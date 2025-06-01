https://ukraina.ru/20250601/deputat-verkhovnoy-rady-vladimir-oleynik-o-falsifikatsiyakh-na-vyborakh-parlamenta-i-prezidenta-ukrainy-1063546190.html

Депутат Верховной Рады Владимир Олейник о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины

Депутат Верховной Рады Владимир Олейник о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины - 01.06.2025 Украина.ру

Депутат Верховной Рады Владимир Олейник о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины

Украинцы должны знать, что Зеленский готов уничтожить страну и действует, как Гитлер, который сказал: "Этот народ недостоин, и он должен умереть". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политик, народный депутат Украины V, VI, VII созывов Верховной Рады Владимир Олейник.

2025-06-01T07:20

2025-06-01T07:20

2025-06-01T07:20

интервью

слуга народа

украина.ру

снг

владимир олейник

владимир зеленский

трамп и зеленский

россия

украина

переговоры

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В Институте стран СНГ 29 мая прошел круглый стол "Перспективы переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине". В нем приняли участие украинские и российские политики, юристы и эксперты.В рамках мероприятия корреспондент издания Украина.ру Анна Черкасова поговорила с украинским политиком Владимиром Олейником.— Владимир Николаевич, в какую игру играет Зеленский на переговорах с Россией, как вы считаете?— Первое — удержать власть любыми путями. Для него продолжение конфликта — это власть. Только наступает мир, у него нет шансов на переизбрание, он никому не нужен, никто ему не дает никаких железобетонных гарантий.Второе. Зеленский, как ни парадоксально, заинтересован в том, что, если нет гарантий безопасности ему и его шайке, они готовы к тому, чтобы Украина потерпела поражение. То есть, чтобы Россия зашла туда.Потому что, тогда кто будет судить Зеленского? Саакашвили судили где? В Грузии. Те, кто пришли к власти. А если Грузии не было бы, то кому тогда судить Саакашвили?Поэтому Зеленский (украинцы должны это знать) готов уничтожить Украину. Он действует как Гитлер, который сказал: "Этот народ недостоин и он должен умереть" — так как народ не поддержал его.— В марте 2024 года вы заявили о возможности создания на Украине "правительства национального единства" с целью смещения Владимира Зеленского. Расскажите, как вы это видите? Есть ли сейчас такая возможность?— Есть два варианта формирования власти на Украине: власть от победителя или власть победителя. Например, в Крыму, который стал частью территории России, в Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой областях — здесь власть победителя.В свое время, когда освободили Германию, было сформировано два государства и два правительства. Победитель Советский Союз сформировал ГДР, западные страны — ФРГ. Это власть от победителя.Безусловно, на территории, особенно в ГДР, было создано антинацистское правительство — правительство национального единства, с точки зрения "давайте восстанавливать ГДР, давайте думать о перспективе, и так далее".В нынешней же ситуации, если Россия полностью освободит территорию, это будет решение: или власть победителя, или власть от победителя, как я сказал.Если будет достигнуто политическое решение, например, с Соединёнными Штатами Америки, что необходимо перезагрузить Украину, чтобы не было нацистской власти, чтобы пришли нормальные люди к руководству страной — то может быть сформировано правительство национального единства как переходное. Оно не может быть создано путём выборов на этом этапе.— Почему?— Я вам приведу пример. В 2019 году я тоже баллотировался кандидатом в президенты Украины. Тогда же выдвигался и Зеленский.Я подал все необходимые документы в центральную избирательную комиссию (ЦИК), заплатил налог, а она мне отказала в регистрации, сославшись на Конституцию Украины — что я не проживаю последние 10 лет постоянно на территории страны.Я знал, что такое решение будет принято. Позже мои адвокаты пошли в суд (я не мог находиться на Украине) и донесли мою мысль следующим образом.Первое. В 2016 году я обратился в Дорогомиловский суд Москвы об установлении факта государственного переворота. В заявлении я отметил, что, в силу переворота на Украине, я как политический беженец вынужден быть в России.Это уважительная причина пребывания за пределами Украины, где меня преследуют не из-за серьезные преступления, а за то, что я автор законов 16 января [2014 года]. Но я как депутат именно этим и должен был заниматься.Второе. Я обратил внимание украинского суда на то, что, если он следует такой формуле, то, видимо, уже лишил десятки миллионов граждан Украины, которые выехали за пределы страны, не только права избирать, но и возможности быть избранными. Потому что они преследуются властью и не могут въехать на Украину.Суд на Украине, понятно, встал на сторону власти, и отказал мне.А сегодня еще больше украинцев ущемлены в правах. Возникает вопрос: как можно провести выборы, если половина населения не может даже предложить свои кандидатуры в президенты, в парламент, избраться на местном уровне, и так далее.