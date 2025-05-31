Правительства Запада огорчены проблемой продолжения поддержки Украины
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие выставки трофейной техники в Санкт-Петербурге
При обсуждении перспектив продолжения поддержки киевского режима на встрече представителей западных государств в Гааге царило мрачное настроение. Об этом 31 мая сообщила британская газета The Telegraph.
Официальные лица Британии и Франции, разрабатывающие планы по миротворческим силам на Украине, обсудили необходимость "реального отношения" к отказу Дональда Трампа от поддержки украинского руководства, сказано в публикации. Чиновники согласились сместить акцент с развертывания европейских войск на Украине для поддержки режима прекращения огня на поддержание долгосрочной обороны Киева от вторжения России без поддержки США.
12:09"Капитуляции России ожидать не приходилось, мы теперь стали немного честнее" - глава МИД ФРГС самого начала СВО официальный Берлин не ожидал поражения российской армии и не ждёт теперь, надеясь на переговоры. Об этом в опубликованном 30 мая интервью заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль
В Гааге, по словам европейского дипломата, речь шла о сохранении необходимой поддержки киевского режима в условиях, когда США продолжат предоставлять только ограниченную помощь – например, разведданными.
"Мы также согласились с необходимостью усилить экономическое давление на Россию", - добавил аноним.
На переговорах в столице Нидерландов присутствовали "политические директора" из министерств иностранных дел. Встреча ознаменовала резкое изменение ролей "коалиции желающих", застрельщиками которой выступили британский премьер-министр Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон. По информации издания, более 30 стран выразили свою поддержку этой коалиции, хотя лишь немногие публично предложили разместить войска на территории Украины.
"Главным вопросом было, готов ли Вашингтон предоставить то, что британские деятели назвали "гарантией безопасности" или "поддержкой" для этих сил", - отметило издание.
Европейские страны также согласились пригласить Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге. Его участие ранее было под вопросом после того, как президент США Дональд Трамп открыто выступил против членства Украины в западном военном альянсе.
"Мы говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, - заявил 30 мая спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог. - И мы не единственная страна, которая так говорит. Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны в НАТО, и для того, чтобы вы вступили в НАТО, нужны 32 из 32".
Британское издание отметило, что Вашингтон не разрешал новые поставки оружия на Украину с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США. При этом ещё идут поставки вооружении, согласованные во время пребывания в должности Джо Байдена. США также одобрили продажу Украине запчастей для истребителей F-16 и разрешили европейским странам поставлять оборудование американского производства.
В начале июня Британия и Германия проведут встречу Контактной группы по милитаризации Украины ("формат Рамштайн").
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