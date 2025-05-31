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Небензя в ООН рассказал, как Россия достигнет целей СВО на Украине

Небензя в ООН рассказал, как Россия достигнет целей СВО на Украине - 31.05.2025 Украина.ру

Небензя в ООН рассказал, как Россия достигнет целей СВО на Украине

Цели российской спецоперации на Украине могут быть достигнуты разными путями. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.

2025-05-31T10:45

2025-05-31T10:45

2025-05-31T10:45

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"Мы не раз говорили и снова хотим повторить, что цели нашей спецоперации могут быть достигнуты как мирным, так и военным путем. Наши Вооруженные силы способны продолжать и наращивать боевые действия столько, сколько потребуется. Достаточно посмотреть любые, даже самые предвзятые по отношению к России, военные сводки, чтобы убедиться в том, что российские войска успешно продвигаются практически по всей линии фронта", - сказал российский дипломат.Он напомнил, что Минобороны России ежедневно публикует информацию об освобождении населённых пунктов и уничтожении иностранной техники. При этом в Москве всегда подчеркивали приверженность к политико-дипломатическому урегулированию кризиса.Российский дипломат предостерёг: если киевские неонацистские власти полагают, что смогут добиться прекращения боевых действий с сохранением на оставшейся части Украины системы репрессий и дискриминации в отношении значительной части собственного населения, то это глубочайшее заблуждение."Оставить всё как есть, значит сознательно игнорировать нормы международного права и положения Устава ООН. Напомню, в первой статье Устава ясно сказано о необходимости уважать права человека независимо от языка, расы, пола или религии, - пояснил дипломат. - Сегодня на Украине мы видим обратное: фактическое преследование русскоязычного населения, ограничение деятельности канонической Украинской православной церкви и грубое нарушение прав других национальных меньшинств".В этой связи постпред России при ООН призвал европейских коллег потребовать от Киева отмены дискриминационных законов, прямо противоречащих международному праву. По его мнению, это станет реальной проверкой подлинности их позиции."До сих пор мы слышали громкие заявления о правах человека, но ни разу не увидели никаких реальных шагов в защиту миллионов людей, чьи права сегодня на Украине систематически попираются, - заявил российский дипломат. - "Политическая целесообразность" делает наших западных коллег глухими и немыми, когда речь заходит о правах русскоязычного населения, о русском языке, о каноническом православии, о героизации приспешников Гитлера и распространении неонацизма на Украине".В целях прочного и устойчивого мира на Украине следует прекратить такую негативную практику, отметил постпред России при международной организации."Сегодня настал момент, когда всем необходимо сделать выбор. Мы сделали его в 2022 году и своих соотечественников, русских людей, в беде не бросим. Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим", - сказал представитель официальной Москвы.По его словам, теперь дело за теми, кто стоял за антироссийским проектом на Украине."Осознали ли вы свои ошибки и бесперспективность победить и изолировать Россию? Если вами движет исключительно русофобия, то нам, видимо, не о чем с вами говорить. Если же вы все-таки готовы обсуждать какие-то варианты сосуществования и тем более – сотрудничества, то нам есть, что обсудить. Мы от диалога никогда не отказывались, не отвергаем его и сейчас", - сказал Небензя.Представитель официальной Москвы предложил визави сделать свой выбор.Экспертное мнение на эту тему: Павел Данилин о переговорах в Стамбуле: Трампу остается принимать валидол, пока Украина теряет позиции

https://ukraina.ru/20250521/putin-zayavil-chto-na-ukraine-my-voyuem-s-neonatsistami-obyasnyaem-pochemu-eto-tak-1063296416.html

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