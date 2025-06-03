https://ukraina.ru/20250603/vozmezdie-neizbezhno-smotriny-ermaka-udary-i-nalty-glavnoe-na-1300-3-iyunya-1063594208.html

Возмездие неизбежно, смотрины Ермака, удары и налёты. Главное на 13:00 3 июня

Возмездие неизбежно, смотрины Ермака, удары и налёты. Главное на 13:00 3 июня - 03.06.2025 Украина.ру

Возмездие неизбежно, смотрины Ермака, удары и налёты. Главное на 13:00 3 июня

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал украинские атаки на Россию и рассказал о смысле переговоров в Стамбуле. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прилетел в США. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-03T13:00

2025-06-03T13:00

2025-06-03T13:03

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украина

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дмитрий медведев

владимир зеленский

минобороны

офис президента

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что возмездие для Украины неизбежно."Всем, кто переживает и ждёт возмездия. Переживать нужно – это свойство нормального человека. Возмездие неизбежно", — подчеркнул Медведев.Он призвал помнить две вещи."Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут", — отметил Медведев.Кроме того, он пояснил смысл переговоров в Стамбуле."Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского меморандума, который вчера был опубликован", — пояснил Медведев.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ермак прилетел в СШАГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США с визитом. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. По словам Ермака, украинскую делегацию возглавляет министр экономики Украины Юлия Свириденко. Также в делегации присутствуют представители ОП и Минобороны Украины."Будем активно продвигать важные для Украины вопросы. Наша повестка достаточно комплексная. Планируем говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности, законопроект сенатора Грэма* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). Также обсудим Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее было подписано", — заявил Ермак.Он также сообщил, что украинская делегация расскажет американцам о переговорах в Стамбуле.Ряд источников заявил, что на деле основная цель визита — изучение Ермака американцами как возможного нового главы Украины."На месте Зеленского я бы очень сильно волновался. Вы помните, как на прошлой неделе я связал массовые публикации в западной прессе о Ермаке с тем, что он начинает выглядеть более приемлемым руководителем Украины на фоне Зеленского. Мы тогда ещё перебирали варианты, кто мог пролоббировать такого рода материалы для того, чтобы немножечко демонизировать Ермака в глазах западного истеблишмента. Некоторые думали, что эти публикации связаны с порохоботами. Но порохоботы это просто тупое быдло, которое сделать ничего путного не может. Это кто-то иной, у кого сейчас есть серьёзная заруба с Ермаком. Пальцами показывать не будем, потому что таким образом мы можем прийти даже к заказчикам некого убийства в Испании", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Он указал, что "то, Ермак начинает на фоне дурака выглядеть более адекватным, это проблема для Зеленского".При этом, отметил Шарий, "Зеленский никто без Ермака"."Этот вот человек, который в свое время торговал одеждой в киевском бутике, а сейчас строит из себя верного солдата президента, такую, знаете ли, гайку в общем механизме, никакой гайкой в механизме быть не хочет. Он уже давно стал руководителем механизма", — подчеркнул медиаэксперт.По словам Шария, ему кажется, что американцы "увидели более адекватного в их глазах возможного президента, чем Зеленский"."Вы скажете, но президента же надо избирать. Такие технические нюансы, мне кажется, в Украине давным-давно никого не интересуют", — подытожил медиаэксперт.Тем временем ряд украинских СМИ сообщил о падении рейтинга Зеленского среди населения Украины. И даже атака 1 июня не исправила ситуацию."Наш источник сообщает, что масштабного вау-эффекта в украинском обществе не произошло после атаки украинских спецслужб 1 июня по России. Нет масштабного воодушевления масс, а наоборот присутствует опасение "ответки". Нет очередей у военкоматов. Украинцы устали от войны. Также в армии не произошло подъема боевого духа, так как на фронте всё плохо", — написал 3 июня популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала указали, что атака "не изменила негативный тренд" в настроении украинского общества.Обстрелы и налётыУтром 3 июня Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 2 июня до 07:00 по московскому времени 3 июня дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 3 БПЛА - над территорией Республики Крым, по 2 БПЛА – над территориями Курской и Белгородской областей, 1 БПЛА – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее Минобороны информировало о новых отражённых атаках."В период с 08:40 до 09:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Белгородской области", — указывалось в заявлении министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 16 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ нанесли 15 ударов, на ясиноватском — 1 атаку. Всего ВСУ было выпущено 43 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ совершили атаку БПЛА-камикадзе по Калининскому району Горловки. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная атака.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Алёшки — 6; Пролетарка — 3; Саги — 3; Днепряны — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 14 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Пролетарка, Песчановка и Алёшки.Также ВСУ совершили атаку БПЛА на энергетическую инфраструктуру Херсонской и Запорожской областей."