https://ukraina.ru/20250605/govorit-pravdu-nashu-pravdu-v-moskve-proshla-prezentatsiya-radio-novorossiya-segodnya-1063675930.html

Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"

Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня" - 05.06.2025 Украина.ру

Говорить правду. Нашу правду: в Москве прошла презентация радио "Новороссия сегодня"

В четверг, 5 июня, в пресс-центре "Россия сегодня" прошла пресс-конференция "Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов", посвященная старту вещания радио "Новороссия сегодня"

2025-06-05T18:31

2025-06-05T18:31

2025-06-05T18:31

эксклюзив

россия

новороссия

донецк

елена никитина

спиридон килинкаров

искандер хисамов

sputnik

украина.ру

александр бородай

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Новороссия - донор духа и воли для остальной РоссииОткрыл мероприятие главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. Он рассказал, как будет происходить вещание нового совместного проекта Украина.ру и радио Sputnik. Проект выходит в эфир утром - с 8.00 до 10.00 (по средам - с 9.00 до 11.00), вечером - с 17.00 до 18.00 на частотах 93,4 FM (в Донецке) и 96,6 FM (в Луганске).Как рассказал Хисамов, идею радиовещания на новые регионы он озвучивал еще в 2020 году, но тогда не получилось претворить этот замысел в жизнь.Он процитировал редактора издания "Блокнот Донецк" Светлану Ларину, которая в первом эфире радиовещания подчеркнула, что "журналист донецкий, донбасский - это человек, у которого, в первую очередь, должна быть аптечка, а лучше две". По его мнению, эти слова могут быть эпиграфом к новому проекту."Это сложнейшая территория, которая очень разнится между собой: Донецк - это не Луганск и тем более не Запорожская или Херсонская области. Нам нужно разобраться во всех этих вещах. Там люди преданы России, но все-таки они подвергались информационной обработке в течение 30 с лишним лет, поэтому с ними нужно разговаривать. Они многое не знают о России, а Россия многого не знает об этих регионах", - рассказал он.Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал, что в своем время руководимая им медиагруппа была первым из российских СМИ, которое пришло в Крым. Сейчас произошло нечто подобное, но и совсем отличное, отметил он.По его словам, у них другие заботы, другой опыт, другая боль, нежели чем у остальной России."Нам в нашем вещании предстоит войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии. Это значит, что нам нужно изучать эту жизнь, жить ею, уметь сострадать. Россия здесь не только донор для Новороссии. Новороссия по-своему донор для России - донор духа, воли и вся страна подпитывается от Новороссии", - сказал Киселев.Новороссия делает нас скромнее, чище и мы очень благодарны нашей аудитории в Новороссии, резюмировал он.Запрос на правдуСоветник главы Донецкой Народной Республики Елена Никитина отметила, что в Донбассе хорошо знают Sputnik и издание Украина.ру, их новый совместный проект пришелся как нельзя кстати. По ее словам, в регионе вещают уже 29 радиостанций, из них 7 местных, радио в республике очень любят."Сколько бы ни было СМИ, у людей всегда есть спрос на информацию. Наши люди требовательны, запрос на правду и искренность очень велик. У тут надо соответствовать, но я уверена, что с тем опытом, с каким вы приходите, вам это будет легче, чем другим", - отметила Никитина.По ее словам, отдельное спасибо стоит сказать за название нового радиоканала, так как слово "Новороссия" было в ходу еще в 2014 году, но потом куда-то затерялось. Но теперь этот термин активно использует президент РФ Владимир Путин и название "Новороссия сегодня" привлечет внимание.Мирной повестки в жизни Новороссии все больше, в ней участвуют многие регионы: восстанавливаются дома, учебные заведения, объекты инфраструктуры. Этот процесс заслуживает того, чтобы о нем узнали как можно больше людей, отметила Никитина.Плюс к этому никто не отменял информационную войну, добавила она."Здесь в нашем полку прибыло, будем держать фронт вместе", - резюмировала советник главы ДНР.Новороссия - это громадный регион, отбитый Россией у Османской империи в 19 веке, и заселенный пестрым конгломератом этносов, напомнил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай."Население этой территории, еще частично оккупированной, нуждается в военное время в том, чтобы мы воевали за его умы. В военное время нет никаких неангажированных, свободных средств массовой информации. Есть только орудия пропаганды, простите меня, но это так. Или это орудия пропаганды вражеской, или пропаганды нашей", - заявил он.По его словам, война идет не только на фронте, но и в головах людей. Он сравнил появление радиостанции, вещающей на Новороссию, с появлением у армии новой системы реактивного залпового огня.Парламентарий отметил, что у работников информационного фронта сегодня задача сложнее, чем была у их предшественников в прошлом, так как сейчас население имеет доступ к альтернативным источникам информации."