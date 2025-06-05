Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня" - 05.06.2025 Украина.ру
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Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"
Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня" - 05.06.2025 Украина.ру
Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"
В четверг, 5 июня, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов", посвященная старту вещания радио "Новороссия сегодня"
2025-06-05T18:31
2025-06-05T18:31
эксклюзив
россия
новороссия
донецк
елена никитина
спиридон килинкаров
искандер хисамов
sputnik
украина.ру
александр бородай
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Новороссия - донор духа и воли для остальной РоссииОткрыл мероприятие главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он рассказал, как будет происходить вещание нового совместного проекта Украина.ру и радио Sputnik. Проект выходит в эфир утром - с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00 на частотах 93,4 FM (в Донецке) и 96,6 FM (в Луганске).Как рассказал Хисамов, идею радиовещания на новые регионы он озвучивал еще в 2020 году, но тогда не получилось претворить этот замысел в жизнь.Он процитировал редактора издания "Блокнот Донецк" Светлану Ларину, которая в первом эфире радиовещания подчеркнула, что "журналист донецкий, донбасский - это человек, у которого, в первую очередь, должна быть аптечка, а лучше две". По его мнению, эти слова могут быть эпиграфом к новому проекту."Это сложнейшая территория, которая очень разнится между собой: Донецк - это не Луганск и тем более не Запорожская или Херсонская области. Нам нужно разобраться во всех этих вещах. Там люди преданы России, но все-таки они подвергались информационной обработке в течение 30 с лишним лет, поэтому с ними нужно разговаривать. Они многое не знают о России, а Россия многого не знает об этих регионах", - рассказал он.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что в своем время руководимая им медиагруппа была первым из российских СМИ, которое пришло в Крым. Сейчас произошло нечто подобное, но и совсем отличное, отметил он.По его словам, у них другие заботы, другой опыт, другая боль, нежели чем у остальной России."Нам в нашем вещании предстоит войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии. Это значит, что нам нужно изучать эту жизнь, жить ею, уметь сострадать. Россия здесь не только донор для Новороссии. Новороссия по-своему донор для России - донор духа, воли и вся страна подпитывается от Новороссии", - сказал Киселев.Новороссия делает нас скромнее, чище и мы очень благодарны нашей аудитории в Новороссии, резюмировал он.Запрос на правдуСоветник главы Донецкой Народной Республики Елена Никитина отметила, что в Донбассе хорошо знают Sputnik и издание Украина.ру, их новый совместный проект пришелся как нельзя кстати. По ее словам, в регионе вещают уже 29 радиостанций, из них 7 местных, радио в республике очень любят."Сколько бы ни было СМИ, у людей всегда есть спрос на информацию. Наши люди требовательны, запрос на правду и искренность очень велик. У тут надо соответствовать, но я уверена, что с тем опытом, с каким вы приходите, вам это будет легче, чем другим", - отметила Никитина.По ее словам, отдельное спасибо стоит сказать за название нового радиоканала, так как слово "Новороссия" было в ходу еще в 2014 году, но потом куда-то затерялось. Но теперь этот термин активно использует президент РФ Владимир Путин и название "Новороссия сегодня" привлечет внимание.Мирной повестки в жизни Новороссии все больше, в ней участвуют многие регионы: восстанавливаются дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Этот процесс заслуживает того, чтобы о нем узнали как можно больше людей, отметила Никитина.Плюс к этому никто не отменял информационную войну, добавила она."Здесь в нашем полку прибыло, будем держать фронт вместе", - резюмировала советник главы ДНР.Новороссия - это громадный регион, отбитый Россией у Османской империи в 19 веке, и заселенный пестрым конгломератом этносов, напомнил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай."Население этой территории, еще частично оккупированной, нуждается в военное время в том, чтобы мы воевали за его умы. В военное время нет никаких неангажированных, свободных средств массовой информации. Есть только орудия пропаганды, простите меня, но это так. Или это орудия пропаганды вражеской, или пропаганды нашей", - заявил он.По его словам, война идет не только на фронте, но и в головах людей. Он сравнил появление радиостанции, вещающей на Новороссию, с появлением у армии новой системы реактивного залпового огня.Парламентарий отметил, что у работников информационного фронта сегодня задача сложнее, чем была у их предшественников в прошлом, так как сейчас население имеет доступ к альтернативным источникам информации."