"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов" - 04.06.2025 Украина.ру
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"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"
"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов" - 04.06.2025 Украина.ру
"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"
Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-04T19:13
2025-06-04T19:13
новости
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мария захарова
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владимир мединский
украина.ру
financial times
эксклюзив
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Она подчеркнула, что называть результаты переговоров незначимыми крайне опрометчиво, так как речь идет о судьбе тысячи уже обменянных граждан. Также дипломат заострила внимание на том, с кем Москве приходится иметь дело.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, мария захарова, рустем умеров, владимир мединский, украина.ру, financial times, эксклюзив, видео
Новости, Украина, Россия, Москва, Мария Захарова, Рустем Умеров, Владимир Мединский, Украина.ру, Financial Times, Эксклюзив

"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"

19:13 04.06.2025
 
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она подчеркнула, что называть результаты переговоров незначимыми крайне опрометчиво, так как речь идет о судьбе тысячи уже обменянных граждан. Также дипломат заострила внимание на том, с кем Москве приходится иметь дело.

"Учитывая абсолютную неконструктивность, это мягко сказано, и террористическую сущность киевского режима, мне кажется, это (обмен по формуле "1000 на 1000". – Ред.) колоссальный результат. Конечно, хочется, чтобы это всё завершилось как можно скорее. С этим связаны чаяния и надежды нашей страны, именно Россия семь лет пыталась достучаться до всего мира и сказать, что необходимо реализовать Минские договоренности, которые являлись бы настоящим планом урегулирования внутриукраинской ситуации. Конечно, этого хочется. Но вы же видите, с каким трудом из-за деструктивной и абсолютно сумасшедшей позиции Банковой удается каждый раз проводить эти раунды. Это же каждый раз истерика. Поэтому я считаю, что в этих условиях нужно очень высоко оценивать те достижения, которые есть. Еще раз говорю, вы же видите, с кем приходится иметь дело", - отметила Мария Захарова.

В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"
В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.
И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).
Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.
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НовостиУкраинаРоссияМоскваМария ЗахароваРустем УмеровВладимир МединскийУкраина.руFinancial TimesЭксклюзив
 
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