Приходится говорить правду. Единственное, что эта правда должна быть нашей правдой, в нашей интерпретации и с нашими смысловыми акцентами", - подчеркнул он."Слушать не нас, а друг о друге"Социолог Евгений Копатько посоветовал обратить внимание на богатую историю Донбасса, а также на то, какой у живущего там населения образ будущего."Представьте себе такую картину. До 2022 года мы жили в парадигме Минских соглашений, согласно которым Донецк и Луганск должны были вернуться обратно в состав Украины. А сейчас картина уже иная", - заявил Копатько.Донецк и Луганск очень отличаются, но они едины в своем противостоянии Украине. Их нужно разделять с Запорожской и Херсонской областью в плане информационной работы, там другие подходы, отметил он. Главный редактор радио Sputnik Маргарита Некрасова рассказала о радио Sputnik и его вещании, в том числе в Донбассе."Мы не планируем на этом ограничиваться. У нас есть планы по расширению нашего вещания на воссоединившихся с Россией регионах. Это 4 города: Бердянск, Новая Каховка, Мелитополь и Мариуполь", - рассказала она.Некрасова выразила надежду, что это произойдет уже в этом году.По ее словам, в информационной войне России нужно не только противостоять натиску киевского режима, но и создавать собственные смыслы, которые воплощаются в жизнь, достаточно посмотреть на темпы восстановления Новороссии.Ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел Русский рассказал о своей беседе с директором гимназии №6 в Донецке."По ее словам, они сейчас выпускают учеников, которые должны были пойти в первый класс и не пошли из-за войны. Я слышу это своими ушами в эфире и у меня не укладывается в голове, несмотря на то, что я периодически сам бываю в зоне СВО. Как возможно, что здесь и сейчас могут выпускаться школьники, которые не пошли в первый класс из-за войны?" - отметил он.По его словам, редакция радио во время подготовке к эфирам делает массу открытий."Нам очень не хочется идти по проторенному пути, который многие СМИ выбирают: ах, Донецк, ах, Луганск. Это какое-то ненастоящее удивление, вот там война и все произносят слово "война", не понимая, что за ним стоит", - рассказал ведущий.Русский отметил, что коллективу "Новороссия сегодня" хочется максимально понять людей, для которых они работают в эфире, и чтобы аудитории было максимально интересно слушать это радио."Слушать не нас, а друг о друге. С моей точки зрения, это одна из ключевых наших задач", - резюмировал ведущий.Пробудить потенциалРешение начать информационное вещание на воссоединившиеся с Россией регионы - крайне важное, считает работавший на Украине политтехнолог Михаил Павлив.Он рассказал, что его опыт проведения избирательных кампаний на Украине показал, что жители Новороссии обладают самостью: своей бытовой культурой, исторической памятью, ментальностью."Работать с людьми, с их настроениями, с их образом будущего крайне важно. Будем говорить прямо, кроме небольшой проактивной прослойки общества, есть огромная масса людей, которая всегда и везде является конформистами. Они до сих пор, уверяю вас, находятся в такой биполярной информационной реальности, подсматривая одним глазком за тем, что происходит на Украине", - рассказал эксперт.Он отметил, что по-прежнему в этих регионах много "ждунов", а также тех, чье взросление проходило при Украине, поэтому крайне важно сейчас работать с этим контингентом.России нужно искать подходы к информационной работе с теми украинцами, которые имеют пророссийские взгляды, с теми украинцами, которые выехали за рубеж, считает он.Медиапроекты - это всегда про людей и для людей, отметил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.По его словам, проживающих в Донбассе условно делят на патриотов и на "ждунов". Но есть один маленький нюанс: мы к патриотам относим тех, кто выступает за РФ, и тех, которые молчат. Также и со "ждунами"."Самая большая аудитория там, которая должна быть в фокусе нашего внимание - это как раз те, которые молчат", - сказал он.И не нужно называть "ждунами" тех, кто испытывает патологическую ненависть к России, такие люди являются врагами нашей страны, добавил Килинкаров.Он отметил, что Донбасс - это особый регион. Когда он был в составе Украины, то его никогда не понимала центральная власть.Килинкаров выразил надежду, что жители Донбасса будут сопричастны тому, что сейчас происходит в их городах: начиная от управления, заканчивая созданием новых рабочих мест и т.д."Нужно пробуждать научный, технический, промышленный потенциал, который там есть для того, чтобы эти регионы стали если и не самодостаточными, то максимально эффективными", - отметил он.Подробнее о новом радио - в материале издания Украина.ру Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию.

https://ukraina.ru/20250604/1063633821.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, новороссия, донецк, елена никитина, спиридон килинкаров, искандер хисамов, sputnik, украина.ру, александр бородай, радио