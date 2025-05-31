https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая - 31.05.2025 Украина.ру
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая
Украина перебрасывает стратегические резервы в Сумскую область. Украина нанесла удары по Курской области
2025-05-31T09:56
2025-05-31T09:56
2025-05-31T13:07
эксклюзив
хроники
украина
сумская область
курская область
владимир зеленский
хинштейн
вооруженные силы украины
вс рф
европейская комиссия
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Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве."В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — заявил собеседник агентства.По его словам, переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта."Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как "пушечное мясо", отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.Тем временем украинские источники сообщают об изменении настроений в Сумской области."Наш источник сообщает, что украинские военные жалуются, что настроения местных на Донбассе и даже на северо-востоке Украины изменились (Сумская и Харьковская области). Если в 2022 году огромное большинство местного населения этих районов поддерживало Украину. Такой тренд присутствовал всюду. То последние полгода кардинально иная картина. Местные не доверяют, не любят и боятся ВСУ, а также крайне негативно относятся к украинской власти и лично Зеленскому", — написал 30 мая популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По словам авторов канала, "Банковая умудрилась настроить против себя свой же народ, который теперь нейтрально, а порой и положительно относится к русским, и негативно к Украине"."Это всё результат политики Зеленского и его "офиса". Это влияет кардинально на ситуацию на фронте. Местные, которые остаются в подвалах, встречают русских радостно, что поднимает боевой дух ВС РФ", — подытожили авторы канала.Президент России Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.Вечером 28 мая стало известно, что Владимир Зеленский досрочно прекратил визит в Германию.Зеленский не посетил вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило немецкое издание Der Spiegel.По его информации, на такой шаг Зеленский пошел из-за поступающей информации о том, что Россия продвигается в Сумской области и готовит масштабное наступление."Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку", — сообщило издание.Однако российский политолог Марат Баширов указал, что причиной срочного прерывания визита Зеленского могла быть не только обстановка в Курской области."Зеленский прервал поездку в ФРГ и помчался на поезд из Польши в Киев. Ссылаются на военные события в Сумской области, но по моей информации (не спрашивайте от кого, не скажу) причина другая. Бывает так: вернулся в кабинет, а на стуле уже другой сидит", — отметил Баширов.При этом ряд экспертов уже призывает жителей Сум эвакуироваться из города.Удары по Курской областиНочью 31 мая врио губернатора Курской области в своём телеграм-канале Александр Хинштейн сообщил об ударах ВСУ по региону."ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных МКД. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по 3-му этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных", — написал Хинштейн в 00:54 в своём телеграм-канале.Он отметил, что пострадали семеро человек."В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Ещё двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!" — отметил Хинштейн.Хинштейн заявил, что власти помогут жителям, чьи дома пострадали в результате атаки."В посёлке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж — пожарные расчёты сейчас работают на месте. В одном из строений находилась семья из трёх человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ, сейчас с ними работают медики. На месте происшествия находится глава района. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!" — заявил Хинштейн.Спустя 8 с небольшим часов он уточнил данные по итогам украинских атак."Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", — рассказал Хинштейн.Он также сообщил о состоянии пострадавших в Рыльске."Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина — в тяжёлом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице. Уверен, наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить людей на ноги!" — подчеркнул врио губернатора.Также Хинштейн рассказал о других ударах Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Удары ВСУ по нашей территории продолжаются. Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля. Лёгкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", — сообщил Хиншйтен.Он призвал жителей региона соблюдать максимальную бдительность и беречь себя.Об изменении украинской тактики — в статье Алексея Туманова "Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба".
https://ukraina.ru/20250530/predotvraschnnyy-terakt-v-moskve-gur-pytaetsya-nagnetat-paniku-itogi-30-maya-1063531168.html
https://ukraina.ru/20250530/ukrainskaya-isterika-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-maya-1063517635.html
https://ukraina.ru/20250530/nadezhda-rossii-bunt-v-zakarpate-glavnoe-na-utro-30-maya-1063507954.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, украина, сумская область, курская область, владимир зеленский, хинштейн, вооруженные силы украины, вс рф, европейская комиссия
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 мая
09:56 31.05.2025 (обновлено: 13:07 31.05.2025)
Украина перебрасывает стратегические резервы в Сумскую область. Украина нанесла удары по Курской области
Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости
в российском силовом ведомстве.
