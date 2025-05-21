https://ukraina.ru/20250521/ubityy-portnov-gotovilsya-obnarodovat-kompromat-na-zelenskogo---shariy-1063302485.html
Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий
Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий - 21.05.2025 Украина.ру
Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий
Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий
2025-05-21T14:44
2025-05-21T14:44
2025-05-21T14:44
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"К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение", - написал Шарий.По его мнению, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов". Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале также написал, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью"."В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров посетовал, что убийство Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы."К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров.Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Испанская газета ABC указала, что сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают как вероятную причину убийства.Подробнее - в материале Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова на сайте Украина.ру.
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новости, испания, андрей портнов, украина, россия, владимир зеленский
Новости, Испания, Андрей Портнов, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий
Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий
"К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение", - написал Шарий.
По его мнению, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов".
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
в своем телеграм-канале также написал, что Портнов
мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского
или для него самого.
"Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", - написал Мирошник.
Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью".
"В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.
В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров
посетовал, что убийство Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы.
"К сожалению, из Испании
подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров.
Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом
.
Испанская газета ABC указала, что сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают как вероятную причину убийства.