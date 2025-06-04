Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми - 04.06.2025 Украина.ру
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Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми
Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми - 04.06.2025 Украина.ру
Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми
Так называемая добровольная мобилизация, объявленная Киевом в надежде восполнить нехватку резервов ВСУ, провалилась: контракты для лиц от 18 до 24 лет подписали лишь 500 человек. И причина тому крайне банальная, рассказала на брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-04T14:29
2025-06-04T14:40
мария захарова
новости
мобилизация
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
россия
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Днем ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заострил внимание на том, что отказ Киева забирать тела продиктован исключительно финансовыми соображениями. Журналист напомнил, что за одного погибшего Украина обещает родственникам выплату в 30 миллионов в рублевом эквиваленте. Таким образом, за шесть тысяч тел выйдет примерно 180 миллиардов рублей.Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру высказал другое мнение, заметив, что предложением взять тела украинских военных Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение.Он добавил, что попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, новости, мобилизация, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, россия
Мария Захарова, Новости, мобилизация, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Россия

Захарова о мобилизации в ВСУ: Зеленскому не нужны украинцы ни живыми, ни мертвыми

14:29 04.06.2025 (обновлено: 14:40 04.06.2025)
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Так называемая добровольная мобилизация, объявленная Киевом в надежде восполнить нехватку резервов ВСУ, провалилась: контракты для лиц от 18 до 24 лет подписали лишь 500 человек. И причина тому крайне банальная, рассказала на брифинге для СМИ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"Молодые украинцы категорически не хотят умирать за хунту. А знаете почему? Да в том числе, потому что они знают, что о них не заботятся ни когда они живы, ни когда они мертвы. Что сказал Зеленский, когда киевскому режиму в очередной раз было предложено забрать своих? Помните, как они отвергали сам факт того, что Россия предлагала им забрать украинских граждан, как они вертелись ужами на сковородке, а сейчас что? Когда было объявлено о том, что Россия инициативно готова передать шесть тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму. Что сказал Зеленский? Отрекся от них. Граждане Украины не нужны Банковой ни в каком виде", - сказала Мария Захарова.

Днем ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц заострил внимание на том, что отказ Киева забирать тела продиктован исключительно финансовыми соображениями.
Журналист напомнил, что за одного погибшего Украина обещает родственникам выплату в 30 миллионов в рублевом эквиваленте. Таким образом, за шесть тысяч тел выйдет примерно 180 миллиардов рублей.
Политолог Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру высказал другое мнение, заметив, что предложением взять тела украинских военных Киев поставили перед болезненным выбором: принять погибших или признать поражение.
"Украине, скорее всего, передадут тела, собранные на полях сражений в Курской области. Нашей пропаганде следовало бы акцентировать внимание на том, что это результат их вторжения. В любом случае, это сильный ход - отказаться от этих тел невозможно, но и принять их будет крайне тяжело", - сказал Суздальцев.
Он добавил, что попытка министра обороны Украины Рустема Умерова представить передачу тел как взаимный обмен не меняет сути ситуации. Факт одностороннего возврата 6 тысяч погибших наглядно демонстрирует катастрофические потери ВСУ.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.
Сбор останков солдат ВСУ для гуманитарного обмена погибшими - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
11:01
Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает ЗеленскийРоссия готовится передать Киеву 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. Проблема в том, что на Украине этого ждут разве что родственники этих военных. Владимир Зеленский дал понять, что будет всеми правдами и неправдами пытаться "съехать с темы"
В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии".
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Мария ЗахароваНовостимобилизацияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныОфис президентаРоссия
 
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