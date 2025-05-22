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Мотивом убийства Портнова могла быть месть - Царев

Мотивом убийства Портнова могла быть месть - Царев - 22.05.2025 Украина.ру

Мотивом убийства Портнова могла быть месть - Царев

Бывший депутат Верховной Рады, российский политик Олег Царев заявил, что мотивом убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова могла быть месть, передает РИА Новости

2025-05-22T08:32

2025-05-22T08:32

2025-05-22T08:12

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"Я хорошо знал Андрея. Как юрист, он обслуживал интересы олигархов и политиков. У него было много людей, которые ему благодарны, и много тех, кто считал кровным врагом. Мотивом его убийства могла быть месть. Для кого-то устранить человека Портнова оказалось проще вариантом, чем бороться с юристом Портновым", - сказал Царев.По его словам, Портнов умел дружить, был очень профессиональным, умным, но мог быть жестким и вспыльчивым человеком, который в силу профессии имел широкий круг врагов.Накануне утром Портнова застрелили у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. По данным газеты 20minutos, в него стреляли неизвестные, передвигавшиеся на мотоцикле.Подробнее - в материале Павла Котова Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, мадрид, андрей портнов, олег царев, виктор янукович, верховная рада