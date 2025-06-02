"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ - 02.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250602/tankist-perezhil-15-popadaniy-no-vypolnyal-boevye-zadachi--ekspert-otsenil-uroven-bronetekhniki-vs-rf-1063527871.html
"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ
"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ - 02.06.2025 Украина.ру
"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ
Российские танки демонстрируют удивительную живучесть под атаками украинских беспилотников, тогда как бронеавтомобили остаются уязвимыми целями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-06-02T06:00
2025-06-02T06:00
новости
украина
россия
василий прозоров
германия
дроны
бпла
бронетехника
атака
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg
По словам эксперта, современные российские танковые экипажи показывают впечатляющую стойкость в условиях массированного применения противником дронов-камикадзе. Несмотря на многочисленные попадания, боевые машины сохраняют способность выполнять поставленные задачи."Я разговаривал с танкистом, который пережил 15 попаданий дронов и все равно выполнял боевые задачи", — подчеркнул Прозоров, отмечая высокий уровень защиты основных боевых танков.В то же время ситуация с бронеавтомобилями выглядит значительно хуже: "Если танк может выдержать множество попаданий, то бронеавтомобиль – нет. Это жирная мишень, на которую слетаются тучи дронов". По словам эксперта, это требует пересмотра тактики применения легкобронированной техники на передовой.Необходимость разработки новых методов защиты бронетехники от массированных атак беспилотников становится все более актуальной, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html
украина
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ce292bafe2d1ee32474e552e4dc5434b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, василий прозоров, германия, дроны, бпла, бронетехника, атака, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, война, война на украине, танки
Новости, Украина, Россия, Василий Прозоров, Германия, дроны, БПЛА, бронетехника, атака, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, война, война на Украине, танки

"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ

06:00 02.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские танки демонстрируют удивительную живучесть под атаками украинских беспилотников, тогда как бронеавтомобили остаются уязвимыми целями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
По словам эксперта, современные российские танковые экипажи показывают впечатляющую стойкость в условиях массированного применения противником дронов-камикадзе. Несмотря на многочисленные попадания, боевые машины сохраняют способность выполнять поставленные задачи.
"Я разговаривал с танкистом, который пережил 15 попаданий дронов и все равно выполнял боевые задачи", — подчеркнул Прозоров, отмечая высокий уровень защиты основных боевых танков.
В то же время ситуация с бронеавтомобилями выглядит значительно хуже: "Если танк может выдержать множество попаданий, то бронеавтомобиль – нет. Это жирная мишень, на которую слетаются тучи дронов". По словам эксперта, это требует пересмотра тактики применения легкобронированной техники на передовой.
Необходимость разработки новых методов защиты бронетехники от массированных атак беспилотников становится все более актуальной, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая, 05:30
Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампанииВозможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае российским военным надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Таким мнением о поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВасилий ПрозоровГерманиядроныБПЛАбронетехникаатакаСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОвойнавойна на Украинетанки
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы
06:45Мечтать не вредно. А жить?
06:15"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
06:00"Танкист пережил 15 попаданий, но выполнял боевые задачи" — эксперт оценил уровень бронетехники ВС РФ
05:45"Нам надо освобождать Сумы и Харьков": Садулаев рассказал о главных задачах России на летнюю кампанию
05:30Разгром под Купянском: военный эксперт раскрыл, как ВС РФ заставили ВСУ в панике бежать с позиций
05:15Стамбул. Второй раунд
05:00Украина за неделю. "Паутина" из подрывов и диверсий в России накануне переговоров
04:45Киевский режим на грани катастрофы: полковник Алехин предупредил о риске потери Сум и Харькова
04:30"Разрушение всех остававшихся рамок": Садулаев назвал причину новой эскалации конфликта на Украине
04:00Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
03:30Прозоров: Дети с освобожденных территорий возвращаются из поездки по России с "горящими глазами"
03:05Почему русские ещё не в Киеве? Украинские и американские эксперты о ситуации на фронтах и внутри Украины
02:16Так входила война. 2 июня 2014 года бандеровцы нанесли авиационный удар по центру Луганска
17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
17:55Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
17:47Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте
17:32Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
17:20Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
17:15Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
Лента новостейМолния