Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/pravitelstvo-ukrainy-mozhet-rukhnut-iz-za-peregovorov-o-kapitulyatsii--zeit-1063550626.html
Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit - 01.06.2025 Украина.ру
Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
Неудачный для Украины исход вооружённого конфликта и переговоров в Стамбуле может стимулировать крах правительства страны и распад её армии. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
2025-06-01T10:19
2025-06-01T10:19
новости
россия
украина
стамбул
переговоры
переговоры по украине 2025
мир с украиной
постсоветское пространство
сво
когда закончится сво: прогнозы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063520559_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_bacc2b4d383a4d44384c51751b1f729e.jpg
"По данным Минобороны России, Россия добилась дальнейших территориальных приобретений в Донецкой и Сумской областях Украины. Сообщается, что военные взяли под контроль поселок Новополь в Донецкой области и захватили поселок Водолаги в Сумской области", - сообщило немецкое издание.Оно также отметило другие успехи российской армии в ходе СВО и тяжёлое положение украинского военно-политического руководства на дипломатическом фронте."Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве [с Россией]", – констатировали в немецком издании.Там также обратили внимание на сообщения из России об обрушении двух мостов в приграничных с Украиной районах российских Курской и Брянской областей. В результате инцидентов есть погибшие и раненые, сказано в публикации.Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
россия
украина
стамбул
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1e/1063520559_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_a33cd6e0f9926e044c06b7dd0bbbdcb8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, стамбул, переговоры, переговоры по украине 2025, мир с украиной, постсоветское пространство, сво, когда закончится сво: прогнозы, кабмин
Новости, Россия, Украина, Стамбул, переговоры, переговоры по Украине 2025, мир с Украиной, постсоветское пространство, СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Кабмин

Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit

10:19 01.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Неудачный для Украины исход вооружённого конфликта и переговоров в Стамбуле может стимулировать крах правительства страны и распад её армии. Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit.
"По данным Минобороны России, Россия добилась дальнейших территориальных приобретений в Донецкой и Сумской областях Украины. Сообщается, что военные взяли под контроль поселок Новополь в Донецкой области и захватили поселок Водолаги в Сумской области", - сообщило немецкое издание.
Оно также отметило другие успехи российской армии в ходе СВО и тяжёлое положение украинского военно-политического руководства на дипломатическом фронте.
"Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы, которые продолжат сражаться против России, группы, которые сдадутся, и солдат, которые станут искать спасения в сотрудничестве [с Россией]", – констатировали в немецком издании.
Там также обратили внимание на сообщения из России об обрушении двух мостов в приграничных с Украиной районах российских Курской и Брянской областей. В результате инцидентов есть погибшие и раненые, сказано в публикации.
Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСтамбулпереговорыпереговоры по Украине 2025мир с Украинойпостсоветское пространствоСВОкогда закончится СВО: прогнозыКабмин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
10:44В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
10:19Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
09:35"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
09:33Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
09:25"Так и есть": Келлог согласился с мнением Путина о прокси-войне НАТО с Россией
08:40Кличко: "На Украине воняет", опасные танцы в туалете, почему Зеленский усилил охрану и другие скандалы
08:25"Разорвут на части". Украинские эксперты о пугающем будущем работников ТЦК и всей Украины
08:10Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне
08:00Виктор Кутырь: Киевский режим копит силы и готовит удар в Брянской области по образцу 2024 года
07:50"Занимают дома местных жителей": эксперт рассказал, как ВСУ превращают в крепость Белополье
07:45Перенджиев рассказал, как России обезопасить себя от атак ВСУ
07:30За ним никто не стоит: Борисов о том, как Мерц раскрыл Путину свою несерьезность
07:20Депутат Верховной Рады Владимир Олейник о фальсификациях на выборах парламента и президента Украины
07:15Не допустить новую Суджу: Садулаев назвал для ВС РФ задачу минимум на эту летнюю кампанию
07:10Александр Полищук: ВС РФ пошли на Константиновку, потому что ВСУ не могут устоять перед арифметикой войны
07:00ВСУ готовят наступление на Брянскую область: Кутырь о предотвращении операции противника
06:50Западная Украина за минувшую неделю: Цыгане против пограничников, а полиция против Моргенштерна*
06:45Разгром ВСУ под Купянском: как точные удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Лента новостейМолния