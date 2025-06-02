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"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет

"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет - 02.06.2025 Украина.ру

"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет

Россия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-06-02T06:15

2025-06-02T06:15

2025-06-02T06:15

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Эксперт убежден, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для продолжительного конфликта. По его словам, страна адаптировала экономику и систему управления под условия СВО, что дает стратегическое преимущество."Мы выдержим, а Украина и ее спонсоры - нет", - заявил Садулаев. Он подчеркнул, что российское общество демонстрирует единство и готовность поддерживать армию необходимое время.Особое внимание эксперт уделил словам руководства страны: "Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет". По мнению Садулаева, это свидетельствует о серьезных долгосрочных планах и расчетах.При этом волонтер отметил, что поток добровольцев в войска не иссякает, что позволяет постепенно проводить ротацию личного состава.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html

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