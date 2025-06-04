Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму - 04.06.2025 Украина.ру
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Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму
Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму - 04.06.2025 Украина.ру
Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму
Решения по российскому меморандуму будут приниматься не в Киеве, а в результате сложных консультаций между Вашингтоном и Европой. Запад может согласиться на отдельные пункты документа, но целиком его не примет, ограничившись частичным снятием санкций и отказом от немедленного вступления Украины в НАТО.
2025-06-04T03:30
2025-06-04T03:30
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дональд трамп
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переговоры по украине 2025
чем закончились переговоры
меморандум
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.По словам собеседника издания, Запад будет выторговывать у России прекращение огня в обмен на некоторые уступки, но основные требования Москвы останутся без удовлетворения.Эксперт пояснил, что противная сторона, "скрепя сердце", может согласиться лишь на минимальные условия: "Украину сейчас не будут принимать в НАТО. Они согласны оставить за Россией контроль на той территории, которую она занимает без признания. И маленькими кусочками снимать санкции".Что касается санкционного давления, то, как отметил Брутер, Запад, скорее всего, пойдет лишь на символические послабления: "Скорее всего, они предложат облегчение прохождения платежей. Это примерный максимум того, на что они согласятся. Возможно, они будут согласны на еще меньше, но больше вряд ли".Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250602/s-zaderzhkoy-v-poltora-chasa-stalo-izvestno-pochemu-peregovory-startovali-tolko-seychas--1063574034.html
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новости, запад, украина, россия, дональд трамп, нато, переговоры, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, меморандум, прекращение огня на украине
Новости, Запад, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, переговоры, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры, меморандум, прекращение огня на Украине

Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму

03:30 04.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины
© POOL
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Решения по российскому меморандуму будут приниматься не в Киеве, а в результате сложных консультаций между Вашингтоном и Европой. Запад может согласиться на отдельные пункты документа, но целиком его не примет, ограничившись частичным снятием санкций и отказом от немедленного вступления Украины в НАТО.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров заявил, что Россия передала на встрече свой меморандум об условиях завершения войны. По его словам, Украина возьмет неделю на изучение документа, а потом определится с дальнейшими шагами.
По словам собеседника издания, Запад будет выторговывать у России прекращение огня в обмен на некоторые уступки, но основные требования Москвы останутся без удовлетворения.
"Решения по этому меморандуму будут принимать не в Киеве. На что можно будет согласиться, будут решать в результате сложных консультаций между Вашингтоном и Европой", — заявил Брутер.
Эксперт пояснил, что противная сторона, "скрепя сердце", может согласиться лишь на минимальные условия: "Украину сейчас не будут принимать в НАТО. Они согласны оставить за Россией контроль на той территории, которую она занимает без признания. И маленькими кусочками снимать санкции".
Что касается санкционного давления, то, как отметил Брутер, Запад, скорее всего, пойдет лишь на символические послабления: "Скорее всего, они предложат облегчение прохождения платежей. Это примерный максимум того, на что они согласятся. Возможно, они будут согласны на еще меньше, но больше вряд ли".
Подробнее о пунктах, которые вошли в российский меморандум о прекращении огня на Украина — в публикации Квазиантонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
Второй раунд переговоров России и Украины
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С задержкой в полтора часа: стало известно, почему переговоры стартовали только сейчас Второй раунд переговоров российской и украинской делегаций стартовал с задержкой более, чем в 1,5 часа. Об этом 2 июня написало агентство РИА Новости
Полный текст интервью Владимира Брутера: Меморандум России нагонит страх на Трампа, но элита США не даст ему уйти с Украины читайте на сайте Украина.ру.
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