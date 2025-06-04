https://ukraina.ru/20250604/kellog-obespokoilsya-iz-za-ukrainskoy-ataki-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-4-iyunya-1063628424.html

Келлог обеспокоился из-за украинской атаки, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июня

Келлог обеспокоился из-за украинской атаки, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июня - 04.06.2025 Украина.ру

Келлог обеспокоился из-за украинской атаки, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июня

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог выразил обеспокоенность по поводу украинской атаки на российские аэродромы 1 июня. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-04T13:00

2025-06-04T13:00

2025-06-04T13:07

хроники

эксклюзив

кит келлог

дональд трамп

хинштейн

вооруженные силы украины

fox news

сша

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060894373_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_e15267fd78d4fa0b073ed50991128be5.jpg

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, атакой на российские аэродромы 1 июня Украина повысила уровень рисков в конфликте."Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, то есть его триаду, ядерную триаду, это означает, что уровень риска возрастает, потому что вы не знаете, что сделает другая сторона <...>Когда вы это делаете, вполне понятно, что остальные уровни возрастут. Я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать", – рассказал Келлог в интервью Fox News.Он отметил, что Украина может задрать ставки до неприемлемых."Украина, по сути, говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И они могут повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, являются неприемлемыми", – подчеркнул спецпредставитель президента США.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролин Ливитт заявила, что Украина не предупреждала президента США Дональда Трампа об атаках на российские аэродромы."Не был", — ответила она на вопрос, был ли Трамп проинформирован киевскими властями заранее.Накануне Ливитт попросили рассказать о реакции американского лидера на произошедшее. Трамп, по её словам, заявил, что этой войне нужно положить конец.В минувшее воскресенье, 1 июня, Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары противника в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых причастных к налётам удалось задержать.Обстрелы и налётыУтром 4 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 4 БПЛА – над территорией Республики Крым, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 13 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 41 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 2 снаряда калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА. Кроме того, в ДНР и в отдельных населённых пунктах республики объявлялась ракетная и авиационная опасность, а также опасность атаки БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Великая Лепетиха — 6; Князе-Григоровка — 7; Малая Лепетиха — 4; Алёшки — 5; Каиры — 4; Саги — 2; Великие Копани — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Днепряны, Корсунка и Алешки.Утром 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. В результате падения обломков повреждены коммерческий объект и автомобиль", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка, Политотдельский, Октябрьский, Разумное, сёлам Ближнее, Новая Деревня, Новая Нелидовка, Репное, Соломино и Таврово совершены атаки 24 беспилотников, 14 из которых сбиты системой ПВО."За прошедший день трое мирных жителей получили ранения. В селе Таврово двое мужчин пострадали в результате атаки беспилотника на коммерческий объект. Женщина получила травмы от удара дрона по частному дому в селе Новая Нелидовка. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, лечение продолжают амбулаторно", — сообщил Гладков.В посёлке Дубовое повреждён частный дом, в посёлке Майский — 2 автомобиля, в посёлке Малиновка — остекление квартиры двухэтажного МКД, в посёлке Октябрьский — складское помещение предприятия, в посёлке Комсомольский — газовая труба, в селе Таврово — коммерческий объект, частный дом и заборы двух других домовладений, в селе Новая Нелидовка — частный дом, в селе Шагаровка — надворная постройка. Поздно вечером от детонации FPV-дрона в посёлке Политотдельский повреждены частный дом и 2 машины."В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Зозули атакованы 5 беспилотниками, из которых 3 сбиты. В селе Зозули повреждены автомобиль, частный дом и забор другого домовладения", — отмечалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, сёлам Борки, Посохово и Тогобиевка нанесены удары 7 беспилотников, 5 из которых подавлены. В городе Валуйки повреждён грузовой автомобиль."В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Грушевка совершены атаки 6 беспилотников. В селе Афоньевка пострадал 18-летний парень. В руках у молодого человека взорвался "предмет", похожий, по его словам, на зажигалку, который он нашёл на улице и взял в руки. Медицинскую помощь ему оказали в Валуйской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Обстоятельства произошедшего устанавливают оперативные службы", — писал губернатор.В селе Грушевка повреждены газовая труба, 2 частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Антоновка, Безымено, Дроновка, Козинка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 22 боеприпаса в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 9 беспилотников, один из которых сбит. В селе Новостроевка-Первая повреждено частное домовладение."В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 18 обстрелам, в ходе которых выпущен 121 боеприпас, и атакам 7 беспилотников. В селе Теребрено произошло возгорание частного дома. В селе Илек-Пеньковка повреждены частный дом, надворная постройка и автомобиль", — указывалось в сводке.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Муром и Первое Цепляево выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 16 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино повреждены цех производственного предприятия и частный дом, в селе Первое Цепляево — грузовой и легковой автомобили, в районе села Муром огнём уничтожено строение на территории неработающего сельхозпредприятия.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своём телеграм-канале утром 4 июня рассказал об атаках украинских беспилотников."Сегодня ночью украинские БПЛА атаковали город Рыльск. Повреждено порядка четырёх дачных домов: из-за ударов начался пожар, который быстро был потушен. К сожалению, в результате атаки есть пострадавшая: женщина 66-ти лет уже доставлена в Курскую областную больницу. Её жизни ничего не угрожает, наши медики окажут ей всю необходимую помощь!" — отметил ХинштейнНакануне ВСУ целенаправленно с помощью двух дронов ударили по вышке и башне очистных сооружений в Рыльске. Башня не повреждена, водоснабжение не нарушено, пострадавших нет, указал врио губернатора."Вчера также в деревне Тереховка из-за удара дрона сгорел частный дом. К счастью, жители эвакуировались, раненых нет!" — отметил Хинштейн.Он призвал жителей региона к бдительности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О возможной подготовке Украины к новым терактам — в статье Дмитрия Ковалевича "Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении".

https://ukraina.ru/20250604/igra-prestolov-v-vsu-glavnoe-na-utro-4-iyunya-1063614363.html

https://ukraina.ru/20250603/podryvy-nazvali-teraktami-ataka-na-krymskiy-most-itogi-3-iyunya-1063606427.html

https://ukraina.ru/20250603/vozmezdie-neizbezhno-smotriny-ermaka-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyunya-1063594208.html

сша

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, кит келлог, дональд трамп, хинштейн, вооруженные силы украины, fox news, сша, россия, украина