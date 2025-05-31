Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова - 31.05.2025 Украина.ру
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Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова - 31.05.2025 Украина.ру
Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
Убийство украинского юриста могло быть следствием его связей с элитой Киева. Также не стоит забывать о политической версии, по которой убитый Андрей Портнов мог вернуться на Украину в качестве угрозы Владимиру Зеленскому. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-05-31T07:30
2025-05-31T07:30
новости
украина
киев
испания
андрей портнов
владимир зеленский
сбу
верховная рада
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Ранее, 21 мая, в Испании был застрелен экс-замглавы Администрации президента Украины, бывший советник Виктора Януковича и депутат Верховной Рады, адвокат Андрей Портнов. Ходят слухи, что его убили из-за компромата на Владимира Зеленского, который он вот-вот собирался обнародовать.По словам собеседника издания, неясно, какой еще компромат на главу киевского режима может быть. Он считает, что “эта история упирается в деньги.“Портнов фактически курировал судебную сферу. Он еще при Януковиче был главным решалой. После Майдана он тоже продолжил этим заниматься. В частности, его связывали с одним известным днепропетровским олигархом. И Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы”, — пояснил Прозоров.А денежный вопрос — это вопрос, из-за которого не пожалеют никого, отметил он. Хотя, заявил экс-сотрудник СБУ, есть еще одна версия.По его мнению, учитывая осведомленность и влияние Портнова, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского.Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть. А украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского.Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/ubili-na-glazakh-u-detey-vsplyli-novye-podrobnosti-ob-ubiystve-portnova-1063305225.html
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Новости, Украина, Киев, Испания, Андрей Портнов, Владимир Зеленский, СБУ, Верховная Рада

Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова

07:30 31.05.2025
 
© aportnov.comАндрей Портнов
Андрей Портнов
© aportnov.com
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Убийство украинского юриста могло быть следствием его связей с элитой Киева. Также не стоит забывать о политической версии, по которой убитый Андрей Портнов мог вернуться на Украину в качестве угрозы Владимиру Зеленскому. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Ранее, 21 мая, в Испании был застрелен экс-замглавы Администрации президента Украины, бывший советник Виктора Януковича и депутат Верховной Рады, адвокат Андрей Портнов. Ходят слухи, что его убили из-за компромата на Владимира Зеленского, который он вот-вот собирался обнародовать.
По словам собеседника издания, неясно, какой еще компромат на главу киевского режима может быть. Он считает, что “эта история упирается в деньги.
Портнов фактически курировал судебную сферу. Он еще при Януковиче был главным решалой. После Майдана он тоже продолжил этим заниматься. В частности, его связывали с одним известным днепропетровским олигархом. И Портнов мог многое знать о кубышечках украинской элиты, где они хранят свои финансы”, — пояснил Прозоров.
А денежный вопрос — это вопрос, из-за которого не пожалеют никого, отметил он. Хотя, заявил экс-сотрудник СБУ, есть еще одна версия.
“Портнов в последнее время зачастил на Украину. Это может быть связано с тем, что слухи о предстоящих выборах не такие уж безосновательные. То есть Портнов мог рассматривать вопрос о своем возвращении в политику и участии в избирательной кампании. Или лично, или в качестве соратника кого-то из кандидатов”, — рассказал эксперт.
По его мнению, учитывая осведомленность и влияние Портнова, он мог представлять серьезную угрозу для режима Зеленского.
Ранее бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть. А украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского.
Андрей Портнов
21 мая, 15:37
Застрелили на глазах у детей? Всплыли новые подробности об убийстве ПортноваВ деле об убийстве бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова стали известны новые подробности. Об этом написали западные, украинские и российские СМИ
Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.
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