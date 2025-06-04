https://ukraina.ru/20250604/otvratitelnaya-merzost-polnaya-svininy-mask-nameknul-chto-trampu-nesdobrovat-1063639722.html

"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать

"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать - 04.06.2025 Украина.ру

"Отвратительная мерзость", полная "свинины": Маск намекнул, что Трампу несдобровать

Илона Маска прорвало. После ухода с госслужбы миллиардер не сдерживается в выражениях и вовсю критикует детище Дональда Трампа – т.н. Один Большой Прекрасный закон о налогах. Что это? Борьба за справедливость или личная обида экстравагантного бизнесмена? Разбиралось Украина.ру

2025-06-04T16:55

2025-06-04T16:55

2025-06-04T16:55

эксклюзив

сша

илон маск

дональд трамп

tesla

белый дом

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Путь на вершину и обратноМаск считался одним из самых влиятельных союзников Трампа еще с довыборной эпохи. Миллиардер открыто поддержал республиканца и щедро вложился в его избирательную кампанию. Всего на спонсирование политиков он потратил в прошлом году 274 млн долларов, из которых 238,5 млн ушло на кампанию Трампа. Что ж, может себе позволить: на тот момент его состояние оценивалось в рекордные 400 млрд долларов.Маск – это в первую очередь бизнесмен, а уже потом все остальное: филантроп, покоритель Марса, борец с вокизмом и т.д. Пожертвования в пользу Трампа не были для него благотворительностью. У миллиардера были свои виды на следующую четырехлетку.Не знаем, знаком ли Маск с известным сталинским выражением про кадры, которые решают все, но действовать он решил в полном соответствии с этим тезисом.Рулить процессом бизнесмен решил самолично. Он возглавил объявленный им же крестовый поход против бюрократии под флагом нового Департамента повышения эффективности правительства (DOGE) – своеобразной опричнины, задачей которой стало изгнание поганой метлой бестолковых чиновников, грантоедов и любителей продвигать "повесточку" за казенные средства.Маск получил должность специального (то есть внештатного) госслужащего, чей департамент дает рекомендации Белому дому по сокращению тех или иных госструктур, персонала и программ. Отмечалось, что департамент этот созывается на время и закончит свою деятельность в следующем году. Сама же должность Маска предполагала только контракт на 130 дней, который он в итоге и отработал от звонка до звонка."В связи с окончанием моего срока пребывания в должности специального государственного служащего я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за предоставленную возможность сократить расточительные расходы", - написал он перед уходом в соцсети Х.Камень преткновенияРабота Маска в должности руководителя DOGE прошла не совсем так, как ему, наверное, хотелось. Оказалось, что в американских условиях избавляться от тысяч наемных сотрудников не так-то просто, местные суды буквально завалены исками уволенных Маском, которые требует восстановить их на работе.Много претензий было и по тому, как именно работает департамент эффективности. Бизнесмена, например, критиковали за его требование к госслужащим отчитываться перед DOGE о своих успехах за неделю. Против этого восстали даже руководители Госдепа и ФБР, которые дали своим сотрудникам директиву с командой Маска не контактировать, а отчитываться только своим прямым начальникам.Так или иначе, короткий заход Маска в Белый дом завершился. Публично стороны расстались полюбовно, Трамп пообещал, что миллиардер останется в обойме и будет всегда желанным гостем в Белом доме.Бывший глава DOGE, однако, дает понять, что в их отношениях с президентом не все так гладко. Поводом к выносу сора из избы стал закон о налогах и ассигнациях, который Трамп и его окружение называют "Один Большой Прекрасный закон".Маск справедливо указывает, что принятие этого закона еще больше увеличит бюджетный дефицит США, а ведь он со своим департаментом делал все, чтобы госрасходы наоборот уменьшить."Свинина" (pork, pork barrell) в данном контексте означает распределение бюджетных средств в пользу определенных политических групп, бизнесменов или политиков. По мнению Маска, принятие этого закона (он уже утвержден Палатой представителей и ждет рассмотрение в Сенате) повысит дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов."Уволим всех"На первый взгляд кажется, что миллиардерова душа искренне болит за простого американского налогоплательщика, на чьи плечи рухнет эта беспрецедентная нагрузка. Но так ли это на самом деле?Как пишет издание Axios, за претензиями Маска скрываются хлопоты о его компании-производителе электромобилей Tesla, которая по новому закону получит меньше государственных субсидий. Дела в этой компании и так идут не самым лучшим образом: за первый квартал этого года чистая прибыль Tesla просела на 71%, а выручка снизилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Складывается впечатление, что Маск явно разочарован тем, что солидные денежные вливания в Трампа никак не повысили его лоббистский ресурс. По сведениям Axios, бизнесмен хотел, чтобы государство перевело гражданскую авиацию на использование навигационной системы от его компании Starlink, однако и этого не произошло.Как пишет американская пресса, финальной точкой для разрыва с Трампом стал отказ последнего назначать руководителем НАСА другого миллиардера - Джареда Айзекмана, чью кандидатуру предварительно уже утвердили именно с подачи Маска. По информации The New York Times, он угодил в опалу после того, как Трамп узнал, что Айзекман ранее спонсировал демократов.Признал ли Маск свое поражение? Вряд ли. Миллиардер дал понять, что намерен мстить."В ноябре следующего года мы уволим всех политиков, предавших американский народ", - написал он в Х, имея ввиду выборы в Конгресс, которые пройдут осенью 2026 года.Финансовый ресурс Маска практически безграничен, ничто не помешает ему выбрать себе другого фаворита и снова оказаться в том или ином статусе в Белом доме.Подробнее о деятельности DOGE - в материале издания Украина.ру "Они сошли с ума". Что узнали Маск и Трамп про свою страну.

https://ukraina.ru/20250529/mask-sdelal-svoe-delo-mask-mozhet-ukhodit-1063488901.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, сша, илон маск, дональд трамп, tesla, белый дом