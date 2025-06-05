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При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек

При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек - 05.06.2025 Украина.ру

При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек

В результате осуществлённого в ночь на 1 июня теракта с подрывом моста на железной дороге в Брянской области количество жертв выросло до 119 человек. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренные служб.

2025-06-05T09:18

2025-06-05T09:18

2025-06-05T09:18

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"По состоянию на 07.00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли", - заявил представитель экстренные служб российскому информагентству.По его словам, среди пострадавших учтены пятеро детей.Следственный комитет России ранее квалифицировал как теракты зафиксированные в ночь с 31 мая на 1 июня три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.Накануне, 4 июня президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по вопросу терактов в Брянской и Курской областях, осуществлённых зафиксированные в ночь с 31 мая на 1 июня. Подробности в публикации Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя

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новости, брянская область, россия, курская область, владимир путин, александр бастрыкин, владимир зеленский, ск рф, теракт