"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Россия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Эксперт убежден, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для продолжительного конфликта. По его словам, страна адаптировала экономику и систему управления под условия СВО, что дает стратегическое преимущество.
"Мы выдержим, а Украина и ее спонсоры - нет", - заявил Садулаев. Он подчеркнул, что российское общество демонстрирует единство и готовность поддерживать армию необходимое время.
Особое внимание эксперт уделил словам руководства страны: "Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет". По мнению Садулаева, это свидетельствует о серьезных долгосрочных планах и расчетах.
При этом волонтер отметил, что поток добровольцев в войска не иссякает, что позволяет постепенно проводить ротацию личного состава.
"Украина же постоянно теряет наиболее подготовленных бойцов, а новые мобилизованные не имеют такой выучки", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
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