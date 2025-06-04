https://ukraina.ru/20250604/kazhdyy-raz-isterika-zakharova-otvetila-izdaniyu-ukrainaru-pomozhet-li-delu-mira-taktika-malykh-shagov-1063644436.html

"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"

"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов" - 04.06.2025 Украина.ру

"Каждый раз истерика": Захарова ответила изданию Украина.ру, поможет ли делу мира тактика "малых шагов"

Многие эксперты называют тактику ведения переговоров с Украиной методом "малых шагов". Дает ли она надежду, что в конце концов удастся достигнуть значимых договоренностей? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-06-04T19:13

2025-06-04T19:13

2025-06-04T19:13

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Она подчеркнула, что называть результаты переговоров незначимыми крайне опрометчиво, так как речь идет о судьбе тысячи уже обменянных граждан. Также дипломат заострила внимание на том, с кем Москве приходится иметь дело.В среду, 4 июня, президент России Владимир Путин, комментируя тему потенциальной встречи с представителями Банковой сказал: "Кто вообще ведёт переговоры с террористами?"В понедельник состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Длился он всего чуть более часа, однако политологи отмечают, что короткий разговор - это не сигнал к тому, что стороны ни о чем не договорились, речь идет о тактике малых шагов.И действительно, сторонам удалось договориться о "конкретном прекращение огня" на два-три дня на отдельных участках фронта, чтобы собрать тела, обмене тяжелоранеными военными моложе 25-ти лет, обмен телами (вопреки тому, что сказал глава украинской делегации Рустем Умеров, обмен будет произведен не по формуле "6000 на 6000", а Москва отдаст Киеву шесть тысяч тел, а взамен получит все тела российских военных, которые есть у Украины).Выводы глав обеих делегаций представлены в материалах Обмены, прекращение огня и дети: Мединский подвел итоги второго раунда переговоров с Киевом и Умеров подвел первые итоги переговоров, Financial Times назвал встречу "розыгрышем дипломатии", а краткое изложение предложение сторон о перемирии представлено в статье Квази-антонимы: чем российский меморандум отличается от украинского.

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Анна Черкасова

новости, украина, россия, москва, мария захарова, рустем умеров, владимир мединский, украина.ру, financial times, эксклюзив, видео