https://ukraina.ru/20250531/dengi-ili-vlast-eks-sotrudnik-sbu-o-motivakh-ubiystva-portnova-1063515840.html

Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова

Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова - 31.05.2025 Украина.ру

Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова

Убийство украинского юриста могло быть следствием его связей с элитой Киева. Также не стоит забывать о политической версии, по которой убитый Андрей Портнов мог вернуться на Украину в качестве угрозы Владимиру Зеленскому. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-31T07:30

2025-05-31T07:30

2025-05-31T07:30

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Ранее, 21 мая, в Испании был застрелен экс-замглавы Администрации президента Украины, бывший советник Виктора Януковича и депутат Верховной Рады, адвокат Андрей Портнов. Ходят слухи, что его убили из-за компромата на Владимира Зеленского, который он вот-вот собирался обнародовать.По словам собеседника издания, неясно, какой еще компромат на главу киевского режима может быть. Он считает, что “эта история упирается в деньги.“Портнов фактически курировал судебную сферу. Он еще при Януковиче был главным решалой. После Майдана он тоже продолжил этим заниматься. В частности, его связывали с одним известным днепропетровским олигархом. И Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы”, — пояснил Прозоров.А денежный вопрос — это вопрос, из-за которого не пожалеют никого, отметил он. Хотя, заявил экс-сотрудник СБУ, есть еще одна версия.По его мнению, учитывая осведомленность и влияние Портнова, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского.Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть. А украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского.Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/ubili-na-glazakh-u-detey-vsplyli-novye-podrobnosti-ob-ubiystve-portnova-1063305225.html

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новости, украина, киев, испания, андрей портнов, владимир зеленский, сбу, верховная рада