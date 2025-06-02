"Молюсь, чтобы у россиян были разведданные лучше": США выходят из прокси-войны НАТО против РФ на Украине - 02.06.2025 Украина.ру
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"Молюсь, чтобы у россиян были разведданные лучше": США выходят из прокси-войны НАТО против РФ на Украине
"Молюсь, чтобы у россиян были разведданные лучше": США выходят из прокси-войны НАТО против РФ на Украине - 02.06.2025 Украина.ру
"Молюсь, чтобы у россиян были разведданные лучше": США выходят из прокси-войны НАТО против РФ на Украине
На фоне продолжения возобновившегося прямого переговорного процесса между РФ и Украиной продолжается дискуссия: так чья же это всё-таки война?
2025-06-02T18:33
2025-06-02T18:33
эксклюзив
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
спецоперация
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Американский лидер Дональд Трамп регулярно повторяет, что это не его война, а предыдущего хозяина Белого дома демократа Джо Байдена, тем временем резко активизировались на украинском направлении европейские страны, желая продолжения боевых действий.Так, власти Германии, которую недавно посетил Владимир Зеленский (и по такому поводу даже надел чёрную куртку костюмного типа), рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.Комментируя это, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News:"[Путин] считает, что это прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит".Президент России Владимир Путин это не только видит, но и обращает внимание всего мирового сообщества на этот факт, призывая западных политиков прекратить подпитывать конфликт и дать шанс мирному урегулированию.Раз это прокси-война НАТО, значит, США как член Североатлантического альянса тоже в ней участвует. Но тут не всё так однозначно: нынешнее руководство страны, наоборот, старается дистанцироваться от этого кризиса, проникшего в разные американские отрасли. Киев же пытается этого не допустить.Некий украинский чиновник сообщил порталу Axios, что Украина, чьи спецслужбы планировали удары по Мурманской и Иркутской областям на протяжении более года, заранее уведомили Белый дом о предстоящих атаках. Иными словами, всё делалось с ведома Вашингтона. Однако источники телеканала CBS в американской администрации опровергли это утверждение – они ничего заранее не знали.По этому поводу резко и достаточно откровенно высказался генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, бывший советником Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок."Итак, похоже, Зеленский дал добро на атаку российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, не поставив об этом в известность Дональда Трампа. Если с нашим президентом действительно не посоветовались и не проинформировали его, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями без уведомления Белого дома, мы больше не союзники в вопросах координации — мы воюющие стороны, работающие вслепую", - написал он в соцсети X.Кроме того, Флинн обратил внимание, что атакам на российские регионы предшествовал визит американских сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блюменталя – авторов законопроекта об ужесточении санкций против РФ – в Киев, где они встретились с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Учитывая этот факт, складывается впечатление, как будто нападение было санкционировано, делает вывод отставной генерал."Я молюсь, чтобы у русских были разведданные получше.&lt;…&gt; Люди, особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина. Это был не смелый шаг,а дерзкий выпад. Краткосрочная победа Украины может обернуться долгосрочными потерями для всего мира. Несмотря на то, что в Европе сейчас царит полная неразбериха, всё ещё есть решения длядостижения мира.Однако они сужаются, и время,как это часто бывает, становится врагом, а не полезным другом", - подытожил Флинн.А Украина не просто не скрывает своей причастности к атакам против российских аэродромов, наоборот, с гордостью это подтверждает. В вечернем видеообращении 1 мая Зеленский заявил, что эту операцию, получившую название "Паутина", которую спецслужбы готовили более полутора лет, возглавил руководитель СБУ Василий Малюк.Однако на Западе - и в Штатах, и в Европе - считают, что гордиться нечем, и предупреждают об опасных последствиях операции. Польский портал Mysl Polska и вовсе считает, что она способна только ухудшить позицию украинского руководства, а не помочь получить какие-либо преимущества. Кроме того, издание выражает сомнение, что Киев справился бы без ведома американской разведки.Когда Трамп временно прервал передачу этих сведений, бойцы ВСУ прежде всего говорили, что это не позволит им наносить удары вглубь территории РФ. А "Паутина", по словам Малюка, стала "самой дальнобойной" операцией Украины.Ответ из Вашингтона не заставил себя ждать. США не делились информацией с Зеленским и его командой для операции "Паутина", Украина собирала информацию сама, сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.