4bce71a1ba89fadd2af5f58c1e7018.jpg
Путь на вершину и обратноМаск считался одним из самых влиятельных союзников Трампа еще с довыборной эпохи. Миллиардер открыто поддержал республиканца и щедро вложился в его избирательную кампанию. Всего на спонсирование политиков он потратил в прошлом году 274 млн долларов, из которых 238,5 млн ушло на кампанию Трампа. Что ж, может себе позволить: на тот момент его состояние оценивалось в рекордные 400 млрд долларов.Маск – это в первую очередь бизнесмен, а уже потом все остальное: филантроп, покоритель Марса, борец с вокизмом и т.д. Пожертвования в пользу Трампа не были для него благотворительностью. У миллиардера были свои виды на следующую четырехлетку.Не знаем, знаком ли Маск с известным сталинским выражением про кадры, которые решают все, но действовать он решил в полном соответствии с этим тезисом.Рулить процессом бизнесмен решил самолично. Он возглавил объявленный им же крестовый поход против бюрократии под флагом нового Департамента повышения эффективности правительства (DOGE) – своеобразной опричнины, задачей которой стало изгнание поганой метлой бестолковых чиновников, грантоедов и любителей продвигать "повесточку" за казенные средства.Маск получил должность специального (то есть внештатного) госслужащего, чей департамент дает рекомендации Белому дому по сокращению тех или иных госструктур, персонала и программ. Отмечалось, что департамент этот созывается на время и закончит свою деятельность в следующем году. Сама же должность Маска предполагала только контракт на 130 дней, который он в итоге и отработал от звонка до звонка."В связи с окончанием моего срока пребывания в должности специального государственного служащего я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную возможность сократить расточительные расходы", - написал он перед уходом в соцсети Х.Камень преткновенияРабота Маска в должности руководителя DOGE прошла не совсем так, как ему, наверное, хотелось. Оказалось, что в американских условиях избавляться от тысяч наемных сотрудников не так-то просто, местные суды буквально завалены исками уволенных Маском, которые требует восстановить их на работе.Много претензий было и по тому, как именно работает департамент эффективности. Бизнесмена, например, критиковали за его требование к госслужащим отчитываться перед DOGE о своих успехах за неделю. Против этого восстали даже руководители Госдепа и ФБР, которые дали своим сотрудникам директиву с командой Маска не контактировать, а отчитываться только своим прямым начальникам.Так или иначе, короткий заход Маска в Белый дом завершился. Публично стороны расстались полюбовно, Трамп пообещал, что миллиардер останется в обойме и будет всегда желанным гостем в Белом доме.Бывший глава DOGE, однако, дает понять, что в их отношениях с президентом не все так гладко. Поводом к выносу сора из избы стал закон о налогах и ассигнациях, который Трамп и его окружение называют "Один Большой Прекрасный закон".Маск справедливо указывает, что принятие этого закона еще больше увеличит бюджетный дефицит США, а ведь он со своим департаментом делал все, чтобы госрасходы наоборот уменьшить."Свинина" (pork, pork barrell) в данном контексте означает распределение бюджетных средств в пользу определенных политических групп, бизнесменов или политиков. По мнению Маска, принятие этого закона (он уже утвержден Палатой представителей и ждет рассмотрение в Сенате) повысит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов."Уволим всех"На первый взгляд кажется, что миллиардерова душа искренне болит за простого американского налогоплательщика, на чьи плечи рухнет эта беспрецедентная нагрузка. Но так ли это на самом деле?Как пишет издание Axios, за претензиями Маска скрываются хлопоты о его компании-производителе электромобилей Tesla, которая по новому закону получит меньше государственных субсидий. Дела в этой компании и так идут не самым лучшим образом: за первый квартал этого года чистая прибыль Tesla просела на 71%, а выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Складывается впечатление, что Маск явно разочарован тем, что солидные денежные вливания в Трампа никак не повысили его лоббистский ресурс. По сведениям Axios, бизнесмен хотел, чтобы государство перевело гражданскую авиацию на использование навигационной системы от его компании Starlink, однако и этого не произошло.Как пишет американская пресса, финальной точкой для разрыва с Трампом стал отказ последнего назначать руководителем НАСА другого миллиардера - Джареда Айзекмана, чью кандидатуру предварительно уже утвердили именно с подачи Маска. По информации The New York Times, он угодил в опалу после того, как Трамп узнал, что Айзекман ранее спонсировал демократов.Признал ли Маск свое поражение? Вряд ли. Миллиардер дал понять, что намерен мстить."В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, предавших американский народ", - написал он в Х, имея ввиду выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2026 года.Финансовый ресурс Маска практически безграничен, ничто не помешает ему выбрать себе другого фаворита и снова оказаться в том или ином статусе в Белом доме.Подробнее о деятельности DOGE - в материале издания Украина.ру "Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну.
