https://ukraina.ru/20250603/provotsirovanie-yadernogo-udara-i-sryv-peregovorov-chto-govoryat-na-ukraine-o-tselyakh-podryvov-i-teraktov-1063587818.html

Провоцирование ядерного удара и срыв переговоров. Что говорят на Украине о целях подрывов и терактов в РФ

Провоцирование ядерного удара и срыв переговоров. Что говорят на Украине о целях подрывов и терактов в РФ - 03.06.2025 Украина.ру

Провоцирование ядерного удара и срыв переговоров. Что говорят на Украине о целях подрывов и терактов в РФ

В ночь на 1 июня украинские спецслужбы совершили на территории РФ серию подрывов и терактов на военных аэродромах и железной дороге. Как ни печально, но именно в День защиты детей, который Зеленский накануне отменил на Украине, в ходе подрывов на железной дороге пострадали, в том числе и дети.

2025-06-03T05:30

2025-06-03T05:30

2025-06-03T05:30

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украина

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трамп и зеленский

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Киев признает только теракты против военных аэродромов, завышая в разы количество уничтоженной российской техники. Глава СБУ Малюк уже взял ответственность за эту операцию на себя.Украинский журналист Александр Шелест* утверждает, что на Банковой из этого делают "кино", а это демонстрирует, что ответки там не боятся. Издание "Страна" пишет, что Киев как бы сигнализировал Западу этими ударами, что ядерного удара со стороны Москвы можно, дескать, не опасаться, поэтому Украине нужно передать еще больше дальнобойного оружия, включая немецкие ракеты "Таурус".Примечательно, что теракты произошли накануне переговоров в Стамбуле 2 июня, что украинские эксперты сразу же начали трактовать, как попытку запугать Москву и "улучшить переговорную позицию" Киева. Вышеупомянутый журналист Шелест утверждает, что теракты на железной дороге были совершены, чтобы "русские психанули и вышли из переговорного процесса".Спикер Рады Руслан Стефанчук назвал теракты на аэродромах "обеспечением безъядерного статуса РФ", подразумевая, что нарушен баланс по носителям ядерного вооружения. Зеленский же заявил, что этими ударами Украина продемонстрировала, что "способна к эффективным тактическим решениям в войне с РФ". Проще говоря, Зеленский пытается показать западным ястребам, что Украину еще рано списывать со счетов, поскольку ее основное значение – нанести максимальный урон РФ в качестве камикадзе.Одной из первых реакций на Украине стали опасения ответного удара РФ, в связи с чем Зеленский призвал население не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Его рьяный оппонент депутат Александр Дубинский напоминает из СИЗО, где он находится по обвинению в госизмене, что РФ всегда наносит удары в ответ, и чаще всего - они ассиметричны. По его мнению, Киев просто напрашивается на ответные удары, желательно с жертвами среди гражданских, чтобы накануне переговоров "дискредитировать оппонента".Он также утверждает, что удары по военной авиации РФ на фоне отступлений ВСУ на фронте еще неделю будут выглядеть "очередным отвлекающим маневром в проигрываемой войне".Украинский политолог Антон Гура напоминает, что эйфория украинских националистов по поводу ударов в РФ скоро пройдет, а наступление российской армии с применением новых технологий только усилится.Украинский политолог Руслан Бортник считает, что диверсии на железных дорогах негативно сказываются на восприятии Украины новым американским президентом. "Две недели практически Трамп и его администрация критиковали Москву за то, что они бомбят украинские города. Эта история с поездом, она может ослабить или вообще нивелировать американскую критику в отношении Москвы в этой части, что она наносит удары по украинским городам, что погибло мирное население", – говорит украинский политолог.В то же время, по словам Бортника, Запад в целом положительно воспринимает террористические атаки на РФ, и многим там хотелось бы чтобы эта война продлилась еще несколько лет. "Они смотрят, что вот украинцы подорвали мост, вот украинцы уничтожили значительную часть российской авиации, вот они уже атакуют стратегические силы. Ну еще война пройдет 3-5 лет, и даже пускай Россия приблизится к Днепру, выйдет на реку Днепр, но к тому времени ее стратегическая авиация или будет уничтожена, или повреждена", - рассуждает Бортник.Политолог также говорит, что если не возникает угроза ядерной войны или масштабирования войны на другие регионы, то многих на Западе такой ход войны вполне устраивает.Украинский политолог Михаил Чаплыга не единожды намекал в своих публикациях, что за терактами на территории РФ стоит Великобритания, но Россия не сможет ответить напрямую Лондону.Политолог Кость Бондаренко ожидает после этих терактов усиления позиций главы СБУ и тоже усматривает здесь след британских спецслужб. "Очевидно, в ближайшее время можно ожидать усиления позиций [главы СБУ] Малюка… Параллельно укрепляются позиции и самого Ермака (хотя куда уже еще больше?). Ну а о влиянии Британии я вообще молчу - но с этим пусть разбираются в США", - пишет Бондаренко.В то же время секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко утверждает, что удары по российским аэродромам Киеву помогли организовать именно Соединенные Штаты. По его словам, только у США могли быть разведданные о месте нахождения самолетов российской стратегической авиации, и только они могли предоставить такие данные. С другой же стороны, по мнению Костенко, Дональду Трампу лично могли и не докладывать об этой операции. Его заявление должно либо показать, что американский президент не контролирует свои спецслужбы, либо вызвать у него недоверие к ним.Украинский журналист-международник Олег Ясинский пишет из Чили, что теракты на железной дороге и военных аэродромах РФ – это показательный демарш по нескольким "красным линиям" России."Удар по стратегической авиации, несущей ядерное оружие - прямой шаг подготовки к ядерной войне. Идея - показать, что такую войну можно выиграть, атаками дронов ослабив российские ядерные силы, и поэтому Западу можно вступать в общеевропейский вооруженный конфликт без особых страхов за последствия", - считает Ясинский.В случае жесткого ответа России в ближайшие дни, по мнению Ясинского, - организаторы все равно смогут получить определенную выгоду - заново объединить бранящиеся или колеблющиеся правительства Запада в безусловной поддержке киевского режима.О том, насколько реальным был ущерб РФ от ударов дронами по аэродромам стратегической авиации - в статье Василия Стоякина "БПЛА против стратегической авиации: перемога без победы. О диверсиях на военных аэродромах России"*Признан в РФ иноагентом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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