Приходится говорить правду. Единственное, что эта правда должна быть нашей правдой, в нашей интерпретации и с нашими смысловыми акцентами", - подчеркнул он."Слушать не нас, а друг о друге"Социолог Евгений Копатько посоветовал обратить внимание на богатую историю Донбасса, а также на то, какой у живущего там населения образ будущего."Представьте себе такую картину. До 2022 года мы жили в парадигме Минских соглашений, согласно которым Донецк и Луганск должны были вернуться обратно в состав Украины. А сейчас картина уже иная", - заявил Копатько.Донецк и Луганск очень отличаются, но они едины в своем противостоянии Украине. Их нужно разделять с Запорожской и Херсонской областью в плане информационной работы, там другие подходы, отметил он. Главный редактор радио Sputnik Маргарита Некрасова рассказала о радио Sputnik и его вещании, в том числе в Донбассе."Мы не планируем на этом ограничиваться. У нас есть планы по расширению нашего вещания на воссоединившихся с Россией регионах. Это 4 города: Бердянск, Новая Каховка, Мелитополь и Мариуполь", - рассказала она.Некрасова выразила надежду, что это произойдет уже в этом году.По ее словам, в информационной войне России нужно не только противостоять натиску киевского режима, но и создавать собственные смыслы, которые воплощаются в жизнь, достаточно посмотреть на темпы восстановления Новороссии.Ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел Русский рассказал о своей беседе с директором гимназии №6 в Донецке."По ее словам, они сейчас выпускают учеников, которые должны были пойти в первый класс и не пошли из-за войны. Я слышу это своими ушами в эфире и у меня не укладывается в голове, несмотря на то, что я периодически сам бываю в зоне СВО. Как возможно, что здесь и сейчас могут выпускаться школьники, которые не пошли в первый класс из-за войны?" - отметил он.По его словам, редакция радио во время подготовке к эфирам делает массу открытий."Нам очень не хочется идти по проторенному пути, который многие СМИ выбирают: ах, Донецк, ах, Луганск. Это какое-то ненастоящее удивление, вот там война и все произносят слово "война", не понимая, что за ним стоит", - рассказал ведущий.Русский отметил, что коллективу "Новороссия сегодня" хочется максимально понять людей, для которых они работают в эфире, и чтобы аудитории было максимально интересно слушать это радио."Слушать не нас, а друг о друге. С моей точки зрения, это одна из ключевых наших задач", - резюмировал ведущий.Пробудить потенциалРешение начать информационное вещание на воссоединившиеся с Россией регионы - крайне важное, считает работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.Он рассказал, что его опыт проведения избирательных кампаний на Украине показал, что жители Новороссии обладают самостью: своей бытовой культурой, исторической памятью, ментальностью."Работать с людьми, с их настроениями, с их образом будущего крайне важно. Будем говорить прямо, кроме небольшой проактивной прослойки общества, есть огромная масса людей, которая всегда и везде является конформистами. Они до сих пор, уверяю вас, находятся в такой биполярной информационной реальности, подсматривая одним глазком за тем, что происходит на Украине", - рассказал эксперт.Он отметил, что по-прежнему в этих регионах много "ждунов", а также тех, чье взросление проходило при Украине, поэтому крайне важно сейчас работать с этим контингентом.России нужно искать подходы к информационной работе с теми украинцами, которые имеют пророссийские взгляды, с теми украинцами, которые выехали за рубеж, считает он.Медиапроекты - это всегда про людей и для людей, отметил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.По его словам, проживающих в Донбассе условно делят на патриотов и на "ждунов". Но есть один маленький нюанс: мы к патриотам относим тех, кто выступает за РФ, и тех, которые молчат. Также и со "ждунами"."Самая большая аудитория там, которая должна быть в фокусе нашего внимание - это как раз те, которые молчат", - сказал он.И не нужно называть "ждунами" тех, кто испытывает патологическую ненависть к России, такие люди являются врагами нашей страны, добавил Килинкаров.Он отметил, что Донбасс - это особый регион. Когда он был в составе Украины, то его никогда не понимала центральная власть.Килинкаров выразил надежду, что жители Донбасса будут сопричастны тому, что сейчас происходит в их городах: начиная от управления, заканчивая созданием новых рабочих мест и т.д."Нужно пробуждать научный, технический, промышленный потенциал, который там есть для того, чтобы эти регионы стали если и не самодостаточными, то максимально эффективными", - отметил он.Подробнее о новом радио - в материале издания Украина.ру Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию.
