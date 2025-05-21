https://ukraina.ru/20250521/ubityy-portnov-gotovilsya-obnarodovat-kompromat-na-zelenskogo---shariy-1063302485.html

Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий

Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий - 21.05.2025 Украина.ру

Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий

Убитый в Испании бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский блогер Анатолий Шарий

2025-05-21T14:44

2025-05-21T14:44

2025-05-21T14:44

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"К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение", - написал Шарий.По его мнению, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов". Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале также написал, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого.Как отметил посол по особым поручениям, преступление имеет сходства с "внесудебной казнью"."В случайный характер убийства с контрольным выстрелом в голову верится с трудом, как и в отсутствие связи с режимом Зеленского тоже", - добавил он.В свою очередь экс-премьер Украины Николай Азаров посетовал, что убийство Портнова отличается особым цинизмом, так как было совершено у школы."К сожалению, из Испании подтвердили. Пока без комментариев. Особый цинизм, что у школы, где учится его ребенок", - заявил Азаров.Ранее в среду радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщила, что Портнов был застрелен утром у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.Испанская газета ABC указала, что сведение счетов из-за долгов или по политическим мотивам рассматривают как вероятную причину убийства.Подробнее - в материале Около школы: в Испании застрелили экс-замглавы администрации президента Украины Портнова на сайте Украина.ру.

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новости, испания, андрей портнов, украина, россия, владимир зеленский