https://ukraina.ru/20250529/mask-sdelal-svoe-delo-mask-mozhet-ukhodit-1063488901.html
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058805511_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2833000cceae3c0ed2fead676193769c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, илон маск, дональд трамп, tesla, белый дом
Эксклюзив, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Tesla, Белый дом

"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать

16:55 04.06.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илона Маска прорвало. После ухода с госслужбы миллиардер не сдерживается в выражениях и вовсю критикует детище Дональда Трампа – т.н. Один Большой Прекрасный закон о налогах. Что это? Борьба за справедливость или личная обида экстравагантного бизнесмена? Разбиралось Украина.ру
Путь на вершину и обратно
Маск считался одним из самых влиятельных союзников Трампа еще с довыборной эпохи. Миллиардер открыто поддержал республиканца и щедро вложился в его избирательную кампанию. Всего на спонсирование политиков он потратил в прошлом году 274 млн долларов, из которых 238,5 млн ушло на кампанию Трампа. Что ж, может себе позволить: на тот момент его состояние оценивалось в рекордные 400 млрд долларов.
Маск – это в первую очередь бизнесмен, а уже потом все остальное: филантроп, покоритель Марса, борец с вокизмом и т.д. Пожертвования в пользу Трампа не были для него благотворительностью. У миллиардера были свои виды на следующую четырехлетку.
Не знаем, знаком ли Маск с известным сталинским выражением про кадры, которые решают все, но действовать он решил в полном соответствии с этим тезисом.
Рулить процессом бизнесмен решил самолично. Он возглавил объявленный им же крестовый поход против бюрократии под флагом нового Департамента повышения эффективности правительства (DOGE) – своеобразной опричнины, задачей которой стало изгнание поганой метлой бестолковых чиновников, грантоедов и любителей продвигать "повесточку" за казенные средства.
Маск получил должность специального (то есть внештатного) госслужащего, чей департамент дает рекомендации Белому дому по сокращению тех или иных госструктур, персонала и программ. Отмечалось, что департамент этот созывается на время и закончит свою деятельность в следующем году. Сама же должность Маска предполагала только контракт на 130 дней, который он в итоге и отработал от звонка до звонка.
"В связи с окончанием моего срока пребывания в должности специального государственного служащего я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную возможность сократить расточительные расходы", - написал он перед уходом в соцсети Х.
Камень преткновения
Работа Маска в должности руководителя DOGE прошла не совсем так, как ему, наверное, хотелось. Оказалось, что в американских условиях избавляться от тысяч наемных сотрудников не так-то просто, местные суды буквально завалены исками уволенных Маском, которые требует восстановить их на работе.
- РИА Новости, 1920, 29.05.2025
29 мая, 13:30
Маск сделал свое дело, Маск может уходитьИлон Маск покидает администрацию Дональда Трампа и заканчивает свое участие в работе созданного им Департамента эффективности госуправления (DOGE). Позади чуть более, чем четырехмесячное пребывание миллиардера во власти, время подводить итоги
Много претензий было и по тому, как именно работает департамент эффективности. Бизнесмена, например, критиковали за его требование к госслужащим отчитываться перед DOGE о своих успехах за неделю. Против этого восстали даже руководители Госдепа и ФБР, которые дали своим сотрудникам директиву с командой Маска не контактировать, а отчитываться только своим прямым начальникам.
Так или иначе, короткий заход Маска в Белый дом завершился. Публично стороны расстались полюбовно, Трамп пообещал, что миллиардер останется в обойме и будет всегда желанным гостем в Белом доме.
