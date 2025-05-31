Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта - 31.05.2025 Украина.ру
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Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта - 31.05.2025 Украина.ру
Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
Правящая коалиция Германии расколота из-за вопроса военной помощи Украине, что выливается в публичные конфликты между лидерами ХДС и СДПГ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-31T05:00
2025-05-31T05:00
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Эксперт описал, как заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия было моментально опровергнуто вице-канцлером Ларсом Клингбайлем.Политолог отметил, что подобные противоречия демонстрируют отсутствие стратегического видения у немецкого руководства."Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами Путину, что он несерьезный политик", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/udar-pod-sumami-ili-razgrom-vsu-v-khersone-i-odesse-eksperty-ukrainaru-sdelali-prognoz-o-letney-1063487311.html
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новости, германия, украина, россия, фридрих мерц, владимир путин, украина.ру, вооруженные силы украины, хдс, фрг, ультиматум, поставки, оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине
Новости, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Владимир Путин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ХДС, ФРГ, ультиматум, поставки, оружие, ракеты, дальнобойные ракеты, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине

Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта

05:00 31.05.2025
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP / Markus Schreiber
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Правящая коалиция Германии расколота из-за вопроса военной помощи Украине, что выливается в публичные конфликты между лидерами ХДС и СДПГ Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Эксперт описал, как заявление немецкого канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия было моментально опровергнуто вице-канцлером Ларсом Клингбайлем.
"Все недавние заявления Фридриха Мерца не стоят ломаного гроша. В его правительственной коалиции нет единства", — заявил Борисов.
Политолог отметил, что подобные противоречия демонстрируют отсутствие стратегического видения у немецкого руководства.
"Мерц уже несколько раз дал понять своими ультиматумами Путину, что он несерьезный политик", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Вчера, 05:30
Удар под Сумами или разгром ВСУ в Херсоне и Одессе? Эксперты Украина.ру дали прогноз о летней кампанииВозможно, что операция по возвращению Одессы действительно запланирована. Правда, в таком случае российским военным надо будет освободить и Николаев с областью, так как именно они лежат на пути из Херсона в Одессу. Таким мнением о поделились с журналистами издания Украина.ру российские эксперты
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