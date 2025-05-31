Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
Убийство украинского юриста могло быть следствием его связей с элитой Киева. Также не стоит забывать о политической версии, по которой убитый Андрей Портнов мог вернуться на Украину в качестве угрозы Владимиру Зеленскому. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее, 21 мая, в Испании был застрелен экс-замглавы Администрации президента Украины, бывший советник Виктора Януковича и депутат Верховной Рады, адвокат Андрей Портнов. Ходят слухи, что его убили из-за компромата на Владимира Зеленского, который он вот-вот собирался обнародовать.
По словам собеседника издания, неясно, какой еще компромат на главу киевского режима может быть. Он считает, что “эта история упирается в деньги.
“Портнов фактически курировал судебную сферу. Он еще при Януковиче был главным решалой. После Майдана он тоже продолжил этим заниматься. В частности, его связывали с одним известным днепропетровским олигархом. И Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы”, — пояснил Прозоров.
А денежный вопрос — это вопрос, из-за которого не пожалеют никого, отметил он. Хотя, заявил экс-сотрудник СБУ, есть еще одна версия.
“Портнов в последнее время зачастил на Украину. Это может быть связано с тем, что слухи о предстоящих выборах не такие уж безосновательные. То есть Портнов мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику и участии в избирательной кампании. Или лично, или в качестве соратника кого-то из кандидатов”, — рассказал эксперт.
По его мнению, учитывая осведомленность и влияние Портнова, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского.
Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть. А украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского.
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