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Павел Котов
Павел Котов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, новороссия, донецк, елена никитина, спиридон килинкаров, искандер хисамов, sputnik, украина.ру, александр бородай, радио
Эксклюзив, Россия, Новороссия, Донецк, Елена Никитина, Спиридон Килинкаров, Искандер Хисамов, Sputnik, Украина.ру, Александр Бородай, радио

Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"

18:31 05.06.2025
 
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
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В четверг, 5 июня, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов", посвященная старту вещания радио "Новороссия сегодня"
Новороссия - донор духа и воли для остальной России
Открыл мероприятие главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он рассказал, как будет происходить вещание нового совместного проекта Украина.ру и радио Sputnik.
Проект выходит в эфир утром - с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00 на частотах 93,4 FM (в Донецке) и 96,6 FM (в Луганске).
Как рассказал Хисамов, идею радиовещания на новые регионы он озвучивал еще в 2020 году, но тогда не получилось претворить этот замысел в жизнь.
Он процитировал редактора издания "Блокнот Донецк" Светлану Ларину, которая в первом эфире радиовещания подчеркнула, что "журналист донецкий, донбасский - это человек, у которого, в первую очередь, должна быть аптечка, а лучше две". По его мнению, эти слова могут быть эпиграфом к новому проекту.
"Это сложнейшая территория, которая очень разнится между собой: Донецк - это не Луганск и тем более не Запорожская или Херсонская области. Нам нужно разобраться во всех этих вещах. Там люди преданы России, но все-таки они подвергались информационной обработке в течение 30 с лишним лет, поэтому с ними нужно разговаривать. Они многое не знают о России, а Россия многого не знает об этих регионах", - рассказал он.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что в своем время руководимая им медиагруппа была первым из российских СМИ, которое пришло в Крым. Сейчас произошло нечто подобное, но и совсем отличное, отметил он.
"Крым вошел в состав России на волне романтического вдохновения и бескровно. Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну и кровь, и проходить до сих пор, и выковать свой характер, утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда. Поэтому аудитория в Крыму - одна, а в Новороссии - совершенно другая. Они конечно же россияне, но другие россияне", - заявил он.
По его словам, у них другие заботы, другой опыт, другая боль, нежели чем у остальной России.
"Нам в нашем вещании предстоит войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии. Это значит, что нам нужно изучать эту жизнь, жить ею, уметь сострадать. Россия здесь не только донор для Новороссии. Новороссия по-своему донор для России - донор духа, воли и вся страна подпитывается от Новороссии", - сказал Киселев.
Новороссия делает нас скромнее, чище и мы очень благодарны нашей аудитории в Новороссии, резюмировал он.
Запрос на правду
Советник главы Донецкой Народной Республики Елена Никитина отметила, что в Донбассе хорошо знают Sputnik и издание Украина.ру, их новый совместный проект пришелся как нельзя кстати. По ее словам, в регионе вещают уже 29 радиостанций, из них 7 местных, радио в республике очень любят.
"Сколько бы ни было СМИ, у людей всегда есть спрос на информацию. Наши люди требовательны, запрос на правду и искренность очень велик. У тут надо соответствовать, но я уверена, что с тем опытом, с каким вы приходите, вам это будет легче, чем другим", - отметила Никитина.
По ее словам, отдельное спасибо стоит сказать за название нового радиоканала, так как слово "Новороссия" было в ходу еще в 2014 году, но потом куда-то затерялось. Но теперь этот термин активно использует президент РФ Владимир Путин и название "Новороссия сегодня" привлечет внимание.
Мирной повестки в жизни Новороссии все больше, в ней участвуют многие регионы: восстанавливаются дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Этот процесс заслуживает того, чтобы о нем узнали как можно больше людей, отметила Никитина.
Плюс к этому никто не отменял информационную войну, добавила она.
"Здесь в нашем полку прибыло, будем держать фронт вместе", - резюмировала советник главы ДНР.
Новороссия - это громадный регион, отбитый Россией у Османской империи в 19 веке, и заселенный пестрым конгломератом этносов, напомнил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.
"Население этой территории, еще частично оккупированной, нуждается в военное время в том, чтобы мы воевали за его умы. В военное время нет никаких неангажированных, свободных средств массовой информации. Есть только орудия пропаганды, простите меня, но это так. Или это орудия пропаганды вражеской, или пропаганды нашей", - заявил он.
По его словам, война идет не только на фронте, но и в головах людей. Он сравнил появление радиостанции, вещающей на Новороссию, с появлением у армии новой системы реактивного залпового огня.
Парламентарий отметил, что у работников информационного фронта сегодня задача сложнее, чем была у их предшественников в прошлом, так как сейчас население имеет доступ к альтернативным источникам информации.
