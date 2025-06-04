Пентагон в режиме онлайн: эксперт о том, как США управляли атаками ВСУ
19:45 04.06.2025 (обновлено: 20:28 04.06.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Американские военные не только знали о подготовке ударов украинских дронов по российским стратегическим аэродромам, но и могли координировать эти атаки в реальном времени. Несмотря на официальные заявления Вашингтона о неосведомленности, уровень взаимодействия между Пентагоном и ВСУ исключает подобные "недоразумения"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Андрей Суздальцев.
"Руками наемников они нарушают наши соглашения о сокращении наступательных вооружений. Да, они из них вышли, но обе стороны пытались ситуацию не менять. Главный потенциальный противник — это США", — заявил Суздальцев.
По его словам, выбор стратегической авиации — части ядерной триады России — в качестве цели не случаен. Это демонстрирует готовность Вашингтона к тотальному обострению конфликта.
"Они уверены, что мы войну не начнем. Все зависит от их воли. Но разрядке, как в советские времена, мы всегда рады", — отметил политолог, добавив, что поставки оружия, боеприпасов и разведданных Украине подтверждают агрессивные намерения США.
Суздальцев также прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа.
"Он говорит, что боится ядерной войны, но на самом деле Запад добивается только своей победы. Они уверены, что хитрее нас. Тридцатидневное перемирие тут же представят как нашу капитуляцию".
Эксперт резюмировал, что США уже чувствуют себя победителями, манипулируя переговорным процессом, тогда как Россия вынуждена участвовать в нем, чтобы спасать жизни.
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