"В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — заявил собеседник агентства.
По его словам, переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта.
"Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как "пушечное мясо", отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.
Тем временем украинские источники сообщают об изменении настроений в Сумской области.
"Наш источник сообщает, что украинские военные жалуются, что настроения местных на Донбассе и даже на северо-востоке Украины изменились (Сумская и Харьковская области). Если в 2022 году огромное большинство местного населения этих районов поддерживало Украину. Такой тренд присутствовал всюду. То последние полгода кардинально иная картина. Местные не доверяют, не любят и боятся ВСУ, а также крайне негативно относятся к украинской власти и лично Зеленскому
", — написал 30 мая популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
".
По словам авторов канала, "Банковая умудрилась настроить против себя свой же народ, который теперь нейтрально, а порой и положительно относится к русским, и негативно к Украине".
"Это всё результат политики Зеленского и его "офиса". Это влияет кардинально на ситуацию на фронте. Местные, которые остаются в подвалах, встречают русских радостно, что поднимает боевой дух ВС РФ", — подытожили авторы канала.
Президент России Владимир Путин
ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
Вечером 28 мая стало известно, что Владимир Зеленский
досрочно прекратил визит в Германию.
Зеленский не посетил вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен
, сообщило немецкое издание Der Spiegel
.
По его информации, на такой шаг Зеленский пошел из-за поступающей информации о том, что Россия продвигается в Сумской области и готовит масштабное наступление.
"Очевидно, Зеленский посчитал неуместным находиться за границей на торжественном мероприятии, учитывая обстановку", — сообщило издание.
Однако российский политолог Марат Баширов указал
, что причиной срочного прерывания визита Зеленского могла быть не только обстановка в Курской области.
"Зеленский прервал поездку в ФРГ и помчался на поезд из Польши в Киев. Ссылаются на военные события в Сумской области, но по моей информации (не спрашивайте от кого, не скажу) причина другая. Бывает так: вернулся в кабинет, а на стуле уже другой сидит", — отметил Баширов.
При этом ряд экспертов уже призывает жителей Сум эвакуироваться из города.
Ночью 31 мая врио губернатора Курской области в своём телеграм-канале Александр Хинштейн
сообщил об ударах ВСУ по региону.
"ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных МКД. На первом этаже загорелась квартира, огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар ликвидирован. В соседнем доме беспилотник ударил по 3-му этажу, в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей МКД эвакуировали, им предложено временное размещение, но все предпочли побыть у родных", — написал Хинштейн в 00:54 в своём телеграм-канале.
Он отметил, что пострадали семеро человек.
"В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Ещё двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!" — отметил Хинштейн.
Хинштейн заявил, что власти помогут жителям, чьи дома пострадали в результате атаки.
"В посёлке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж — пожарные расчёты сейчас работают на месте. В одном из строений находилась семья из трёх человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ, сейчас с ними работают медики. На месте происшествия находится глава района. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!" — заявил Хинштейн.
Спустя 8 с небольшим часов он уточнил данные по итогам украинских атак.
"Количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек. К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали ещё двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", — рассказал Хинштейн.
Он также сообщил о состоянии пострадавших в Рыльске.
"Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина — в тяжёлом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице. Уверен, наши врачи сделают всё возможное и невозможное, чтобы поставить людей на ноги!" — подчеркнул врио губернатора.
Также Хинштейн рассказал о других ударах Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Удары ВСУ по нашей территории продолжаются. Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные. В результате удара в соседнем МКД выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля. Лёгкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", — сообщил Хиншйтен.
Он призвал жителей региона соблюдать максимальную бдительность и беречь себя.