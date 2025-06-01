Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/putin-poslal-zapadu-chtkiy-signal-po-ukrainskomu-uregulirovaniyu---ar-1063554656.html
Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР - 01.06.2025 Украина.ру
Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
Решение украинской проблемы возможно на условиях Москвы – такой чёткий сигнал отправил западным лидерам российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Associated Press (AP).
2025-06-01T15:24
2025-06-01T15:25
новости
украина
россия
москва
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
всу
сво
прогнозы сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063068662_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_ce585929bd80ca23bd263a7b31ca833f.jpg
Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал Западу об урегулировании конфликта на Украине на его условиях. Об этом пишет"Выдвигая жесткие, бескомпромиссные требования в мирных переговорах с Украиной, продолжая при этом обстреливать ее волнами ракет и беспилотников, президент России Владимир Путин посылает четкий сигнал: он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать сражаться до тех пор, пока они не будут выполнены", - сказано в публикации.Там также отмечено, что президент России старается не злить президента США Дональда Трампа, восхваляя его дипломатию и заявляя об открытости Москвы к мирным переговорам. Делится это "даже несмотря на то, что он выдвигает максималистские условия, которые отвергаются Киевом и Западом", отметило американское издание.Трамп когда-то обещал закончить трёхлетний вооружённый конфликт на Украине за 24 часа, напомнило издание. Теперь он отказался от политики изоляции России, провёл телефонные переговоры с Путиным и очернив Зеленского. В то же время Трамп предостерег Путина от манипуляций и пригрозил Москве санкциями, если она не поддержит его мирные предложения.В публикации отмечено, что если США прекратят или сократят военную помощь Киеву, то это серьезно подорвет боеспособность армии Украины, которая уже испытывает нехватку оружия и боеприпасов.Тем временем немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. Подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции
https://ukraina.ru/20250601/moskva-zainteresovana-prodolzhat-remont-otnosheniy-s-ssha----peskov-1063553495.html
украина
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0c/1063068662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bef2b54e7a3ca775be5bd753c3054ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, всу, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, новости сво россия, переговоры, переговоры по украине 2025, национальные интересы
Новости, Украина, Россия, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, новости СВО Россия, переговоры, переговоры по Украине 2025, национальные интересы

Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР

15:24 01.06.2025 (обновлено: 15:25 01.06.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Решение украинской проблемы возможно на условиях Москвы – такой чёткий сигнал отправил западным лидерам российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал Западу об урегулировании конфликта на Украине на его условиях. Об этом пишет
"Выдвигая жесткие, бескомпромиссные требования в мирных переговорах с Украиной, продолжая при этом обстреливать ее волнами ракет и беспилотников, президент России Владимир Путин посылает четкий сигнал: он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать сражаться до тех пор, пока они не будут выполнены", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что президент России старается не злить президента США Дональда Трампа, восхваляя его дипломатию и заявляя об открытости Москвы к мирным переговорам. Делится это "даже несмотря на то, что он выдвигает максималистские условия, которые отвергаются Киевом и Западом", отметило американское издание.
14:13
Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - ПесковВ Кремле внимательно следят за каждым высказыванием президента США, так как Москва заинтересована в восстановлении отношений с Вашингтоном. Об этом в опубликованном 1 июня комментарии заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Трамп когда-то обещал закончить трёхлетний вооружённый конфликт на Украине за 24 часа, напомнило издание. Теперь он отказался от политики изоляции России, провёл телефонные переговоры с Путиным и очернив Зеленского. В то же время Трамп предостерег Путина от манипуляций и пригрозил Москве санкциями, если она не поддержит его мирные предложения.
В публикации отмечено, что если США прекратят или сократят военную помощь Киеву, то это серьезно подорвет боеспособность армии Украины, которая уже испытывает нехватку оружия и боеприпасов.
Тем временем немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. Подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
Актуальное интервью на эту тему: Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМоскваВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВСУСВОпрогнозы СВОкогда закончится СВО: прогнозыновости СВО Россияпереговорыпереговоры по Украине 2025национальные интересы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:59Как контролировали мигрантов в СССР и чем это отличается от ситуации в России — Ищенко
17:55Ракетами Storm Shadow поражены гражданские объекты в Краснодоне
17:47Флюгер НАТО на всех ветрах. Девять лиц генсека Альянса Марка Рютте
17:32Определено место и время российско-украинских переговоров в Стамбуле
17:20Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня
17:15Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
16:54Зеленский заслушал доклады делегации, отправляющейся в Стамбул на переговоры с Россией
16:41Российская делегация отправилась в Стамбул на переговоры по Украине
16:27"Приключения Петрова и Васечкина". Как фамилия Андропова спасла культовый фильм советских детей
15:52Богдан Безпалько: После подрыва под Брянском Киев ждет ответного удара России, чтобы сорвать переговоры
15:46Стамбул-2: театр абсурда
15:39В Брянской области объявили о выплатах пострадавшим и трауре
15:24Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Лента новостейМолния