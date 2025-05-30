https://ukraina.ru/20250530/ukrainskaya-isterika-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-30-maya-1063517635.html

Украинская истерика, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 мая

Украинская истерика, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 мая - 30.05.2025 Украина.ру

Украинская истерика, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 мая

В министерстве иностранных дел России рассказали о поведении Украины накануне переговоров. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-05-30T13:02

2025-05-30T13:02

2025-05-30T13:02

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стамбул

мария захарова

андрей ермак

вооруженные силы украины

офис президента

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Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, как всегда, устраивает истерику, безуспешно пытаясь набить себе цену, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала."Это у них так всегда. Помните строчку из песни — "не дам свое "угу" ни другу, ни врагу"? Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются. Такую же истерику, такой неконструктивный шум они устроили и в тот раз (перед первым раундом переговоров. — Ред.). <...> Вот так и надо относиться к очередной волне информационного шума. Они под этот шум хотят опять себе что-нибудь выторговать, опять привлечь к себе внимание, опять набить себе цену, хотя каждый раз набивают себе шишки", — отметила она.Захарова указала, что российская позиция конструктивна и изложена на высшем уровне.В тот же день, 30 мая, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью французскому изданию Agence France-Presse заявил о готовности Киева к переговорам с РФ в Стамбуле на следующей неделе. И снова потребовал проект российского меморандума."Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим вести конструктивную дискуссию. Это значит, что важно получить российский проект", — заявил Ермак.При этом ранее украинцы однозначно не заявляли о готовности поехать на переговоры в Стамбул."Украинская делегация едет в Стамбул на переговоры. Американцы рявкнули", — прокомментировал это изменение позиции Украины российский политолог Марат Баширов.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня.Обстрелы и налётыУтром 30 мая Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В период с 20:00 29 мая до 07:00 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 15 БПЛА – над территорией Белгородской области, 12 БПЛА – над территорией Курской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 5 ударов.На горловском направлении ВСУ нанесли 4 удара, на ясиноватском — 1 удар, выпустив в общей сложности 10 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ было повреждено жилое домостроение.В следующие сутки обстрелы продолжились к полудню ВСУ выпустили по Енакиево, Ясиноватой и Киевскому району Донецка в общей сложности 3 БпЛА-камикадзе. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 59 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 59 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 2; Великая Лепетиха — 9; Князе-Григоровка — 14; Горностаевка — 10; Каховка — 5; Каиры — 6; Новая Каховка — 5; Днепряны — 2; Раденск — 3; Алёшки — 3", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 22 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Днепряны.Утром 30 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника самолётного типа. Без последствий", — отмечалось в сводке.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Петровка совершены атаки 6 беспилотников. На участке дороги Октябрьский — Щетиновка уничтожен огнём полуприцеп грузового автомобиля, в посёлке Октябрьский повреждён частный дом."В Борисовском районе село Зозули атаковано двумя FPV-дронами. От удара одного из них по автомобилю пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести. В результате атаки второго дрона повреждён частный дом", — сообщил губернатор.В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Карабаново, Логачевка, Посохово нанесены удары 7 беспилотников, один из которых сбит. В селе Двулучное повреждены частный дом и забор другого домовладения.В Волоконовском районе хутор Шаховка атакован FPV-дроном — повреждены забор домовладения и надворная постройка."В Грайворонском муниципальном округе сёла Безымено, Головчино и Новостроевка-Первая подверглись обстрелу с применением 3 боеприпасов и атакам 2 беспилотников. В селе Головчино повреждено частное домовладение. В селе Новостроевка-Первая сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи", — указывалось в сводке.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Обошлось без последствий.В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 49 боеприпасов в ходе 7 обстрелов и совершены атаки 18 беспилотников. В селе Вязовое повреждены 3 частных дома, один из которых уничтожен огнём.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник. От падения обломков загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 5 БПЛА. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Муром, Первое Цепляево, Ржевка и хутору Марьино выпущено 11 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 13 из которых сбиты и подавлены."При обстреле города Шебекино во второй раз получила ранения боец подразделения "Орлан". Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода", — писал губернатор.В городе повреждены МКД, частный дом и КамАЗ. В селе Белянка повреждены трактор и частный дом, в селе Зимовенька — надворная постройка, частный дом и ГАЗель, в селе Вознесеновка — частное домовладение."Сегодня утром в районе объездной дороги города Шебекино FPV-дрон атаковал спецтехнику. Ранены двое мужчин. Одному из них медики проводят операцию в Шебекинской ЦРБ. Второго — бригада СМП транспортирует в областную клиническую больницу. Техника получила повреждения", — также сообщил Гладков.Днём 30 мая врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подвёл итоги ночной атаки ВСУ на регион."В результате ночной атаки БПЛА в Курске зафиксированы повреждения многоквартирных домов, медучреждений и автомобилей. Как уже сообщал ранее, пострадал один мирный житель. В Курской областной больнице мужчине провели операцию, сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей. К сожалению, состояние тяжёлое — уверен, наши медики сделают всё, чтобы поставить его на ноги. Желаю скорейшего выздоровления!" — отметил Хинштейн.Он также рассказал о повреждениях в больнице №1 на Садовой."К счастью, раненых среди пациентов и персонала нет, медицинская помощь оказывается в полном объёме", — рассказал Хинштейн.Он также сообщил, что в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в двух МКД, общежитии, здании Торгово-промышленной палаты, а также незначительно повреждены четыре автомобиля.Об изменении украинской тактики — в статье Алексея Туманова "Украина меняет тактику - проигрывая на земле, хочет создать нам ад с неба".

https://ukraina.ru/20250530/nadezhda-rossii-bunt-v-zakarpate-glavnoe-na-utro-30-maya-1063507954.html

https://ukraina.ru/20250529/terakt-so-smertnikom-itogi-29-maya-1063503630.html

https://ukraina.ru/20250529/v-kremle-otvetili-na-trebovaniya-umerova-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-maya-1063487858.html

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, россия, украина, стамбул, мария захарова, андрей ермак, вооруженные силы украины, офис президента, хинштейн