Собеседники телекомпании CNN в администрации также говорят, что Вашингтон не был заблаговременно уведомлён о планах Киева совершить удары по территории РФ. После произошедшего глава Пентагона Пит Хегсет с украинскими представителями не общался, но оперативно получал всю информацию о диверсиях.Если не Соединённые Штаты, то Европа, также ратующая за продолжение вооружённого конфликта, могла оказать содействие Киеву. Эту точку зрения разделяет в частности бывший американский разведчик Скотт Риттер."Не Россия представляет угрозу существованию человечества, а Украина", — подчеркнул он в своём блоге на Substack.Именно поэтому Россия и начала спецоперацию, именно поэтому ВС РФ первым делом и установили контроль над Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Только соратники Киева пытаются всё перевернуть с ног на голову и выставить главной угрозой чуть ли не для всего мира именно Россию.В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис задаётся вопросом: атаки на российские регионы в минувшие выходные – что это было: психоз или просто отрыв от реальности?"Если бы кто-нибудь провёл любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне", — заявил он в эфире своего YouTube-канала.Да, ВСУ за последнее время потеряли контроль над целым рядом населённых пунктов на разных направлениях, в западных СМИ всё чаще говорят о превосходстве российских войск, тем не менее, Украина смогла реализовать такую масштабную диверсию, причём на таком большом расстоянии от линии фронта, поэтому недооценивать её возможности в настоящий момент очень опасно.Президент Трамп настаивает на продолжении прямых переговоров РФ и Украины, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшемся 1 июня, уже после диверсий. Сам американский президент, который приложил большие усилия для возобновления этого диалога три года спустя, хочет дистанцироваться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта, о чём сообщил европейским лидерам, писала несколько дней назад американская газета The New York Times.После беседы с Путиным Трамп говорил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить против неё новые санкции, чтобы не помешать миротворческому процессу, однако затем выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы."Он то говорит, что отношения были отличными, то пишет, что "Путин абсолютно сумасшедший". Это не то поведение, которого ожидают от президента Соединённых Штатов. И дело не только в политической тактике или в том, как он использует соцсети. Это вопрос характера. А характер у него, прямо скажем, нестабильный, и это заметно", - объяснил известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.Эксперт убеждён, что Трамп заинтересован в том, чтобы украинский конфликт завершился в 2025 году, а правительство Украины – нет, кроме того, президент США, вопреки всем сложностям, действительно пытается наладить отношения с Россией."Трамп опять пытается всё развернуть в другую сторону, несмотря на рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание ситуации, он всё равно пытается всё наладить. Проблема в том, что он окружён целым рядом институтов и людей в Конгрессе, которые говорят: "Не нужен нам мир, нам нужна война". Вот почему все эти усилия остаются столь хрупкими", - заявил Сакс.И в этом контексте вспомнил слова Путина, прозвучавшие несколько лет назад, о том, что американские президенты приходят к власти со своими идеями, но потом к ним приходят люди в тёмных костюмах с портфелями и объясняют им реальность."Иными словами, им дают понять: мир заключать нельзя, с Россией нужно воевать. И, как тогда сказал Путин, после этого все те идеи, о которых шла речь ранее, просто исчезают. Их больше никто не упоминает. Он хотел сказать, что в США существует deep state, так называемое глубинное государство, которое уже многие десятилетия придерживается жёсткой антироссийской линии. Оно по-прежнему существует", - подчеркнул Сакс.* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовО том, как глубинное государство пытается помешать Трампу наладить российско-американские отношения, читайте в статье Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушает
https://ukraina.ru/20250601/putin-poslal-zapadu-chtkiy-signal-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu---ar-1063554656.html
https://ukraina.ru/20250602/bpla-protiv-strategicheskoy-aviatsii-peremoga-bez-pobedy-o-diversiyakh-na-voennykh-aerodromakh-rossii--1063572453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, спецоперация, санкции, джеффри сакс
Эксклюзив, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, санкции, Джеффри Сакс

"Молюсь, чтобы у россиян были разведданные лучше": США выходят из прокси-войны НАТО против РФ на Украине

18:33 02.06.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
На фоне продолжения возобновившегося прямого переговорного процесса между РФ и Украиной продолжается дискуссия: так чья же это всё-таки война?
