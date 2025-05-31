https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html

Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая

Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая - 31.05.2025 Украина.ру

Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая

Украина перебрасывает стратегические резервы в Сумскую область. Украина нанесла удары по Курской области

2025-05-31T09:56

2025-05-31T09:56

2025-05-31T13:07

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Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — заявил собеседник агентства.По его словам, переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта."Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как "пушечное мясо", отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.Тем временем украинские источники сообщают об изменении настроений в Сумской области."Наш источник сообщает, что украинские военные жалуются, что настроения местных на Донбассе и даже на северо-востоке Украины изменились (Сумская и Харьковская области). Если в 2022 году огромное большинство местного населения этих районов поддерживало Украину. Такой тренд присутствовал всюду. То последние полгода кардинально иная картина. Местные не доверяют, не любят и боятся ВСУ, а также крайне негативно относятся к украинской власти и лично Зеленскому", — написал 30 мая популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, "Банковая умудрилась настроить против себя свой же народ, который теперь нейтрально, а порой и положительно относится к русским, и негативно к Украине"."Это всё результат политики Зеленского и его "офиса". Это влияет кардинально на ситуацию на фронте. Местные, которые остаются в подвалах, встречают русских радостно, что поднимает боевой дух ВС РФ", — подытожили авторы канала.Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.Вечером 28 мая стало известно, что Владимир Зеленский досрочно прекратил визит в Германию.Зеленский не посетил вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило немецкое издание Der Spiegel.По его информации, на такой шаг Зеленский пошел из-за поступающей информации о том, что Россия продвигается в Сумской области и готовит масштабное наступление."Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку", — сообщило издание.Однако российский политолог Марат Баширов указал, что причиной срочного прерывания визита Зеленского могла быть не только обстановка в Курской области."Зеленский прервал поездку в ФРГ и помчался на поезд из Польши в Киев. Ссылаются на военные события в Сумской области, но по моей информации (не спрашивайте от кого, не скажу) причина другая. Бывает так: вернулся в кабинет, а на стуле уже другой сидит", — отметил Баширов.При этом ряд экспертов уже призывает жителей Сум эвакуироваться из города.Удары по Курской областиНочью 31 мая врио губернатора Курской области в своём телеграм-канале Александр Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по региону."ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных МКД. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по 3-му этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных", — написал Хинштейн в 00:54 в своём телеграм-канале.Он отметил, что пострадали семеро человек."В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Ещё двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!" — отметил Хинштейн.Хинштейн заявил, что власти помогут жителям, чьи дома пострадали в результате атаки."В посёлке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж — пожарные расчёты сейчас работают на месте. В одном из строений находилась семья из трёх человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ, сейчас с ними работают медики. На месте происшествия находится глава района. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!" — заявил Хинштейн.Спустя 8 с небольшим часов он уточнил данные по итогам украинских атак."Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", — рассказал Хинштейн.Он также сообщил о состоянии пострадавших в Рыльске."Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина — в тяжёлом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице. Уверен, наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить людей на ноги!" — подчеркнул врио губернатора.Также Хинштейн рассказал о других ударах Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Удары ВСУ по нашей территории продолжаются. Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля. Лёгкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", — сообщил Хиншйтен.Он призвал жителей региона соблюдать максимальную бдительность и беречь себя.Об изменении украинской тактики — в статье Алексея Туманова "Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба".

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https://ukraina.ru/20250530/ukrainskaya-isterika-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-maya-1063517635.html

https://ukraina.ru/20250530/nadezhda-rossii-bunt-v-zakarpate-glavnoe-na-utro-30-maya-1063507954.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, сумская область, курская область, владимир зеленский, хинштейн, вооруженные силы украины, вс рф, европейская комиссия