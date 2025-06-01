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Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit

Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit - 01.06.2025 Украина.ру

Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit

Неудачный для Украины исход вооружённого конфликта и переговоров в Стамбуле может стимулировать крах правительства страны и распад её армии. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.

2025-06-01T10:19

2025-06-01T10:19

2025-06-01T10:19

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"По данным Минобороны России, Россия добилась дальнейших территориальных приобретений в Донецкой и Сумской областях Украины. Сообщается, что военные взяли под контроль поселок Новополь в Донецкой области и захватили поселок Водолаги в Сумской области", - сообщило немецкое издание.Оно также отметило другие успехи российской армии в ходе СВО и тяжёлое положение украинского военно-политического руководства на дипломатическом фронте."Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве [с Россией]", – констатировали в немецком издании.Там также обратили внимание на сообщения из России об обрушении двух мостов в приграничных с Украиной районах российских Курской и Брянской областей. В результате инцидентов есть погибшие и раненые, сказано в публикации.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

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новости, россия, украина, стамбул, переговоры, переговоры по украине 2025, мир с украиной, постсоветское пространство, сво, когда закончится сво: прогнозы, кабмин