Американский лидер Дональд Трамп регулярно повторяет, что это не его война, а предыдущего хозяина Белого дома демократа Джо Байдена, тем временем резко активизировались на украинском направлении европейские страны, желая продолжения боевых действий.
Так, власти Германии, которую недавно посетил Владимир Зеленский (и по такому поводу даже надел чёрную куртку костюмного типа), рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Комментируя это, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News:"[Путин] считает, что это прокси-войной НАТО, и, честно говоря, в некотором смысле это так. Я имею в виду, посмотрите, что сделали европейские страны в плане поддержки. Я имею в виду, что Путин явно это видит".
Президент России Владимир Путин это не только видит, но и обращает внимание всего мирового сообщества на этот факт, призывая западных политиков прекратить подпитывать конфликт и дать шанс мирному урегулированию.
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Вчера, 15:24
Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АРРешение украинской проблемы возможно на условиях Москвы – такой чёткий сигнал отправил западным лидерам российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Раз это прокси-война НАТО, значит, США как член Североатлантического альянса тоже в ней участвует. Но тут не всё так однозначно: нынешнее руководство страны, наоборот, старается дистанцироваться от этого кризиса, проникшего в разные американские отрасли. Киев же пытается этого не допустить.
Некий украинский чиновник сообщил порталу Axios, что Украина, чьи спецслужбы планировали удары по Мурманской и Иркутской областям на протяжении более года, заранее уведомили Белый дом о предстоящих атаках. Иными словами, всё делалось с ведома Вашингтона. Однако источники телеканала CBS в американской администрации опровергли это утверждение – они ничего заранее не знали.
По этому поводу резко и достаточно откровенно высказался генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, бывший советником Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок.
"Итак, похоже, Зеленский дал добро на атаку российских бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, не поставив об этом в известность Дональда Трампа. Если с нашим президентом действительно не посоветовались и не проинформировали его, то это не просто нарушение протокола. Это геополитическое оскорбление и предупреждающий знак. Если Украина готова наносить удары со стратегическими последствиями без уведомления Белого дома, мы больше не союзники в вопросах координации — мы воюющие стороны, работающие вслепую", - написал он в соцсети X.
Кроме того, Флинн обратил внимание, что атакам на российские регионы предшествовал визит американских сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блюменталя – авторов законопроекта об ужесточении санкций против РФ – в Киев, где они встретились с Владимиром Зеленским и главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Учитывая этот факт, складывается впечатление, как будто нападение было санкционировано, делает вывод отставной генерал.
"Я молюсь, чтобы у русских были разведданные получше.<…> Люди, особенно мировые лидеры, должны осознать глобальные последствия такой операции, которую только что провела Украина. Это был не смелый шаг,а дерзкий выпад. Краткосрочная победа Украины может обернуться долгосрочными потерями для всего мира. Несмотря на то, что в Европе сейчас царит полная неразбериха, всё ещё есть решения длядостижения мира.Однако они сужаются, и время,как это часто бывает, становится врагом, а не полезным другом", - подытожил Флинн.
А Украина не просто не скрывает своей причастности к атакам против российских аэродромов, наоборот, с гордостью это подтверждает. В вечернем видеообращении 1 мая Зеленский заявил, что эту операцию, получившую название "Паутина", которую спецслужбы готовили более полутора лет, возглавил руководитель СБУ Василий Малюк.
Однако на Западе - и в Штатах, и в Европе - считают, что гордиться нечем, и предупреждают об опасных последствиях операции. Польский портал Mysl Polska и вовсе считает, что она способна только ухудшить позицию украинского руководства, а не помочь получить какие-либо преимущества. Кроме того, издание выражает сомнение, что Киев справился бы без ведома американской разведки.
Когда Трамп временно прервал передачу этих сведений, бойцы ВСУ прежде всего говорили, что это не позволит им наносить удары вглубь территории РФ. А "Паутина", по словам Малюка, стала "самой дальнобойной" операцией Украины.
Ответ из Вашингтона не заставил себя ждать. США не делились информацией с Зеленским и его командой для операции "Паутина", Украина собирала информацию сама, сообщила журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на собственные источники в Белом доме.