В результате атаки вражеских БПЛА часть Херсонской области осталась без электроснабжения. Осколками сбитых беспилотников повреждена новая подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области. Без электроснабжения — 150 населённых пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта. Все критические объекты подключены к резервным источникам питания", — писал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале в 00:18.Позднее, в 12:04 он сообщил о новом обстреле."В результате обстрела противника произошло аварийное отключение высоковольтной линии 150 кВ "Джанкой — Мелитополь". Без света и воды остались жители девяти муниципальных округов — Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского, Нижнесерогозского, и частично Каховского, Горностаевского, Верхнерогачинского и Чаплинского. Всего — 288 населённых пунктов, более 227 тысяч человек и 44 социально значимых объекта", — отметил губернатор.Сальдо указал, что энергетики оперативно готовят резервные схемы подачи электричества. Осматриваются линии электропередачи, проверяется оборудование.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий утром, в 07:33, сообщал, что без электроснабжения временно остаются 457 населённых пунктов области, отключение затронуло более 600 000 абонентов."На месте работают энергетики и сотрудники МЧС России по Запорожской области. Возгорания ликвидированы в оперативном режиме, бригады ГУП "Таврия-Энерго" и ПАО "Россети" приступили к восстановительным работам. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также работу критической инфраструктуры", — отметил Балицкий.Утром 3 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Майский, Октябрьский, Разумное, сёла Зеленая Поляна, Красный Октябрь, Крутой Лог, Репное, Таврово и Устинка подверглись атакам 12 беспилотников, 6 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Майский в результате детонации беспилотника на территории коммерческого объекта пострадал мирный житель. Мужчина после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно", — писал Гладков.На территории повреждены 2 автомобиля. В посёлке Разумное повреждён легковой автомобиль, в посёлке Октябрьский — надворная постройка, в селе Устинка разрушен частный дом.В Борисовском районе сегодня ночью по селу Берёзовка с беспилотников сброшены два взрывных устройства. Повреждены частный дом и автомобиль, также уничтожены огнём гараж и одна машина."В Валуйском муниципальном округе сёла Двулучное, Карабаново, Кукуевка, Новопетровка, Шведуновка и хутор Жердевка атакованы 10 беспилотниками, один из которых подавлен. В селе Двулучное повреждено техническое оборудование, в селе Кукуевка — линия электропередачи. Часть жителей села временно остаётся без света. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", — сообщил губернатор.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Волчья Александровка, Коновалово и хутор Плотвянка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакам 3 беспилотников. В селе Коновалово повреждён инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский, Хотмыжск, сёлам Безымено, Головчино, Дорогощь, Дунайка, Мокрая Орловка, Мощеное, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 35 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 11 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, забор другого домовладения и 4 автомобиля, в селе Мокрая Орловка — линия электропередачи."Сегодня ночью в посёлке Хотмыжск в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию частного дома ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь в городской больнице №2 г. Белгорода, отпущен на амбулаторное лечение. Повреждены остекление дома, газовая труба и автомобиль. В селе Головчино от детонации дрона повреждены 2 частных дома, легковой автомобиль и газовая труба", — сообщил губернатор.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 59 боеприпасов, и атакам 11 беспилотниками. Информация о последствиях уточняется."Вчера в медицинское учреждение обратилась женщина, пострадавшая во время обстрела в посёлке Пролетарский Ракитянского района 1 июня. У неё диагностировали баротравму, лечение проходит амбулаторно", — писал Гладков.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Доброе, Маломихайловка, Муром, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 2 артснаряда и совершены атаки 14 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты."В районе села Доброе FPV-дрон атаковал движущуюся ГАЗель. Ранены двое мужчин. Пострадавшим оказана необходимая помощь, лечение проходят амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — сообщил губернатор.На участке автодороги Шебекино — Белгород огнём уничтожена ГАЗель, в селе Новая Таволжанка повреждён частный дом, в селе Маломихайловка — грузовой автомобиль.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал 3 июня утром об атаке украинских БПЛА на регион."Вчера вечером в Большесолдатском районе вражеские БПЛА атаковали здание администрации муниципалитета. Целенаправленные удары пришлись также на школу и ДК в селе Скородном. Все здания повреждены. По предварительным данным, обошлось без пострадавших!" — отметил Хинштейн.Он призвал земляков к бдительности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как на самой Украине восприняли атаку 1 июня — в статье Дмитрия Ковалевича "Провоцирование ядерного удара и срыв переговоров. Что говорят на Украине о целях подрывов и терактов в РФ".

https://ukraina.ru/20250603/dva-varianta-prekrascheniya-ognya-i-ne-tolko-glavnoe-na-utro-3-iyunya-1063589328.html

https://ukraina.ru/20250602/ne-negativnye-peregovory-itogi-2-iyunya-1063583673.html

https://ukraina.ru/20250602/peregovory-v-stambule-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-2-iyunya-1063570437.html

https://ukraina.ru/20250602/memorandum-ukrainy-soboleznovaniya-rubio-glavnoe-na-utro-2-iyunya-1063566118.html

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эксклюзив, хроники, украина, россия, херсонская область, андрей ермак, дмитрий медведев, владимир зеленский, минобороны, офис президента, вооруженные силы украины