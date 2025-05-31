Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении - 31.05.2025 Украина.ру
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Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении
Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении - 31.05.2025 Украина.ру
Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении
Активное наступление подразделений российской армии на Южно-Донецком направлении продолжается. Об этом 31 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-05-31T11:44
2025-05-31T11:44
новости
россия
южно-донецкое направление
алексеевка
вооруженные силы украины
украина
наступление
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"Российская армия успешно контролирует Троицкое, ведет интенсивные боевые действия в районах Орехово и Алексеевки, а также продолжает продвигаться вдоль реки Волчья и в направлении Отрадного", - сказано в публикации.Троицкое полностью перешло под контроль сил российской армии, сказано в публикации, что укрепляет позиции ВС РФ на этом участке фронта. В итоге активные боевые действия переместились в северную и северо-восточную часть Орехово, где продолжается давление на оборонительные позиции ВСУ."В районе Алексеевки продолжается интенсивная огневая обработка оборонительных позиций противника. Подразделения ВС РФ используют артиллерию и дроны для точечных ударов по позициям ВСУ, что создает давление на оборону украинских сил в этом районе", - отметил телеграм-канал.Он также сообщил, что российские штурмовые группы продвинулись вдоль реки Волчья на два километра, заняв позиции западнее Богатыря и частично закрепившись на краю посадки. Так создаётся угроза для стабилизации обороны ВСУ в этом секторе."На участке Комар-Федоровка продолжаются интенсивные позиционные бои. Здесь обе стороны продолжают удерживать свои позиции, но без значительных изменений на фронте", - заметил "Донбасский Партизан".Кроме того, российские подразделения продолжают расширять зону контроля в районе Отрадного, улучшая тактическое положение на поле боя. Это укрепляет их позиции и способствует дальнейшему наступлению.Ранее на эту тему: Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка Гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробности в публикации Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
https://ukraina.ru/20250531/prezidentskaya-opleukha-rynochnye-otnosheniya-zelenskogo-s-mertsem-i-uspekhi-na-fronte-nedelya-v-1063519043.html
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новости, россия, южно-донецкое направление, алексеевка, вооруженные силы украины, украина, наступление, наступление россии на украину, наступление вс рф, наступление россии, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, донбасс, новости донбасса
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Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении

11:44 31.05.2025
 
Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении - Донбасский Партизан
Армия России развивает успех на Южно-Донецком направлении - Донбасский Партизан
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Активное наступление подразделений российской армии на Южно-Донецком направлении продолжается. Об этом 31 мая сообщил телеграм-канал "Донбасский Партизан"
"Российская армия успешно контролирует Троицкое, ведет интенсивные боевые действия в районах Орехово и Алексеевки, а также продолжает продвигаться вдоль реки Волчья и в направлении Отрадного", - сказано в публикации.
Троицкое полностью перешло под контроль сил российской армии, сказано в публикации, что укрепляет позиции ВС РФ на этом участке фронта. В итоге активные боевые действия переместились в северную и северо-восточную часть Орехово, где продолжается давление на оборонительные позиции ВСУ.
"В районе Алексеевки продолжается интенсивная огневая обработка оборонительных позиций противника. Подразделения ВС РФ используют артиллерию и дроны для точечных ударов по позициям ВСУ, что создает давление на оборону украинских сил в этом районе", - отметил телеграм-канал.
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Он также сообщил, что российские штурмовые группы продвинулись вдоль реки Волчья на два километра, заняв позиции западнее Богатыря и частично закрепившись на краю посадки. Так создаётся угроза для стабилизации обороны ВСУ в этом секторе.
"На участке Комар-Федоровка продолжаются интенсивные позиционные бои. Здесь обе стороны продолжают удерживать свои позиции, но без значительных изменений на фронте", - заметил "Донбасский Партизан".
Кроме того, российские подразделения продолжают расширять зону контроля в районе Отрадного, улучшая тактическое положение на поле боя. Это укрепляет их позиции и способствует дальнейшему наступлению.
Ранее на эту тему: Наступление под Харьковом, оборона в Сумской области и продвижение в ДНР. Фронтовая сводка
Гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру рассказал о ситуации в зоне СВО. Подробности в публикации Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
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