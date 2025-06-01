Путин послал Западу чёткий сигнал по украинскому урегулированию - АР
15:24 01.06.2025 (обновлено: 15:25 01.06.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Решение украинской проблемы возможно на условиях Москвы – такой чёткий сигнал отправил западным лидерам российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал Западу об урегулировании конфликта на Украине на его условиях. Об этом пишет
"Выдвигая жесткие, бескомпромиссные требования в мирных переговорах с Украиной, продолжая при этом обстреливать ее волнами ракет и беспилотников, президент России Владимир Путин посылает четкий сигнал: он примет урегулирование только на своих условиях и будет продолжать сражаться до тех пор, пока они не будут выполнены", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что президент России старается не злить президента США Дональда Трампа, восхваляя его дипломатию и заявляя об открытости Москвы к мирным переговорам. Делится это "даже несмотря на то, что он выдвигает максималистские условия, которые отвергаются Киевом и Западом", отметило американское издание.
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Трамп когда-то обещал закончить трёхлетний вооружённый конфликт на Украине за 24 часа, напомнило издание. Теперь он отказался от политики изоляции России, провёл телефонные переговоры с Путиным и очернив Зеленского. В то же время Трамп предостерег Путина от манипуляций и пригрозил Москве санкциями, если она не поддержит его мирные предложения.
В публикации отмечено, что если США прекратят или сократят военную помощь Киеву, то это серьезно подорвет боеспособность армии Украины, которая уже испытывает нехватку оружия и боеприпасов.
Тем временем немецкое издание указало на перспективу краха правительства Украины и ВСУ. Подробности в публикации Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
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