https://ukraina.ru/20250604/pentagon-v-rezhime-onlayn-ekspert-o-tom-kak-ssha-upravlyali-atakami-vsu-1063633297.html

Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ

Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ - 04.06.2025 Украина.ру

Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ

Американские военные не только знали о подготовке ударов украинских дронов по российским стратегическим аэродромам, но и могли координировать эти атаки в реальном времени. Несмотря на официальные заявления Вашингтона о неосведомленности, уровень взаимодействия между Пентагоном и ВСУ исключает подобные "недоразумения"

2025-06-04T19:45

2025-06-04T19:45

2025-06-04T20:28

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев.Эксперт подчеркнул, что США, используя Украину как инструмент, сознательно нарушают все негласные договоренности о сдерживании эскалации."Руками наемников они нарушают наши соглашения о сокращении наступательных вооружений. Да, они из них вышли, но обе стороны пытались ситуацию не менять. Главный потенциальный противник — это США", — заявил Суздальцев.По его словам, выбор стратегической авиации — части ядерной триады России — в качестве цели не случаен. Это демонстрирует готовность Вашингтона к тотальному обострению конфликта.Суздальцев также прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа."Он говорит, что боится ядерной войны, но на самом деле Запад добивается только своей победы. Они уверены, что хитрее нас. Тридцатидневное перемирие тут же представят как нашу капитуляцию".Эксперт резюмировал, что США уже чувствуют себя победителями, манипулируя переговорным процессом, тогда как Россия вынуждена участвовать в нем, чтобы спасать жизни.В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Подробнее об этом — в публикации Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров.Полный текст интервью Андрея Суздальцева: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250604/tramp-v-lovushke-bruter-raskryl-pochemu-ssha-ne-smogut-povtorit-afganskiy-stsenariy-na-ukraine-1063610234.html

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины, пентагон