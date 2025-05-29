https://ukraina.ru/20250529/sdelka-s-trampom-i-usluga-turtsii-dmitriy-vydrin-o-tom-kak-rf-zakonchit-voynu-na-ukraine-za-paru-1063477232.html
Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев - 29.05.2025 Украина.ру
Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
У России есть минимум два предложения к Дональду Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Турция считает себя глобальным игроком в геополитической сфере и региональным — в экономической. Россия может помочь совместить оба уровня.
2025-05-29T07:00
2025-05-29T07:00
2025-05-29T07:00
интервью
россия
сша
дональд трамп
кит келлог
украина
совбез
владимир путин
переговоры
геополитика
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О том, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.Президент США Дональд Трамп, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев и спецпредставитель американского лидера Кит Келлогобменялись колкими соображениями насчет рисков Третьей мировой войны в сложившихся обстоятельствах.В частности 27 мая в соцсети Truth Social Дональд Трамп написал: "чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!"Дмитрий Медведев ответил на заявление американского лидера в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война", выразив надежду, что "Трамп это понимает".Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился Кит Келлог, который написал в соцсети Х, что заявление Медведева безрассудно, и призвал Москву "прекратить огонь немедленно".— Дмитрий Игнатьевич, давайте попробуем разобраться в этом обмене колкостями. С чем связаны такие заявления Трампа на фоне восстановления отношений с Россией и Путиным? На него идет давление со стороны глобалистов?— Знающие люди говорят, что в мире есть три лидера, на которых бесполезно давить: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Соответственно, я бы здесь не говорил о гипотетическом "давлении".Дело в другом. Уже упоминал, что некогда обратил внимание на горизонтальные отметины на соснах в одном американском заповеднике. Оказалось, что так метят свою территорию медведи гризли.Один подходит к стволу, тянется вверх и ставит отметину. Другой, увидев знак, подходит и пытается повторить. Если не дотягивается, сразу убегает с территории — чтобы не пересечься с более рослым обитателем.Но если второй медведь поставит метку выше первого — его сородич убежит, когда увидит след. Дело в том, что гризли чудовищно сильны и не рискуют драться в реальном времени, чтобы не получить фатального вреда.Янки действуют в аналогичной парадигме. Вот, сделали зарубку. А наш лидер взял и послал "ответку" через своего зама по Совбезу. Как в русской сказке: сначала, мол, померься силушкой с моим меньшим братцем. Оказалось, что компактный Медведев сделал метку намного выше, чем американцы — так, что многие из них уже готовы бежать "до канадской границы". Проблема для наших оппонентов еще в том, что наш бурый медведь — единственное животное, которое не выдает своих намерений перед нападением. Сталкиваясь с ним, невозможно понять, он еще играет или уже убивает.Американская внешняя политика на 70% построена на блефе, включая порой самые свирепые угрозы. Они это знают. Но не знают на сколько процентов реальны наши обещания по "ответке". Именно поэтому, они и стали смягчать, сглаживать остроту взаимных колкостей. Короче, отползут партнеры — не волнуйтесь.— Заявления Келлога в принципе не новы, как и его проукраинский настрой. Насколько сильно влияние Келлога сейчас в американской администрации и его влияние на решения вокруг украинского конфликта?— Келлог, хоть и Кит, но не медведь. Он не принадлежит ни к одной из влиятельных американских элитных групп. Я, максимально упрощая, выделяю сегодня три таких элиты: банковскую, промышленную и цифровую. Именно объединение двух последних под эгидой республиканцев и обеспечило победу Трампа.Келлог же как статусный вояка примыкает то к одним, то к другим. Это не Маск или Вэнс, которые являются столпами своих элитных кластеров.Да, бравый кадровый вояка, который давным давно проскочил свою судьбоносную развилку дерзкого полковника и, тем более, резкого мастер-сержанта. Всего лишь ворчливый генерал. Побурчит и только…— Не кажется ли вам, что в ситуации с Украиной мы движемся скорее не к миру, а к затяжной войне, и все надежды на Трампа среди российской аудитории напрасны?— Нет, не кажется. У России сегодня два экзистенциальных противника. Глобальный противник — консолидированный Запад. Локальный — консолидированная Европа+.