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"Приходится говорить правду. Единственное, что эта правда должна быть нашей правдой, в нашей интерпретации и с нашими смысловыми акцентами", - подчеркнул он.
"Слушать не нас, а друг о друге"
Социолог Евгений Копатько посоветовал обратить внимание на богатую историю Донбасса, а также на то, какой у живущего там населения образ будущего.
"Представьте себе такую картину. До 2022 года мы жили в парадигме Минских соглашений, согласно которым Донецк и Луганск должны были вернуться обратно в состав Украины. А сейчас картина уже иная", - заявил Копатько.
Донецк и Луганск очень отличаются, но они едины в своем противостоянии Украине. Их нужно разделять с Запорожской и Херсонской областью в плане информационной работы, там другие подходы, отметил он.
Главный редактор радио Sputnik Маргарита Некрасова рассказала о радио Sputnik и его вещании, в том числе в Донбассе.
"Мы не планируем на этом ограничиваться. У нас есть планы по расширению нашего вещания на воссоединившихся с Россией регионах. Это 4 города: Бердянск, Новая Каховка, Мелитополь и Мариуполь", - рассказала она.
Некрасова выразила надежду, что это произойдет уже в этом году.
По ее словам, в информационной войне России нужно не только противостоять натиску киевского режима, но и создавать собственные смыслы, которые воплощаются в жизнь, достаточно посмотреть на темпы восстановления Новороссии.
Ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел Русский рассказал о своей беседе с директором гимназии №6 в Донецке.
"По ее словам, они сейчас выпускают учеников, которые должны были пойти в первый класс и не пошли из-за войны. Я слышу это своими ушами в эфире и у меня не укладывается в голове, несмотря на то, что я периодически сам бываю в зоне СВО. Как возможно, что здесь и сейчас могут выпускаться школьники, которые не пошли в первый класс из-за войны?" - отметил он.
По его словам, редакция радио во время подготовке к эфирам делает массу открытий.
"Нам очень не хочется идти по проторенному пути, который многие СМИ выбирают: ах, Донецк, ах, Луганск. Это какое-то ненастоящее удивление, вот там война и все произносят слово "война", не понимая, что за ним стоит", - рассказал ведущий.
Русский отметил, что коллективу "Новороссия сегодня" хочется максимально понять людей, для которых они работают в эфире, и чтобы аудитории было максимально интересно слушать это радио.
"Слушать не нас, а друг о друге. С моей точки зрения, это одна из ключевых наших задач", - резюмировал ведущий.
Пробудить потенциал
Решение начать информационное вещание на воссоединившиеся с Россией регионы - крайне важное, считает работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.
Он рассказал, что его опыт проведения избирательных кампаний на Украине показал, что жители Новороссии обладают самостью: своей бытовой культурой, исторической памятью, ментальностью.
"Работать с людьми, с их настроениями, с их образом будущего крайне важно. Будем говорить прямо, кроме небольшой проактивной прослойки общества, есть огромная масса людей, которая всегда и везде является конформистами. Они до сих пор, уверяю вас, находятся в такой биполярной информационной реальности, подсматривая одним глазком за тем, что происходит на Украине", - рассказал эксперт.
Он отметил, что по-прежнему в этих регионах много "ждунов", а также тех, чье взросление проходило при Украине, поэтому крайне важно сейчас работать с этим контингентом.
России нужно искать подходы к информационной работе с теми украинцами, которые имеют пророссийские взгляды, с теми украинцами, которые выехали за рубеж, считает он.
Медиапроекты - это всегда про людей и для людей, отметил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, проживающих в Донбассе условно делят на патриотов и на "ждунов". Но есть один маленький нюанс: мы к патриотам относим тех, кто выступает за РФ, и тех, которые молчат. Также и со "ждунами".
"Самая большая аудитория там, которая должна быть в фокусе нашего внимание - это как раз те, которые молчат", - сказал он.
И не нужно называть "ждунами" тех, кто испытывает патологическую ненависть к России, такие люди являются врагами нашей страны, добавил Килинкаров.
Он отметил, что Донбасс - это особый регион. Когда он был в составе Украины, то его никогда не понимала центральная власть.
Килинкаров выразил надежду, что жители Донбасса будут сопричастны тому, что сейчас происходит в их городах: начиная от управления, заканчивая созданием новых рабочих мест и т.д.
"Нужно пробуждать научный, технический, промышленный потенциал, который там есть для того, чтобы эти регионы стали если и не самодостаточными, то максимально эффективными", - отметил он.
Подробнее о новом радио - в материале издания Украина.ру Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию.
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