"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет - 02.06.2025 Украина.ру
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"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет - 02.06.2025 Украина.ру
"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
Россия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-06-02T06:15
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Эксперт убежден, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для продолжительного конфликта. По его словам, страна адаптировала экономику и систему управления под условия СВО, что дает стратегическое преимущество."Мы выдержим, а Украина и ее спонсоры - нет", - заявил Садулаев. Он подчеркнул, что российское общество демонстрирует единство и готовность поддерживать армию необходимое время.Особое внимание эксперт уделил словам руководства страны: "Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет". По мнению Садулаева, это свидетельствует о серьезных долгосрочных планах и расчетах.При этом волонтер отметил, что поток добровольцев в войска не иссякает, что позволяет постепенно проводить ротацию личного состава.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html
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новости, украина, россия, украина.ру, вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, ресурсы, война, когда закончится сво: прогнозы
Новости, Украина, Россия, Украина.ру, ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, ресурсы, война, когда закончится СВО: прогнозы

"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет

06:15 02.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный батальон специального назначения "АрБат" в Курской области
Отдельный батальон специального назначения АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия обладает достаточными ресурсами для многолетней войны, тогда как Украина и ее западные спонсоры в долгосрочной перспективе не выдержат гонки на истощение. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Эксперт убежден, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для продолжительного конфликта. По его словам, страна адаптировала экономику и систему управления под условия СВО, что дает стратегическое преимущество.
"Мы выдержим, а Украина и ее спонсоры - нет", - заявил Садулаев. Он подчеркнул, что российское общество демонстрирует единство и готовность поддерживать армию необходимое время.
Особое внимание эксперт уделил словам руководства страны: "Наше руководство четко сказало, что мы готовы воевать 20 лет". По мнению Садулаева, это свидетельствует о серьезных долгосрочных планах и расчетах.
При этом волонтер отметил, что поток добровольцев в войска не иссякает, что позволяет постепенно проводить ротацию личного состава.
"Украина же постоянно теряет наиболее подготовленных бойцов, а новые мобилизованные не имеют такой выучки", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая, 05:30
Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампанииВозможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае российским военным надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Таким мнением о поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
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Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: Пока идет война и Россия расширяет буферную зону, Украина будет терять регионы
06:45Мечтать не вредно. А жить?
06:15"Мы выдержим, а Украина – нет": военный волонтер заявил о готовности России воевать 20 лет
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