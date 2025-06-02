https://ukraina.ru/20250602/tankist-perezhil-15-popadaniy-no-vypolnyal-boevye-zadachi--ekspert-otsenil-uroven-bronetekhniki-vs-rf-1063527871.html

"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ

"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ - 02.06.2025 Украина.ру

"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ

Российские танки демонстрируют удивительную живучесть под атаками украинских беспилотников, тогда как бронеавтомобили остаются уязвимыми целями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-06-02T06:00

2025-06-02T06:00

2025-06-02T06:00

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По словам эксперта, современные российские танковые экипажи показывают впечатляющую стойкость в условиях массированного применения противником дронов-камикадзе. Несмотря на многочисленные попадания, боевые машины сохраняют способность выполнять поставленные задачи."Я разговаривал с танкистом, который пережил 15 попаданий дронов и все равно выполнял боевые задачи", — подчеркнул Прозоров, отмечая высокий уровень защиты основных боевых танков.В то же время ситуация с бронеавтомобилями выглядит значительно хуже: "Если танк может выдержать множество попаданий, то бронеавтомобиль – нет. Это жирная мишень, на которую слетаются тучи дронов". По словам эксперта, это требует пересмотра тактики применения легкобронированной техники на передовой.Необходимость разработки новых методов защиты бронетехники от массированных атак беспилотников становится все более актуальной, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.

https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html

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