Первый противник не представляет фатальной опасности, если из консолидированного Запада выходят Штаты. Второй не представляет брутальной угрозы, если из консолидированной Европы+ выходит Турция.У России есть минимум два предложения к Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Впрочем, я об этом много раз уже заявлял, в том числе и на нашем ресурсе.Если эта модель сработает, война закончится через считанные месяцы. Даже, если Европа+ будет против.С другой стороны у нас есть и беспроигрышный ход по второму треку. Не буду углубляться в детали, но намекну. Турция, как известно, считает себя глобальным игроком в геополитической сфере, но региональным — в экономической области. Только мы можем им помочь совместить оба уровня.Если глобальный и локальный факторы совпадут, война закончится через считанные недели…— Американский журналист Майкл Бом считает, что в 2026 году глобалистский политический истеблишмент в США может опять начать доминировать в американской внешней политике. И тогда Россию и США ждет жесткое противостояние, как было при Байдене, а может быть и хуже. Как вам такой прогноз? Ожидать ли нам таких событий?— Слышал Бом, да не знает, где звон… Выше я уже упомянул о возможных двух предложениях Трампу с нашей стороны. Опять-таки намекну: одно касается Северного морского пути, другое — дальнего космоса.Если он на них откликнется, то через два года и Верхняя и Нижняя палата Конгресса будут его. А это открывает прямую дорогу к власти его преемникам: что Джей Ди Вэнсу, что Дональду Трампу – младшему.Жаль только, что американцы считают основоположником геополитики шведа Рудольфа Чаллера. А мы русского Николая Данилевского. Поэтому они никак не поймут, что внешняя политика часто становится внутренней. И наоборот! Но мы можем и подсказать: если что, мы — географы…До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится. Об этом в интервью Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20250527/elena-markosyan-lish-kogda-na-vashington-poletyat-bespilotniki-tramp-nachnet-ponimat-putina--1063433386.html
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, украина, совбез, владимир путин, переговоры, геополитика, сво, экономика, дмитрий медведев, завершение сво
Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
У России есть минимум два предложения к Дональду Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Турция считает себя глобальным игроком в геополитической сфере и региональным — в экономической. Россия может помочь совместить оба уровня.
О том, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
Президент США Дональд Трамп
, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев
и спецпредставитель американского лидера Кит Келлог
обменялись колкими соображениями насчет рисков Третьей мировой войны в сложившихся обстоятельствах.
В частности 27 мая в соцсети Truth Social Дональд Трамп
написал: "чего Владимир Путин
не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!"
Дмитрий Медведев ответил на заявление американского лидера в соцсети Х, уточнив, что знает "только одну действительно плохую вещь — это Третья мировая война", выразив надежду, что "Трамп это понимает".
Спустя несколько часов к беседе о "действительно плохих вещах" подключился Кит Келлог
, который написал в соцсети Х, что заявление Медведева
безрассудно, и призвал Москву
"прекратить огонь немедленно".
— Дмитрий Игнатьевич, давайте попробуем разобраться в этом обмене колкостями. С чем связаны такие заявления Трампа на фоне восстановления отношений с Россией и Путиным? На него идет давление со стороны глобалистов?
— Знающие люди говорят, что в мире есть три лидера, на которых бесполезно давить: Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин
. Соответственно, я бы здесь не говорил о гипотетическом "давлении".
Дело в другом. Уже упоминал, что некогда обратил внимание на горизонтальные отметины на соснах в одном американском заповеднике. Оказалось, что так метят свою территорию медведи гризли.
Один подходит к стволу, тянется вверх и ставит отметину. Другой, увидев знак, подходит и пытается повторить. Если не дотягивается, сразу убегает с территории — чтобы не пересечься с более рослым обитателем.
Но если второй медведь поставит метку выше первого — его сородич убежит, когда увидит след. Дело в том, что гризли чудовищно сильны и не рискуют драться в реальном времени, чтобы не получить фатального вреда.
Янки действуют в аналогичной парадигме. Вот, сделали зарубку. А наш лидер взял и послал "ответку" через своего зама по Совбезу
. Как в русской сказке: сначала, мол, померься силушкой с моим меньшим братцем.
