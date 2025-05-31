https://ukraina.ru/20250531/merts-protiv-klingbaylya-v-germanii-nachalas-voyna-iz-za-oruzhiya-dlya-ukrainy--detali-ot-eksperta-1063513381.html

Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта

Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта - 31.05.2025 Украина.ру

Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта

Правящая коалиция Германии расколота из-за вопроса военной помощи Украине, что выливается в публичные конфликты между лидерами ХДС и СДПГ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов

2025-05-31T05:00

2025-05-31T05:00

2025-05-31T05:00

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Эксперт описал, как заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия было моментально опровергнуто вице-канцлером Ларсом Клингбайлем.Политолог отметил, что подобные противоречия демонстрируют отсутствие стратегического видения у немецкого руководства."Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами Путину, что он несерьезный политик", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html

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