Собеседники телекомпании CNN в администрации также говорят, что Вашингтон не был заблаговременно уведомлён о планах Киева совершить удары по территории РФ. После произошедшего глава Пентагона Пит Хегсет с украинскими представителями не общался, но оперативно получал всю информацию о диверсиях.
Если не Соединённые Штаты, то Европа, также ратующая за продолжение вооружённого конфликта, могла оказать содействие Киеву. Эту точку зрения разделяет в частности бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Не Россия представляет угрозу существованию человечества, а Украина", — подчеркнул он в своём блоге на Substack.
Именно поэтому Россия и начала спецоперацию, именно поэтому ВС РФ первым делом и установили контроль над Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Только соратники Киева пытаются всё перевернуть с ног на голову и выставить главной угрозой чуть ли не для всего мира именно Россию.
В свою очередь подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис задаётся вопросом: атаки на российские регионы в минувшие выходные – что это было: психоз или просто отрыв от реальности?
- РИА Новости, 1920, 02.06.2025
13:58
БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России Мониторя социальные сети 1 июня я испытал дежавю. Рассуждения о том, что затронут элемент ядерной триады, пересечены все мыслимые "красные линии" и… Я всё это уже читал два с половиной года назад, когда в декабре 2022 года ВСУ нанесли удар беспилотниками по аэродромам стратегической авиации. Так вот – с тех пор не изменилось вообще ничего
"Если бы кто-нибудь провёл любой рациональный анализ, посмотрел на баланс сил между двумя сторонами, — у кого больше личного состава, вооружения, систем ПВО и всего такого — стало бы очевидно, что Россия — высоко наверху, а Украина — глубоко на дне", — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
Да, ВСУ за последнее время потеряли контроль над целым рядом населённых пунктов на разных направлениях, в западных СМИ всё чаще говорят о превосходстве российских войск, тем не менее, Украина смогла реализовать такую масштабную диверсию, причём на таком большом расстоянии от линии фронта, поэтому недооценивать её возможности в настоящий момент очень опасно.
Президент Трамп настаивает на продолжении прямых переговоров РФ и Украины, подтвердил госсекретарь США Марко Рубио в разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, состоявшемся 1 июня, уже после диверсий. Сам американский президент, который приложил большие усилия для возобновления этого диалога три года спустя, хочет дистанцироваться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта, о чём сообщил европейским лидерам, писала несколько дней назад американская газета The New York Times.
После беседы с Путиным Трамп говорил, что не намерен оказывать давление на Россию и вводить против неё новые санкции, чтобы не помешать миротворческому процессу, однако затем выступал с резкими заявлениями в адрес Москвы.
"Он то говорит, что отношения были отличными, то пишет, что "Путин абсолютно сумасшедший". Это не то поведение, которого ожидают от президента Соединённых Штатов. И дело не только в политической тактике или в том, как он использует соцсети. Это вопрос характера. А характер у него, прямо скажем, нестабильный, и это заметно", - объяснил известный американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.
Эксперт убеждён, что Трамп заинтересован в том, чтобы украинский конфликт завершился в 2025 году, а правительство Украины – нет, кроме того, президент США, вопреки всем сложностям, действительно пытается наладить отношения с Россией.
"Трамп опять пытается всё развернуть в другую сторону, несмотря на рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание ситуации, он всё равно пытается всё наладить. Проблема в том, что он окружён целым рядом институтов и людей в Конгрессе, которые говорят: "Не нужен нам мир, нам нужна война". Вот почему все эти усилия остаются столь хрупкими", - заявил Сакс.
И в этом контексте вспомнил слова Путина, прозвучавшие несколько лет назад, о том, что американские президенты приходят к власти со своими идеями, но потом к ним приходят люди в тёмных костюмах с портфелями и объясняют им реальность.
"Иными словами, им дают понять: мир заключать нельзя, с Россией нужно воевать. И, как тогда сказал Путин, после этого все те идеи, о которых шла речь ранее, просто исчезают. Их больше никто не упоминает. Он хотел сказать, что в США существует deep state, так называемое глубинное государство, которое уже многие десятилетия придерживается жёсткой антироссийской линии. Оно по-прежнему существует", - подчеркнул Сакс.
* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
О том, как глубинное государство пытается помешать Трампу наладить российско-американские отношения, читайте в статье Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушает
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ЭксклюзивРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСпецоперациясанкцииДжеффри Сакс
 
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