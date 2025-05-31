https://ukraina.ru/20250531/evakuatsiya-iz-sumskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-31-maya-1063540321.html

Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 мая

Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 мая - 31.05.2025 Украина.ру

Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 мая

Украинская власть принудительно эвакуирует жителей 11 населённых пунктов в Сумской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-31T13:05

2025-05-31T13:05

2025-05-31T13:06

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Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров распорядился об обязательной эвакуации жителей ещё 11 населённых пунктов Сумской области.Эвакуация проводится из таких населенных пунктов: Горобовка (Речковская сельская община), Штановка, Вороновка, Янченки (Белопольская городская община), Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянская городская община), Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).Властии пообещали всем, кто нуждается в помощи, предоставить транспорт, гуманитарную помощь, временное размещение и социальные выплаты."Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации", — отмечалось в сообщении Сумской ОВА.Часть сёл, население которых эвакуируется, находится возле Ворожбы-Белополье - это населённые пункты неподалёку от российского Тёткино.Ранее источник РИА Новости в одном из российских силовых ведомств сообщил о том, что украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области."В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — заявил собеседник агентства.По его словам, переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта."Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как "пушечное мясо", отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.До этого украинские источники сообщали о том, что в Сумской области изменились настроения местного населения по отношению к украинской власти, которую стали ненавидеть.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона России 7 ударов.На горловском направлении было нанесено 4 удара, на донецком направлении — 1 удар, на ясиноватском направлении — 1 удар, на енакиевском направлении — 1 удар. Всего ВСУ выпустили 23 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 39 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 39 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Старая Збурьевка — 4; Днепряны — 9; Каиры — 11; Горностаевка — 8; Новая Каховка — 7", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки и Великая Лепетиха.Утром 31 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Беловское, Бессоновка, Бочковка, Нижний Ольшанец, Николаевка, Никольское, Орловка, Отрадное, Репное и Ясные Зори выпущен один боеприпас и нанесены удары 12 беспилотников, 8 из которых сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждены частный дом, забор соседнего домовладения и 4 надворные постройки, в селе Беловское — оборудование на территории предприятия, в селе Орловка — легковой автомобиль, в селе Нижний Ольшанец — инфраструктурный объект связи, в селе Бочковка — инфраструктурный объект водоснабжения", — писал губернатор.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 2 беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Грузское — частное домовладение."Вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился ещё один пострадавший от удара дрона по автомобилю в районе села Зозули. Мужчине диагностировали баротравму. После оказания необходимой помощи отпущен на амбулаторное лечение", — сообщил Гладков.Над Валуйским муниципальным округом был подавлен один беспилотник."В селе Логачевка, где с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации, от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель", — писал Гладков.В Волоконовском районе в селе Грушевка сегодня ночью в результате атаки беспилотника на территории предприятия повреждены помещение и две единицы техники.В Грайворонском муниципальном округе сёла Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 9 боеприпасов, и атакам 4 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Пороз повреждена линия электропередачи. Аварийные службы восстановили электроснабжение во всех населённых пунктах.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 19 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 13 беспилотников. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Авиловка, Архангельское, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка и Терезовка подверглись 3 обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты."В результате обстрела города Шебекино получили ранения два человека — мужчина и женщина. Пострадавшие продолжают лечение в больнице. По оценке медиков, состояние удовлетворительное. На участке дороги Архангельское — Муром в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Он в тяжёлом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу. Ещё один человек получил ранения в селе Вознесеновка, где дрон атаковал ГАЗель. Пострадавшему оказали помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно. Машина уничтожена огнём", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждены 3 частных дома, надворная постройка, 2 предприятия, 12 транспортных средств и гараж, в селе Ржевка — частное домовладение и забор другого дома, в селе Авиловка — легковой автомобиль, в селе Вознесеновка — частный дом, забор другого дома и грузовой автомобиль, в селе Маломихайловка — КамАЗ. Рано утром в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль, который загорелся, возгорание ликвидировано.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утром сообщал о том, что количество пострадавших в результате атаки на Льговский и Рыльский районы региона возросло до 14 человек.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О царящих на Украине настроениях — в статье Михаила Павлива "Что скрывает власть. Закрытая социология на Украине".

https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html

https://ukraina.ru/20250530/predotvraschnnyy-terakt-v-moskve-gur-pytaetsya-nagnetat-paniku-itogi-30-maya-1063531168.html

https://ukraina.ru/20250530/ukrainskaya-isterika-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-maya-1063517635.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, сумская область, украина, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, михаил павлив