Поэтому нужна глубинная денацификация, то есть отмена нацистских законов и правил. Или, например, я хочу ориентировать на русском языке, потому что у меня избиратель русскоязычный. Это мое право, которое прописано в статье №10 Конституции Украины: "Государство гарантирует развитие и использование русского языка". А мне запрещают.Так отмените тогда эти законы! Они противоречат не интересам России, а Конституции Украины. И ее статья №8 говорит: "Если законы противоречат Конституции, они должны быть отменены".Поэтому я думаю, что сегодня нет шансов создать на Украине правительство национального единства. Это я имел в виду, когда они подписали соглашение (30 сентября), и все депутаты договорились: а давайте перезагрузим парламент.Потому что, в силу узурпации власти "Слугой народа", сегодня Зеленский — и законодательная, и исполнительная, и судебная власть. То есть — диктатор. А если перезагрузить это и избрать правительство, то явно это станет не человек Зеленского.— А сами баллотироваться будете на пост президента Украины, если будет возможность?— Если дадут деньги, да.— Вы заявили в выступлении, что сегодня в Украине вся власть нелегитимна. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.— Да. Сегодня в Украине вся власть нелегитимна. Это я говорю не столько как политик, а скорее как юрист.Приведу пример. В 2019 году Зеленский был выдвинут кандидатом в президенты от партии "Слуга народа", хотя мог быть и самовыдвиженцем. (В России и Украине есть два способа: или ты самовыдвиженец, или избираешься от партии). От партии выдвинули кандидатов в депутаты, из которых прошли 244 человека.Когда я посмотрел документы партии "Слуга народа", на тот момент у них не было зарегистрировано ни одной областной организации. А по закону партия становится субъектом избирательного процесса тогда, когда в большинстве областей зарегистрированы областные организации.Например, можно подойти к Стефанчуку и спросить: вы стали депутатом от съезда, а от какой партийной областной организации вас выдвинули? И он не ответит. Потому что на момент выдвижения кандидатов единственной зарегистрированной была городская Криворожская партийная организация.Таким образом, в избирательном процессе важны три стадии. Первая — выдвижение, где всё должно быть по закону. Вторая — голосование и агитация. Третье — результат.Зеленский говорит: "За меня 73 [процента избирателя]". А мы отвечаем: "Ты самозванец, оказывается, [пришедший] мошенническим путём". Когда я эту историю в 2019 году рассказал Портнову, он сразу понял, что это нарушение закона. Они попытались изменить ситуацию.— Каким образом?— Первое. Возникла идея, как у мошенников: давайте задним числом зарегистрируем организации. Но это невозможно, потому что необходимо провести собрание и внести их в реестр.Тогда в 2020 году Зеленский, который имел высокие рейтинги, вдруг заявляет, что хочет досрочных выборов. Ему, видимо, подсказали: давай перезагрузи, пока у тебя хороший рейтинг, и станешь президентом без фальсификации.Но они нарвались на статью в избирательном кодексе, в которой написано: если президент сложил свои полномочия для того, чтобы назначить выборы, (а без этого невозможно), то ему запрещено баллотироваться.Они тогда побежали в парламент. А там люди поняли, что Зеленский хочет поменять статью, отменить это правило. Не отменили. Единственное, что сделали, декриминализировали статью, которая предусматривает уголовную ответственность за подачу в ЦИК фальсифицированных документов.Настолько эта тема была мощной в Украине, что было создано общественное движение под названием "Обманутые избиратели". Его участники обратились во все областные суды для того, чтобы подтвердить их решением, что нет областных организаций на тот период. Но Верховный суд Украины запретил этим судам принимать такие иски.Тем не менее члены движения внесли сведения в реестр, и по сути возбуждено уголовное дело. То есть если кто-то придёт к власти, допросит всех депутатов "Слуги народа", они не подтвердят, что были делегатами — значит, съезда не было, и есть состав преступления.Но почему нет парламента, казалось бы — ведь это касается "Слуги народа"? А тут есть ещё одно правило. Парламент может начать работу, если избраны минимум 300 депутатов. Но если вы отнимите от 450 депутатов 244 депутата партии "Слуга народа", то и получается и парламент нелегитимный. А это означает, что и правительство нелегитимно.То есть вся власть на Украине на сегодняшний день — самозванцы. "А царь-то ненастоящий!", как сказал герой одного из произведений.И вот украинцы едут на встречу в Стамбул с меморандумом, с которым каши не сваришь. Видимо, нужно показать Украине на деле, что в следующий раз она может заговорить о потере не четырех, а шести областей. Об этом в интервью Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции.

https://ukraina.ru/20200723/1028344319.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, слуга народа, украина.ру, снг, владимир олейник, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, украина, переговоры, выборы на украине, нацисты