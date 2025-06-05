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При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек
При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек - 05.06.2025 Украина.ру
При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек
В результате осуществлённого в ночь на 1 июня теракта с подрывом моста на железной дороге в Брянской области количество жертв выросло до 119 человек. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренные служб.
2025-06-05T09:18
2025-06-05T09:18
2025-06-05T09:18
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"По состоянию на 07.00 четверга, при подрыве моста в Брянской области пострадали 126 человек, семеро из них погибли", - заявил представитель экстренные служб российскому информагентству.По его словам, среди пострадавших учтены пятеро детей.Следственный комитет России ранее квалифицировал как теракты зафиксированные в ночь с 31 мая на 1 июня три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях.Накануне, 4 июня президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по вопросу терактов в Брянской и Курской областях, осуществлённых зафиксированные в ночь с 31 мая на 1 июня. Подробности в публикации Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня Актуальное интервью на эту тему: Игорь Шатров: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя
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новости, брянская область, россия, курская область, владимир путин, александр бастрыкин, владимир зеленский, ск рф, теракт
Новости, Брянская область, Россия, Курская область, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Владимир Зеленский, СК РФ, теракт
При подрыве моста в Брянской области пострадали 119 человек
В результате осуществлённого в ночь на 1 июня теракта с подрывом моста на железной дороге в Брянской области количество жертв выросло до 119 человек. Об этом 5 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренные служб.