Оказалось, что компактный Медведев сделал метку намного выше, чем американцы — так, что многие из них уже готовы бежать "до канадской границы".
Проблема для наших оппонентов еще в том, что наш бурый медведь — единственное животное, которое не выдает своих намерений перед нападением. Сталкиваясь с ним, невозможно понять, он еще играет или уже убивает.
Американская внешняя политика на 70% построена на блефе, включая порой самые свирепые угрозы. Они это знают. Но не знают на сколько процентов реальны наши обещания по "ответке". Именно поэтому, они и стали смягчать, сглаживать остроту взаимных колкостей. Короче, отползут партнеры — не волнуйтесь.
— Заявления Келлога в принципе не новы, как и его проукраинский настрой. Насколько сильно влияние Келлога сейчас в американской администрации и его влияние на решения вокруг украинского конфликта?
— Келлог, хоть и Кит, но не медведь. Он не принадлежит ни к одной из влиятельных американских элитных групп. Я, максимально упрощая, выделяю сегодня три таких элиты: банковскую, промышленную и цифровую. Именно объединение двух последних под эгидой республиканцев и обеспечило победу Трампа.
Келлог же как статусный вояка примыкает то к одним, то к другим. Это не Маск
или Вэнс
, которые являются столпами своих элитных кластеров.
Да, бравый кадровый вояка, который давным давно проскочил свою судьбоносную развилку дерзкого полковника и, тем более, резкого мастер-сержанта. Всего лишь ворчливый генерал. Побурчит и только…
— Не кажется ли вам, что в ситуации с Украиной мы движемся скорее не к миру, а к затяжной войне, и все надежды на Трампа среди российской аудитории напрасны?
— Нет, не кажется. У России сегодня два экзистенциальных противника. Глобальный противник — консолидированный Запад
. Локальный — консолидированная Европа+.
Первый противник не представляет фатальной опасности, если из консолидированного Запада выходят Штаты. Второй не представляет брутальной угрозы, если из консолидированной Европы+ выходит Турция
.
У России есть минимум два предложения к Трампу по взаимным "сделкам", от которых он не сможет отказаться и сыграть в общую с нами игру. Надо только предложить — с должным уважением. Впрочем, я об этом много раз уже заявлял, в том числе и на нашем ресурсе.
Если эта модель сработает, война закончится через считанные месяцы. Даже, если Европа
+ будет против.
С другой стороны у нас есть и беспроигрышный ход по второму треку. Не буду углубляться в детали, но намекну. Турция, как известно, считает себя глобальным игроком в геополитической сфере, но региональным — в экономической области. Только мы можем им помочь совместить оба уровня.
Если глобальный и локальный факторы совпадут, война закончится через считанные недели…
— Американский журналист Майкл Бом считает, что в 2026 году глобалистский политический истеблишмент в США может опять начать доминировать в американской внешней политике. И тогда Россию и США ждет жесткое противостояние, как было при Байдене, а может быть и хуже. Как вам такой прогноз? Ожидать ли нам таких событий?
— Слышал Бом, да не знает, где звон… Выше я уже упомянул о возможных двух предложениях Трампу с нашей стороны. Опять-таки намекну: одно касается Северного морского пути, другое — дальнего космоса.
Если он на них откликнется, то через два года и Верхняя и Нижняя палата Конгресса будут его. А это открывает прямую дорогу к власти его преемникам: что Джей Ди Вэнсу, что Дональду Трампу – младшему.
Жаль только, что американцы считают основоположником геополитики шведа Рудольфа Чаллера. А мы русского Николая Данилевского. Поэтому они никак не поймут, что внешняя политика часто становится внутренней. И наоборот! Но мы можем и подсказать: если что, мы — географы…
До конца лета ситуация с мирным урегулированием конфликта на Украине может обостриться. Но времени у Запада осталось мало. В итоге Трампу придется ехать к Путину и договариваться. Украина же не понимает, что скатилась на уровень, когда ее нет в геополитике. А Европа туда катится. Об этом в интервью Елена Маркосян: Лишь когда на Вашингтон полетят беспилотники, Трамп начнет понимать Путина.