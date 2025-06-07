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Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях

Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях - 07.06.2025 Украина.ру

Диверсии на мостах, "массированный ответ" ВС РФ и Зеленский под охраной. Неделя в фотографиях

Украинские диверсии на территории России. Второй раунд переговоров Москвы и Киева. Телефонный разговор президентов РФ и США. Массированный "ответ" российских войск на атаки ВСУ. Бунт мобилизованных в киевском ТЦК. "Война" в Белом доме

2025-06-07T08:00

2025-06-07T08:00

2025-06-07T08:00

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эксклюзив

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сша

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переговоры

атака украины сегодня

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В субботу, 31 мая, украинское издание УНН Владимир Зеленский вместе с женой Еленой в окружении охранников посетил "Книжный Арсенал". Там он приобрел несколько книг, среди которых "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" и "Лирика мариупольских бомбоубежищ".Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал попавшие в интернет фотографии. "Зеленский покупает книгу "Убить тирана", а в это время его окружают десятки охранников, — как типичного тирана, который очень боится, что его могут убить как тирана", — написал он в своем Телеграм-канале.В воскресенье, 1 июня, в Польше прошел второй тур президентских выборов. В результате подсчета голосов победу в них одержал кандидат от консервативных сил, директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий. Он опередил либерального мэра Варшавы Рафала Тшасковского менее чем на два процентных пункта, однако получил рекордное за всю современную польскую историю количество голосов. Также в воскресенье украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов. Украина предприняла сразу несколько диверсионных вылазок и атак на территории России. В ту ночь были осуществлены как минимум три диверсии на железной дороге. Наиболее серьезные последствия имел сход с рельсов пассажирского состава в Брянской области. На проходивший поезд Климово-Москва обрушился автомобильный мост, четыре вагона и локомотив сошли с рельсов.В Железногорском районе Курской области на 48-м км трассы Тросна-Калиновка проходящий железнодорожный состав рухнул с поврежденного моста. Обошлось без жертв. По сообщению РЖД, произошло "падение пролета моста".Помимо диверсий с мостами, украинские спецслужбы осуществили операцию по атаке российских военных аэродромов, расположенных в глубоком тылу. Дроны-камикадзе были доставлены к месту атаки на фуре, которая внутри была оборудована специальными контейнерами. Дистанционно крышки этих контейнеров были открыты, БПЛА приведены в действие, после чего они полетели к целям. В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча продлилась в два раза меньше, чем предыдущая. Отмечалось, что стороны разговорили на русском языке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал состоявшиеся переговоры "великолепными" и предположил, что если стороны договорятся о встрече на уровне лидеров, то к ней может присоединиться президент США Дональд Трамп.Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский после встречи заявил, что помимо обмена меморандумами стороны договорились о ряде практических шагов. По его словам, Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тысяч тел погибших украинских военнослужащих.Кроме того, делегации договорились о самом крупномасштабном обмене тяжелораненых и тяжелобольных военнослужащих, а также солдат в возрасте от 18 до 25 лет по формуле "всех на всех". "При этом общий потолок обмена будет не менее 1 тыс. человек с каждой стороны, возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются", — отметил Мединский.О том, какие положения Россия и Украина прописали в своих меморандумах о прекращении огня, — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.В тот же день, 2 июня, генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за назначение экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок председателем 80-й сессии этого органа. В середине мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что решение Берлина о выдвижении Бербок является плевком в адрес всемирной организации. Полянский тогда напомнил, что именно экс-глава МИД ФРГ рекомендовала не приглашать на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе представителей России и Белоруссии, а также открыто заявляла, "что гордится своим дедом, служившим в СС".Во вторник, 3 июня, в Южной Корее состоялись досрочные президентские выборы, объявленные после импичмента экс-президента Юн Сок Ёля, который предпринял неудачную попытку госпереворота. Победу одержал кандидат от Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён. Во внешней политике Ли выступает за развитие военного союза с США. Он также планирует восстановить работу горячей линии с Северной Кореей, прерванную в 2023 году.Во вторник также российские войска нанесли ракетный удар по корпусу зданий Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах. Областная военная администрация в Телеграм-канале подтвердила факт прилета в центр города. Однако здания СБУ в сообщении не упоминаются.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин в ходе расширенной встречи с кабинетом министров высказал мнение, что нынешним украинским властям "мир не нужен", поскольку их "волнует только сохранение власти"."Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию", — заявил Путин, комментируя недавние атаки Украины.Кроме того, в среду главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели вновь провели телефонный разговор. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами"."Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру. Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", — заявил Трамп по результатам телефонных переговоров. В четверг, 5 июня, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов", посвященная старту вещания радио "Новороссия сегодня". Открыл мероприятие главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он рассказал, как будет происходить вещание нового совместного проекта Украина.ру и радио Sputnik.Подробнее о новом проекте издания Украина.ру — в публикации Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня".В тот же день, 5 июня, в одном из киевских ТЦК произошел бунт мобилизованных. Это случилось в распределителе на ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод — название одного из районов Киева). Поначалу мужчины общались с военкомовским руководством на повышенных тонах. Затем они попытались забаррикадировать дверь и призывали вооружаться палками, чтобы пробиться наружу. После этого в распределитель вызвали спецназ. Силовики повалили призывников на пол и начали избивать дубинками.Также в четверг между американским предпринимателем Илоном Маском и президентом США произошла публичная перепалка из-за предложенного главой Белого дома масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект".Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого американский бизнесмен выразил мнение, что именно благодаря ему глава Белого дома стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.Вслед за публичной перепалкой с американским лидером Маск поддержал идею импичмента в его отношении. Один из пользователей соцсети Х, которая принадлежит Маску, комментируя его ссору с американским лидером, написал, что Трамп должен быть подвергнут импичменту, а его место должен занять вице-президент Джей Ди Вэнс.В пятницу, 6 июня, российские войска нанесли массированный удар сразу по нескольким регионам Украины. Телеграм-канал "Военный обозреватель" сообщил, что российская армия нанесла массированный удар по целям в Киеве, Тернополе, Луцке и другим регионам Украины. В ночь 6 июня воздушная тревога была объявлена на всей территории страны.Отмечается, что ВС РФ также поразили цели в Кривом Роге, Днепропетровске, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Одесской, Полтавской, Харьковской, и Хмельницкой областях.Минобороны РФ отметило, что "российские войска в ответ на теракты Киева нанесли массированный удар по военным объектам на Украине, цель достигнута".В пятницу также прошла встреча делегаций России и МАГАТЭ в Калининграде. Отмечается, что перед этим главы делегаций — генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси — провели встречу в формате один на один. После консультаций глава "Росатома" отметил, что на переговорах с Гросси обсуждались меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС на фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ. Подробнее об этой встрече — в публикации Глава "Росатома" Алексей Лихачёв рассказал, о чем поговорил с главой МАГАТЭ.

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