Бывший глава DOGE, однако, дает понять, что в их отношениях с президентом не все так гладко. Поводом к выносу сора из избы стал закон о налогах и ассигнациях, который Трамп и его окружение называют "Один Большой Прекрасный закон".
Маск справедливо указывает, что принятие этого закона еще больше увеличит бюджетный дефицит США, а ведь он со своим департаментом делал все, чтобы госрасходы наоборот уменьшить.
"Простите, но я больше не могу терпеть. Этот огромный, возмутительный, полный "свинины" билль о расходах — это отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили плохо", - написал он на днях в Х.
"Свинина" (pork, pork barrell) в данном контексте означает распределение бюджетных средств в пользу определенных политических групп, бизнесменов или политиков. По мнению Маска, принятие этого закона (он уже утвержден Палатой представителей и ждет рассмотрение в Сенате) повысит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов.
"Уволим всех"
На первый взгляд кажется, что миллиардерова душа искренне болит за простого американского налогоплательщика, на чьи плечи рухнет эта беспрецедентная нагрузка. Но так ли это на самом деле?
Как пишет издание Axios, за претензиями Маска скрываются хлопоты о его компании-производителе электромобилей Tesla, которая по новому закону получит меньше государственных субсидий. Дела в этой компании и так идут не самым лучшим образом: за первый квартал этого года чистая прибыль Tesla просела на 71%, а выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Складывается впечатление, что Маск явно разочарован тем, что солидные денежные вливания в Трампа никак не повысили его лоббистский ресурс. По сведениям Axios, бизнесмен хотел, чтобы государство перевело гражданскую авиацию на использование навигационной системы от его компании Starlink, однако и этого не произошло.
Как пишет американская пресса, финальной точкой для разрыва с Трампом стал отказ последнего назначать руководителем НАСА другого миллиардера - Джареда Айзекмана, чью кандидатуру предварительно уже утвердили именно с подачи Маска. По информации The New York Times, он угодил в опалу после того, как Трамп узнал, что Айзекман ранее спонсировал демократов.
Признал ли Маск свое поражение? Вряд ли. Миллиардер дал понять, что намерен мстить.
"В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, предавших американский народ", - написал он в Х, имея ввиду выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2026 года.
Финансовый ресурс Маска практически безграничен, ничто не помешает ему выбрать себе другого фаворита и снова оказаться в том или ином статусе в Белом доме.
Подробнее о деятельности DOGE - в материале издания Украина.ру "Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСШАИлон МаскДональд ТрампTeslaБелый дом
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня
18:11Эксперт Александр Казаков: Россия отказалась от штурма Харькова и вбивает клин в оборону ВСУ в Донбассе
17:51Что на Украине делают с россиянами, когда те не выдают своих: страшные факты от бывшего пленного
17:45Радио "Новороссия сегодня". Мы уже в эфире! Присоединяйтесь!
17:36Пенсионный возраст или жизнь под флагом России? Что из этого украинцы воспримут в штыки — Ищенко
16:55"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать
16:28ВС РФ заняли всю северную часть Волчанска Харьковской области - СМИ
16:16Зеленский считает "бессодержательным" продолжение переговоров в Стамбуле
16:16Цели СВО на уровне Европы. Денацификация ООН и демилитаризация Британии уже созрели
16:07Алексей Анпилогов: ВСУ наступают на Теткино, чтобы удержать Сумы, но в Донбассе их ждет худший сценарий
16:00Дюнкеркская эвакуация: "чудо", ошибка Гитлера – или его попытка договорится с Лондоном?
15:57Прилёт по учебному центру ВСУ: российские военные продолжают работу
15:50Неанонсированный "контрнаступ"
15:47Рябков: Россия требует реакции США и Британии по атакам Украины на Россию
15:25Стало известно, что Шойгу обсуждал с Ким Чен Ыном
15:16ВС РФ подходят к Сумам на дистанцию ударов FPV-дронами - Deep State
14:55За разрядку с КНДР и против собачьего мяса. Кто стал новым президентом Южной Кореи
14:44Верховная Рада приняла законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет
14:42Захарова о старте вещания совместного проекта Радио Спутник и Украина.ру - радио "Новороссия Сегодня"
14:29Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми
Лента новостейМолния