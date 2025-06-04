https://ukraina.ru/20250604/putin-ob-ukrainskoy-verkhushke-kto-voobsche-vedt-peregovory-s-terroristami-itogi-4-iyunya-1063643595.html

Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня

Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня - 04.06.2025 Украина.ру

Путин об украинской верхушке: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?". Итоги 4 июня

Президент России Владимир Путин прокомментировал теракты в Брянской и Курской областях

2025-06-04T18:30

2025-06-04T18:30

2025-06-04T18:30

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россия

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владимир путин

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александр бастрыкин

следственный комитет

мчс

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Президент России Владимир Путин заслушал доклад главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по поводу терактов в Брянской и Курской областях. Бастрыкин заявил, что теракты были организованы Украиной."Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были, вне всякого сомнения, организованы спецслужбами Украины", — рассказал Бастрыкин.Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших и поблагодарил сотрудников МЧС, работников РЖД и других служб. Президент России назвал случившееся терактом, решение о котором приняло руководство страны."Недавний подрыв железнодорожных путей в Курской и Брянской областях — это, безусловно, террористический акт. Решение о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне", — заявил Путин.Он подчеркнул, что то, что было в Брянской области — это целенаправленный удар по гражданским лицам."А по всем международным нормам такие действия называются терроризмом. Все преступления, которые были совершены в отношении гражданских лиц, в том числе женщин и детей, накануне очередного раунда предложенных нами мирных переговоров в Стамбуле, были, безусловно, направлены на срыв мирного переговорного процесса", — указал президент России.Он подчеркнул, что удар наносился по гражданским специально."Удар наносился по гражданскому населению намеренно, и это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А её спонсоры становятся пособниками террористов", — подчеркнул президент России.Путин отметил, что руководство Украины перешло к организации терактов на фоне огромных украинских потерь на фронте."Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого соприкосновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов",— отметил Путин.При этом он указал, что одновременно Украина просит перемирия на 30-60 суток и встречи на высшем уровне."Как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чём же говорить? Кто вообще ведёт переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской или Курской областях", — отметил Путин.Также президент России прокомментировал критику Украиной уровня переговорщиков от РФ."В соответствие с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всём мире об этом говорят", — подчеркнул Путин.Президент РФ обратил внимание и на компетентность украинских властей."Какой компетенцией могут гордиться те, по воле которых Вооружённые силы Украины, например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери. И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя. Судя по всему мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было компетенцией в чём бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определённые политические высказывания и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чём-то договориться", — отметил Путин.Он также прокомментировал отказ Украины от 2-3-х-дневного перемирия, предложенного Россией в Стамбуле."Всё это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти. А власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают", — указал Путин.Президент России отметил, что на ближайшем заседании Совбеза обсудит с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с представителями силового блока.Заявления Путина уже прокомментировали в России и за её пределами."Встречи Путина с Зеленским не будет. Это было понятно и раньше. Но сейчас это, наверно, очевидно и тем, у кого были иллюзии. Зеленский теперь - не просто нелегитимный президент. Он глава террористического режима. <...> Речь, конечно, об атаке на пассажирский поезд в Брянской области. Это подчеркивается отдельно и очень выпукло. Целенаправленный удар по гражданским, а не случайные жертвы среди мирного населения. Собственно, перспективы дальнейших переговоров понятны. Остается только гуманитарный трек", — отметил член СПЧ, российский военкор Александр Коц.Медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что теперь переговоры между Украиной и Россией под вопросом."То, что так долго и упорно выпрашивалось, наконец-то Киевом получено. Во всяком случае, звучащее сейчас заявление от российского лидера я воспринимаю именно так. Потому что из "А" следует закономерное "Б". Если это террористические атаки, и если Зеленский их признает за собой, а он их признает, и если Путин говорит, что с террористами переговоров не ведут, значит с руководством Украины никто переговоров вести не будет. Будут ли вести переговоры с теми, кого "террористы" прислали? Тут вопрос. Хотя Зеленский со своей стороны рассказывает, что это он уже не хочет проводить переговоры в Стамбуле", — отметил Шарий.По его словам, "стамбульский кейс под большим вопросом".В целом многие эксперты сходятся в том, что теперь встреча Путина с Зеленским, которой так настойчиво добивается украинская сторона, стала невозможной.О возможной подготовке Украины к новым терактам — в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении".

https://ukraina.ru/20250604/kellog-obespokoilsya-iz-za-ukrainskoy-ataki-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyunya-1063628424.html

https://ukraina.ru/20250604/igra-prestolov-v-vsu-glavnoe-na-utro-4-iyunya-1063614363.html

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эксклюзив, хроники, россия, украина, курская область, владимир путин, трамп и зеленский, александр бастрыкин, следственный комитет, мчс, ржд