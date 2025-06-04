https://ukraina.ru/20250604/zapad-poydet-lish-na-chastichnye-ustupki-bruter-o-vozmozhnykh-peregovorakh-po-rossiyskomu-memorandumu-1063607998.html

Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму

Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму - 04.06.2025 Украина.ру

Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму

Решения по российскому меморандуму будут приниматься не в Киеве, а в результате сложных консультаций между Вашингтоном и Европой. Запад может согласиться на отдельные пункты документа, но целиком его не примет, ограничившись частичным снятием санкций и отказом от немедленного вступления Украины в НАТО.

2025-06-04T03:30

2025-06-04T03:30

2025-06-04T03:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.По словам собеседника издания, Запад будет выторговывать у России прекращение огня в обмен на некоторые уступки, но основные требования Москвы останутся без удовлетворения.Эксперт пояснил, что противная сторона, "скрепя сердце", может согласиться лишь на минимальные условия: "Украину сейчас не будут принимать в НАТО. Они согласны оставить за Россией контроль на той территории, которую она занимает без признания. И маленькими кусочками снимать санкции".Что касается санкционного давления, то, как отметил Брутер, Запад, скорее всего, пойдет лишь на символические послабления: "Скорее всего, они предложат облегчение прохождения платежей. Это примерный максимум того, на что они согласятся. Возможно, они будут согласны на еще меньше, но больше вряд ли".Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250602/s-zaderzhkoy-v-poltora-chasa-stalo-izvestno-pochemu-peregovory-startovali-tolko-seychas--1063574034.html

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