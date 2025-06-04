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Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении

Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении - 04.06.2025 Украина.ру

Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении

На этой неделе в Верховную Раду Украины был внесен примечательный законопроект – о "национальном сопротивлении". Об этом 2 июня сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук, которая последнее время любит позировать с автоматом, призывает всех украинцев мобилизоваться и готовить детей к вечной войне с русскими.

2025-06-04T05:56

2025-06-04T05:56

2025-06-04T05:56

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россия

япония

ирина верещук

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада

офис президента

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Законопроект предполагает военную подготовку для всех граждан Украины, как мужчин, так и женщин. Военное обучение должно будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране, а тренировать их должны будут украинские военнослужащие с боевым опытом. Центры смогут использовать имущество государственных и местных органов, военных частей и общественных организаций, создавать стрельбища и применять огнестрельное оружие для тренировок.Ранее, в середине апреля, Кабинет Министров принял постановление, которое утверждает появление в каждом регионе центров подготовки граждан к национальному сопротивлению.По сути, речи идет о некой альтернативе мобилизации, которая с каждым днем вызывает всё большее протестов. Кроме того, если вдруг на переговорах Украину смогут вынудить отказаться от мобилизации, тогда может быть задействован альтернативный механизм, который будет дублировать ту же мобилизацию. В конце концов, по итогам Второй мировой войны Японии было запрещено иметь армию, но фактически она у нее есть, только называется Силами самообороны Японии.Примечательно, что аналогичный закон о нацсопротивлении уже действует на Украине. Зеленский его внес, а Рада – приняла 4 года назад, в мае 2021 года. Он предполагал увеличение численности ВСУ и подготовку "мероприятий по сопротивлению" на территории "оккупированных областей". По сути, речь шла о мерах по подготовке к вторжению в ДНР и ЛНР и терактах на территории республик (непризнанных на тот момент). Тогда, в 2021 году, законопроект Зеленского продвигали в качестве некой альтернативе воинскому призыву, хотя он и предполагал увеличение численности военнослужащих.Депутат Александр Дубинский недавно напоминал в этом ключе, что еще в 2021 году Байден, зная о неминуемости "российского вторжения", начал готовить Украину к партизанской войне. По его мнению, и сейчас Зеленский готовится к поражению в войне и примеряет на себя образ Бандеры."Давайте называть вещи своими именами - подготовка к партизанской войне, как в Украине, ведется тогда, когда классическая, конвенциональная война - проиграна, и противник может зайти глубоко на твою территорию. При этом, получается, что Зеленский - наш Бандера. То есть, впереди криївка [замаскированная землянка], концлагерь, Сташинский", - пишет Дубинский, напоминая о судьбе Степана Бандеры, застреленного уроженцем Львова Богданом Сташинским.Новый законопроект Верещук вызвал некое недоумение среди украинских националистов. По их логике он предполагает "оккупацию" всей Украины российской армией и разворачивание затем "партизанской войны" на основах бандеровщины. Впрочем, существуют и мнения, что он направлен на организацию систематических диверсий на территории РФ, что тоже будет подаваться, как "национальное сопротивление".Впрочем, Александр Дубинский считает инициативу мертворожденной. "Все, к чему в своей жизни прикасалась Верещук - закончилось провалом. Поэтому доверить ей “проект нацсопротивления” - похоронить его заживо", - пишет Дубинский.Тем не менее, даже на мертворожденный проект уже выделяются вполне реальные деньги, которые чиновники смогут распилить. В начале мая во Львовской области в рамках подготовки к "нацсопротивлению", выделили почти 59 млн грн. На эти деньги планируют реконструировать "колыбы" (деревянные домики пастухов) на базе "Карпаты" в селе Каменка Стрыйского района. Поскольку планов на Львовскую область в РФ не озвучивали, очевидно, там должны будут готовить боевиков для действий совсем в других регионах.Вероятно, в рамках нацсопротивления, предполагается также участие иностранных наемников. По крайней мере, та же Верещук на днях требовала, как можно быстрее "наработать нормативную базу" для иностранцев, которые желают воевать за Украину. По ее словам, она координирует некую межведомственную платформу, которая занимается вопросами таких иностранцев.События последних дней и, в частности, террористические удары по аэродромам и поездам на территории РФ могут говорить о смене тактики "хозяев" украинского режима с упором на террористическую деятельность.Украинский политолог Павел Щелин на этой неделе определил эту смену тактики, как переход от петлюровщины к бандеровщине. "Это переход к бандеровщине от стадии петлюровщины, теряя возможности организованного государственного сопротивления - это петлюровщина, Украина в этой традиции переходит к бандеровщине, то есть это диверсионно-подрывная работа. Понятно, не только Украина, очевидно, что это обкатываются западными спецслужбами", - рассказывает политолог.Если петлюровщина для простых украинцев означала зачастую насильственную мобилизацию, то бандеровщина – неприкрытый террор против мирного населения, в том числе и украинского.Армию РФ остановить не удается, несмотря на повальную насильственную мобилизацию украинских мужчин. Администрация Дональда Трампа требует быстрее подписать какое-нибудь перемирие, которое американский президент поставит себе в заслугу. В такой ситуации Зеленский может подписать формальное перемирие, но военные действия продолжат уже парамилитарные вооруженные формирования с упором на действия внутри России, а не на линии фронта. Основной целью западных ястребов все-таки остается не защита украинской территории, а дестабилизация ситуации в РФ.О том, как к перманентной войне с Россией готовится украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, россия, япония, ирина верещук, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада, офис президента